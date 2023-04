Xoài Non "vô tư" share link bán túi fake, netizen phải nhắc: "Chị tự tìm hiểu đi!"

Không phải 1 mà có khá nhiều người nhắn tin cho Xoài Non về vụ việc cô nàng chia sẻ link mua túi fake. Xoài Non gắn link mua hàng mà không tìm hiểu kỹ về sản phẩm, tin lời người bán rằng "gift auth" là hàng thật. Đến lúc netizen nhắn tin thì Xoài Non mới biết link cô chia sẻ là túi fake và nàng hot girl đã phải lên tiếng xin lỗi. Hiện các story Xoài chia sẻ mua túi gift đã được xóa khỏi Instagram của cô nàng