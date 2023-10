Xoài Non tự makeup xinh như búp bê, dùng cây mascara rẻ mà xịn khiến dân tình ''xin info'' rần rần

Sở hữu nét đẹp ''Tây'' và gương mặt baby, Xoài Non là một trong những nàng KOL được chú ý nhất hiện nay.

Không chỉ sở hữu gu thời trang sành điệu, các layout trang điểm của người đẹp sinh năm 2002 cũng được nhiều chị em quan tâm và học hỏi vì quá đỗi xinh xắn và nổi bật. Mới đây trên kênh TikTok của mình, Xoài Non đã tiết lộ quy trình makeup hàng ngày của bản thân với một loạt các sản phẩm mà cô thường xuyên sử dụng để các chị em tham khảo.

Xoài Non

Layout makeup hàng ngày của Xoài Non thiên về tông hồng baby nữ tính. Các sản phẩm cô nàng sử dụng cũng khá quen mặt với hội đam mê mỹ phẩm. Một số item còn có giá tương đối rẻ nên bất kỳ cô gái nào cũng có thể sắm theo. Trong đó phải kể đến cây mascara có khả năng làm cong và làm dày mi khiến hội chị em thi nhau ''xin info''. Giờ thì cùng điểm qua một loạt các bước makeup của Xoài Non nàng nhé!

Để lớp nền căng bóng, đầu tiên Xoài Non sử dụng tuýp gel dưỡng ẩm Dramatically Different Hydrating Jelly để cấp nước cho da suốt 24 giờ. Giá bán của sản phẩm này dao động trong khoảng 1 triệu đồng, rất đáng để chị em đầu tư.

Nơi mua: Clinique Giá khoảng: 1 triệu

Trước khi sử dụng kem nền, Xoài Non còn ''apply'' thêm một lớp kem lót Water Make Up Base của nhà 3CE. Em này không chỉ có công thức gel nước, dưỡng ẩm và tươi mát, lan tỏa trên da một cách mềm mại ẩm mượt. tạo hiệu ứng nâng tông tươi sáng và bảo vệ da ngăn chặn tia UV. Giá bán của sản phẩm này chỉ khoảng 380k.

Nơi mua: Barbie Shop Giá: 380k

Sản phẩm kem nền mà Xoài Non sử dụng là Double Wear Stay-in-Place Makeup SPF 10/PA++ của Esteé Lauder. Sản phẩm có khả năng giữ lớp nền hoàn hảo trong 15 giờ ngay cả ở điều kiện thời tiết nóng ẩm, đặc biệt không gây khô, mốc nền, không chứa dầu và kiểm soát bóng nhờn.

Nơi mua: Esteé Lauder Giá: 1,6 triệu

Xoài Non che các khuyết điểm trên gương mặt bằng cây concealer của thương hiệu đến từ Thái Lan - La Clace. Giá bán của sản phẩm khoảng 260k.

Nơi mua: La Glace Giá: 260k

Always an Optimist Soft Radiance Setting Powder là dòng phấn phủ mà Xoài Non lựa chọn sử dụng để khóa lại lớp nền của mình. Em này có công thức hạt phấn siêu mịn, mượt và thoáng khí giúp da của chị em có che phủ tốt nhưng vẫn để lại lớp finish tự nhiên mỏng nhẹ cả ngày.

Nơi mua: Rare Beauty Giá khoảng: 610k

Hũ kem dưỡng môi được Xoài Non dùng đi dùng lại chính là Laneige Lip Sleeping Mask EX. Sản phẩm không chỉ giúp môi mềm mịn, hồng hào mà còn ngăn ngừa tình trạng bong tróc, khô da.

Nơi mua: Laneige Giá: 450k

Bảng phấn tạo khối được Xoài Non lựa chọn đến từ thương hiệu Judydoll và có giá vô cùng rẻ chỉ 269k.

Nơi mua: Judydoll Giá: 269k

Bảng mắt Perfect Diary phiên bản 03 Sheer Rose với tông hồng chủ đạo vô cùng xinh xắn. Hiện giá của 1 em bảng mắt này là 639k.

Nơi mua: Perfect Dairy Giá: 639k

Để đôi mắt thêm to tròn và long lanh, Xoài Non sử dụng cây mascara Canmake Mascara Quick Lash Curler. Ưu điểm của sản phẩm này chính là khả năng làm dày và làm dài mi cực ấn tượng. Minh chứng là sau khi chuốt, hàng mi của Xoài Non đã cong và dài hơn rất nhiều, giúp đôi mắt của cô nàng trông hút hồn hơn. Dưới phần bình luận, có rất nhiều chị em ''xin info'' để có thể sắm ngay cho mình 1 chiếc.

Nơi mua: Momiji Beauty Giá: 219k

Xoài Non tiếp tục sử dụng em má hồng Dior Backstage Rosy Glow để nhấn nhá giúp khuôn mặt thêm hồng vào và rạng rỡ.

Nơi mua: Vua Hàng Hiệu Giá khoảng: 2 triệu

Cây son ở cuối video của Xoài Non có tên là Flower Nose Strawberry Rococo Series Cloud Matte Lip. Ẹm son kem này có độ bền màu tương đối tốt cùng bảng màu siêu nghiêng nhiều về tông hồng, cực kỳ phù hợp với các cô nàng bánh bèo. Hiện sản phẩm chưa được bày bán ở Việt Nan, các chị em muốn mua có thể đặt hàng qua Amazon hoặc các trang mua sắm online.

Nơi mua: Amazon Giá khoảng: 500k

Layout makeup tông hồng siêu điệu đà và nữ tính đã được hoàn thành.

Dưới phần bình luận của video, hội chị em không quên dành lời khen cho độ khéo tay cũng như nét đẹp cực ''tây'' của Xoài Non. Nhiều chị em cũng tranh thủ xin địa chỉ mua hàng để trang bị thêm cho tủ đồ makeup của bản thân.