4 cách buộc tóc tuyệt đẹp và thanh lịch khi mặc áo len

Áo len luôn gắn liền với cảm giác ấm áp, dịu dàng và có chút lười biếng rất đặc trưng của mùa lạnh. Nhưng cũng chính vì cổ áo dày, dáng áo rộng mà nếu không chọn kiểu tóc phù hợp, tổng thể dễ trở nên nặng nề hoặc kém gọn gàng. Chỉ cần thay đổi cách buộc tóc một chút, bạn sẽ thấy diện mạo khi mặc áo len trở nên thanh thoát, thời trang và cuốn hút hơn rất nhiều.

Dưới đây là 4 cách buộc tóc đơn giản nhưng cực kỳ "ăn ý" với áo len, phù hợp từ đi làm đến dạo phố.

Tóc buộc nửa

Tóc buộc nửa là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích vẻ nữ tính, nhẹ nhàng nhưng vẫn muốn giữ sự tự nhiên. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp khi bạn mặc áo len dáng rộng, cổ tròn hoặc cổ tim, giúp phần cổ và vai trông thanh thoát hơn mà không quá phô trương.

Bạn chỉ cần lấy nửa phần tóc phía trên, buộc gọn ra sau bằng dây thun nhỏ hoặc kẹp xinh xắn. Có thể uốn nhẹ phần đuôi tóc để tạo độ bồng bềnh, giúp mái tóc trông dày và mềm mại hơn. Nếu muốn tăng thêm điểm nhấn, hãy để vài lọn tóc mai buông lơi quanh mặt, chi tiết nhỏ này sẽ giúp gương mặt trông hài hòa và "có hồn" hơn khi mặc áo len trơn màu.

Tóc buộc nửa rất hợp với những buổi hẹn hò, cà phê cuối tuần hay những ngày bạn muốn mình trông dịu dàng mà không cần quá cầu kỳ.

Tóc buộc thấp

Khi nhắc đến áo len, đặc biệt là áo len cổ lọ hoặc áo len dáng dài, tóc buộc thấp gần như là "chân ái". Kiểu tóc này mang lại cảm giác gọn gàng, tinh tế và có chút trưởng thành, rất phù hợp với môi trường công sở hoặc những ngày cần diện mạo chỉn chu.

Bạn có thể buộc tóc thấp sát gáy hoặc lệch nhẹ sang một bên để tạo sự mềm mại. Không cần buộc quá chặt, hãy để tóc hơi lỏng tay một chút để tránh cảm giác cứng nhắc. Nếu muốn trông thời trang hơn, bạn có thể đánh rối nhẹ phần đỉnh đầu hoặc dùng dây buộc vải, dây nơ bản nhỏ để tạo điểm nhấn.

Tóc buộc thấp kết hợp với áo len cổ lọ sẽ giúp phần cổ áo không bị che phủ bởi tóc, đồng thời làm nổi bật đường nét gương mặt và phong cách thanh lịch, tối giản.

Tóc kẹp càng cua

Trong vài năm trở lại đây, kẹp càng cua đã trở thành món phụ kiện "đi đâu cũng gặp". Không chỉ tiện lợi, kiểu tóc này còn mang đến vẻ ngoài phóng khoáng, hiện đại và rất hợp với áo len.

Bạn chỉ cần xoắn gọn tóc lên và cố định bằng kẹp càng cua phía sau đầu. Có thể để vài lọn tóc rơi tự nhiên ở hai bên tai hoặc sau gáy để tổng thể trông mềm mại hơn. Kiểu tóc này đặc biệt hợp khi mặc áo len oversize, áo len cổ rộng hoặc cardigan, tạo cảm giác như vừa thoải mái vừa có gu.

Tóc kẹp càng cua không đòi hỏi sự hoàn hảo, càng bớt trau chuốt lại càng đẹp. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ngày bận rộn hay đơn giản là xuống phố mua sắm mà vẫn muốn trông gọn gàng, thời trang.

Tóc búi

Tóc búi là kiểu tóc giúp làm thoáng hoàn toàn phần cổ, vì vậy rất thích hợp khi mặc áo len cổ cao hoặc áo len dáng dày. Tùy vào phong cách, bạn có thể chọn búi cao năng động hoặc búi thấp nhẹ nhàng, thanh lịch.

Búi cao mang lại cảm giác trẻ trung, cá tính, phù hợp với áo len dáng ngắn hoặc áo len form rộng kết hợp quần cạp cao. Trong khi đó, búi thấp lại tạo vẻ chín chắn, dịu dàng, rất hợp với áo len dáng dài, váy len hoặc chân váy midi. Đừng quên kéo nhẹ vài lọn tóc nhỏ quanh trán hoặc sau gáy để kiểu búi không bị quá "đứng tuổi".

