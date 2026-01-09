7 xu hướng mặc đẹp chốn công sở hot nhất nửa đầu 2026

Năm 2026 đánh dấu một bước chuyển mới trong thời trang công sở, khi môi trường làm việc hiện đại đòi hỏi trang phục vừa chuyên nghiệp , vừa phong cách , thậm chí có thể thể hiện cá tính cá nhân. Theo Vogue , những mốt hot nhất nửa đầu năm này không chỉ khiến dân văn phòng trông thanh lịch hơn mà còn thêm phần thú vị, vui tươi trong bối cảnh công việc đầy áp lực.



1. Đồ màu sắc

Trong khi tông màu trung tính luôn là “quân bài” an toàn cho công sở, xu hướng năm nay lại thiên về color block với các sắc độ rực rỡ như xanh lá non, xanh dương, đỏ cà chua hay hồng fuchsia. Bảng màu này được các nhà thiết kế lăng xê vì mang lại cảm giác vui vẻ và hứng khởi – điều cần thiết trong môi trường làm việc căng thẳng. Những bộ cánh mang màu nổi không chỉ tạo điểm nhấn cho outfit mà còn giúp người mặc cảm thấy tươi mới và tự tin hơn mỗi ngày.



2. Áo tay bồng

Ảnh hưởng của thập niên 1980 khiến áo tay bồng trở lại mạnh mẽ trong các set đồ công sở mùa Xuân – Hè. Thiết kế này vừa đem đến vẻ cổ điển , vừa giữ được nét nữ tính tinh tế khi phối cùng quần baggy hoặc chân váy midi cột eo. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ngày họp quan trọng hoặc sự kiện nội bộ, nơi bạn muốn kết hợp giữa sự thanh lịch và chút duyên dáng.

3. Denim

Trong vài năm gần đây, denim đã tiến hóa mạnh mẽ, không còn chỉ dành cho phong cách đường phố. Denim công sở năm 2026 được thiết kế tối giản, phom dáng thanh lịch, chất liệu được xử lý mỏng và mềm hơn, phù hợp với mọi dáng người. Những chiếc quần jeans cắt may tinh tế hay áo khoác denim dễ phối giúp bạn có thể mặc từ văn phòng đến các buổi gặp gỡ bạn bè sau giờ làm.



4. Trang phục may đo mềm mại

Ngoài denim, trang phục may đo với chất liệu mềm mại như blazer mỏng ôm khít vòng eo, quần cropped hay bộ suit nhẹ nhàng là lựa chọn không thể bỏ qua. Phom dáng linh hoạt giúp người mặc trông chuyên nghiệp mà không gò bó, đồng thời dễ dàng di chuyển cả ngày dài. Đây là phong cách phù hợp với môi trường công sở hiện đại, nơi sự thoải mái được đặt ngang hàng với tính thẩm mỹ.



5. Color block táo bạo với phối màu tương phản

Phong cách color block không chỉ dừng lại ở màu đơn thuần, mà còn khuyến khích những sự kết hợp táo bạo và tương phản như đỏ – xanh lá, xanh dương – vàng... Các cặp màu này giúp outfit trở nên nổi bật hơn, phá vỡ cảm giác đơn điệu thường thấy của trang phục làm việc, đồng thời giúp người mặc thể hiện cá tính rõ rệt mà vẫn giữ được vẻ chuyên nghiệp.



Ảnh: Pinterest

Ảnh: Pinterest

6. Họa tiết da động vật

Xu hướng họa tiết da động vật như da rắn, da hổ, bò sữa không chỉ xuất hiện trên trang phục mà còn mạnh mẽ trên túi xách, giày dép. Khi được ứng dụng đúng cách, họa tiết này mang tới cảm giác quyền lực và cá tính, giúp set đồ công sở thêm phần hiện đại, phá cách mà không quá nổi loạn.



7. Phụ kiện to bản

Trong môi trường văn phòng, đôi khi chỉ cần vài phụ kiện lớn và độc đáo là đủ để nâng diện mạo lên một tầm cao mới. Những chiếc cà vạt phá cách kết hợp cùng sơ mi, khuyên tai cỡ lớn, hay thắt lưng to bản sẽ khiến bộ trang phục đơn giản trở nên bắt mắt và cá tính hơn, tạo điểm nhấn mà không đánh mất sự trang trọng.