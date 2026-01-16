Xu hướng mặc đồ nâu từ năm ngoái tới bây giờ vẫn hot: 5 cách mix rất sang mà không cộng tuổi

Trong vài năm trở lại đây, màu nâu dần trở thành gam màu quen thuộc trong tủ đồ đời thường của nhiều người. Không quá nổi bật như đỏ hay vàng, cũng không "an toàn" như đen – trắng, nâu mang đến cảm giác ấm áp, dễ gần nhưng vẫn đủ tinh tế để tổng thể trang phục trông gọn gàng và có gu hơn.

Đặc biệt, màu nâu rất dễ ứng dụng, diện đi làm, dạo phố hay cà phê cuối tuần đều hợp. Nếu biết cách chọn sắc độ và phối màu, trang phục nâu không hề cộng tuổi mà ngược lại còn giúp diện mạo trẻ trung và sang hơn hẳn:

Chọn item màu nâu sáng

Với phong cách đời thường, nâu sáng là lựa chọn lý tưởng cho những ai mới bắt đầu thử gam màu này. Các sắc độ như nâu sữa, nâu caramel hay nâu latte tạo cảm giác nhẹ nhàng, thân thiện và đặc biệt không "dừ" như nhiều người vẫn nghĩ. Một chiếc áo len mỏng nâu sữa, áo thun cotton nâu nhạt hay cardigan nâu sáng đều rất dễ mặc hằng ngày.

Ưu điểm lớn nhất của nâu sáng là khả năng làm mềm tổng thể trang phục. Khi diện những item này, gương mặt trông tươi tắn hơn, phù hợp với nhiều tông da khác nhau. Nâu sáng cũng không kén dáng, dù là áo rộng, váy suông hay quần ống đứng đều mang lại cảm giác thoải mái, gần gũi – đúng tinh thần của thời trang đời thường.

Chọn item màu nâu tối giản

Nếu yêu thích phong cách gọn gàng, ít chi tiết thì những item màu nâu tối giản sẽ là "chân ái". Áo thun trơn, quần vải dáng suông, chân váy chữ A hay áo sơ mi nâu không họa tiết đều rất dễ phối và khó lỗi mốt. Màu nâu khi đi cùng phom dáng đơn giản sẽ tạo nên vẻ ngoài chỉn chu nhưng không cứng nhắc.

Trong đời sống hằng ngày, những bộ đồ nâu tối giản mang lại cảm giác "mặc là đẹp" mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần chú ý chất liệu mềm mại, đứng form vừa phải là tổng thể đã đủ gọn gàng và có điểm nhấn. Đây cũng là cách mặc giúp trang phục nâu trở nên trẻ trung hơn, tránh cảm giác nặng nề hay già dặn.

Mix đồ màu nâu và be

Sự kết hợp giữa nâu và be được xem là công thức an toàn nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Hai gam màu này đều mang sắc ấm, khi đi cùng nhau tạo nên tổng thể hài hòa, nhẹ mắt và rất phù hợp với phong cách đời thường. Một chiếc áo be mix cùng quần nâu, hoặc váy nâu đi với cardigan be đều mang lại cảm giác tinh tế mà không cần quá cầu kỳ.

Điểm hay của cách phối này là cảm giác "sang ngầm" rất rõ. Trang phục trông gọn gàng, chỉn chu nhưng vẫn giữ được sự thoải mái, tự nhiên. Đây là combo đặc biệt phù hợp cho những buổi đi làm, gặp gỡ bạn bè hay dạo phố, khi bạn muốn ăn mặc đơn giản nhưng vẫn trông có gu.

Mix đồ màu nâu và trắng

Nếu muốn trang phục nâu trông sáng sủa và trẻ trung hơn, hãy kết hợp cùng màu trắng. Trắng giúp trung hòa sắc nâu, làm tổng thể nhẹ nhàng và tươi mới hơn rất nhiều. Áo trắng mix quần nâu, áo nâu đi cùng chân váy trắng hay layering áo thun trắng bên trong áo khoác nâu đều là những cách phối quen thuộc nhưng hiệu quả.

Trong phong cách đời thường, nâu – trắng mang lại cảm giác sạch sẽ, dễ chịu và phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Đây cũng là cách phối giúp người mặc trông năng động hơn, đặc biệt là với những ai sợ màu nâu khiến mình trông đứng tuổi. Chỉ cần giữ phom dáng gọn gàng, tổng thể sẽ rất hài hòa.

Mix đồ màu nâu và xanh denim

Xanh denim là "người bạn thân" của màu nâu trong thời trang hằng ngày. Sự kết hợp này mang lại cảm giác trẻ trung, phóng khoáng và rất đời. Một chiếc áo nâu đi cùng quần jeans xanh, hay áo khoác nâu mix với váy denim đều tạo nên vẻ ngoài gần gũi, dễ ứng dụng.

Denim giúp màu nâu bớt trầm, trong khi nâu lại làm tổng thể trang phục trở nên ấm áp hơn. Đây là combo phù hợp cho những buổi đi chơi, dạo phố, cà phê hay di chuyển nhiều trong ngày. Không cần phụ kiện cầu kỳ, chỉ với hai gam màu này cũng đủ để outfit trông gọn gàng, tự nhiên và hợp xu hướng.

