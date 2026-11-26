Bí quyết là xác định rõ vùng nào cần tạo độ phồng, vùng nào chỉ cần uốn nhẹ. Nếu yêu thích kiểu tóc trong ảnh sau khi thay đổi, bạn có thể đưa ảnh cho thợ làm tóc để dễ trao đổi về độ dài và độ xoăn phù hợp.

Trước khi cắt, mái tóc dài qua ngực, phần đỉnh khá xẹp, đuôi tóc thưa và rối; màu nâu ấm cũng hiện rõ trên nền tóc có sợi bạc. Sau khi được cắt ngắn ngang cằm và uốn xoăn, phần chân tóc trông bồng bềnh hơn. Những lọn xoăn mềm bắt đầu từ ngang mắt, ôm nhẹ khuôn mặt và để lộ phần cổ, tạo cảm giác thanh thoát. Sợi bạc phía trước vẫn được giữ lại, hòa vào tổng thể như những đường highlight tự nhiên.

Để có kiểu tóc tương tự, bạn nên trao đổi với thợ làm tóc về ba điểm sau:

1. Chốt độ dài khi tóc khô rồi mới chọn kiểu uốn

Với kiểu bob xoăn ngắn, hãy nói rõ mong muốn để đuôi tóc chạm cằm sau khi sấy. Tóc xoăn tự nhiên hoặc có độ đàn hồi cao thường co lên sau khi uốn, vì vậy thợ có thể cần chừa thêm độ dài trước khi cắt. Việc xác định độ dài khi tóc khô giúp hạn chế tình trạng tóc ngắn hơn dự tính.

2. Tạo độ phồng trên đỉnh, giữ lọn xoăn mềm quanh mặt

Điểm đáng chú ý của kiểu tóc này là khoảng hở giữa các lọn xoăn, giúp mái tóc trông nhẹ và thoáng thay vì dày cộm. Phần xoăn ôm khuôn mặt tạo nét mềm mại, nhưng không nên để đoạn tóc phồng nhất nằm sát gò má nếu bạn lo gương mặt trông rộng hơn. Hãy nhờ thợ cân chỉnh vị trí lọn xoăn theo đường nét khuôn mặt.

3. Kiểm tra tình trạng đuôi tóc trước khi uốn

Nếu tóc từng nhuộm hoặc uốn nhiều lần, phần đuôi có thể khô và yếu. Trước khi làm hóa chất, hãy để thợ kiểm tra độ đàn hồi và mức độ hư tổn của tóc. Những đoạn quá khô, dễ gãy nên được tỉa bỏ; kiểu uốn cần được lựa chọn dựa trên phần tóc còn khỏe.

Sau khi gội, dùng khăn thấm bớt nước rồi nhẹ nhàng nâng và bóp phần đuôi tóc bằng tay. Sấy ở mức nhiệt thấp để giữ nếp xoăn mềm mại. Khi tóc đã khô, hạn chế chải quá nhiều để các lọn không bị bung và mất độ rõ nét.