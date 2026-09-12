Xiên thịt đâm vào mắt, bé 3 tuổi phải mổ cấp cứu

Chỉ vài giây bất cẩn, một chiếc xiên nướng thịt bằng kim loại đã khiến bé trai 3 tuổi bị chấn thương mắt nghiêm trọng, phải phẫu thuật cấp cứu trong đêm tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhi quê ở khu vực Vĩnh Phúc cũ, được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai (78 Giải Phóng, Hà Nội) trong tình trạng rách giác mạc, đục vỡ thể thủy tinh mắt phải do bị xiên kim loại đâm vào mắt.

Trước nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực, các bác sĩ Khoa Mắt, Trung tâm Nhi khoa và Trung tâm Gây mê hồi sức đã khẩn trương hội chẩn, đánh giá toàn trạng và phối hợp phẫu thuật cấp cứu, khâu phục hồi nhãn cầu cho trẻ ngay trong đêm.

Sau phẫu thuật, tình trạng trẻ ổn định. (Ảnh: BV)

Sau phẫu thuật, tình trạng trẻ ổn định. Siêu âm mắt hiện chưa ghi nhận thêm tổn thương bất thường. Bệnh nhi tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Trung tâm Nhi khoa.

Theo lời mẹ bệnh nhi, cuối tuần gia đình tổ chức liên hoan. Sau bữa ăn, những chiếc xiên nướng thịt bằng kim loại được rửa và phơi nhưng chưa kịp cất. Người lớn chỉ phát hiện các cháu lấy xiên để chơi sau khi tai nạn xảy ra.

Đáng lưu ý, khi nhập viện, trẻ còn đang có viêm đường hô hấp, khiến việc xử trí càng cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, từ đánh giá toàn trạng, gây mê hồi sức, phẫu thuật mắt đến chăm sóc sau mổ.

Tai nạn chỉ xảy ra trong vài giây – hậu quả có thể ảnh hưởng đến thị lực suốt đời.

Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ, người chăm sóc trẻ:

Không để dao, kéo, que xiên kim loại, đũa nhọn, que tre và các vật sắc nhọn trong tầm với của trẻ.

Sau khi sử dụng, thu gom và cất ngay các vật dụng nguy hiểm, tuyệt đối không để trẻ lấy làm đồ chơi.

Không để trẻ vừa chạy nhảy vừa cầm các vật dụng dài, nhọn trên tay.

Nếu trẻ bị vật sắc nhọn đâm vào mắt:

Không tự ý rút dị vật.

Không ấn hoặc dụi vào mắt.

Không tự ý nhỏ thuốc.

Đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Mắt càng sớm càng tốt để được xử trí đúng cách.

Một chút chủ động của người lớn có thể giúp trẻ tránh một tai nạn đáng tiếc và bảo vệ đôi mắt cho tương lai.