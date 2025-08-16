Xem trọn mâm cơm ở cữ "5 sao" của Quỳnh Lương và bảng giá khách sạn cho "bà đẻ", chợt hiểu: Đi sinh không khổ, chỉ khổ vì không tiền

Vấn đề quan trọng nhất với các mẹ bỉm sau khi sinh con chính là quãng thời gian ở cữ. Nhiều người nhắc đến quá trình này thường dè dặt do thời điểm này em bé còn rất nhỏ, phải lưu ý nhiều thứ trong chăm sóc mẹ và bé như cơm cữ ăn gì, kiêng khem ra sao, chăm con thế nào,...

Mới đây Quỳnh Lương đã giới thiệu loạt cơm cữ “5 sao” của mình sau khi sinh em bé Nala thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Quỳnh Lương

Một số bữa ăn ở cữ của Quỳnh Lương

Theo đó, Quỳnh Lương sinh con ở bệnh viện xong thì chuyển ra trung tâm ở cữ dịch vụ và thực đơn cơm cữ cũng do nhân viên tại đây chuẩn bị. “Thực đơn ‘đạm bạc’ sau khi ra viện về ở cữ của mẹ bỉm. Bữa chụp bữa không nhưng trộm vía bữa nào cũng hết ạ” - Quỳnh Lương chia sẻ.

Sở dĩ cô phải cho “đạm bạc” vào ngoặc kép là vì những bữa cơm trông rất ngon lành và bày biện đẹp mắt. Nếu không biết trước là cơm cữ, hẳn nhiều người sẽ tưởng đây là bữa ăn ở khách sạn 5 sao hoặc resort hạng sang.

Sang xịn mịn như ở khách sạn 5 sao

Chia sẻ thêm về chuyện ở cữ, Quỳnh Lương cho biết mình ở Trung tâm nghỉ dưỡng sau sinh khoảng 1 tuần rồi phải về nhà vì còn lo cho Gấu - con trai đầu. Cũng theo Quỳnh Lương, các bữa ăn tại trung tâm ở cữ đều do chuyên gia lên thực đơn và đầu bếp 5 sao nấu ăn.

Ngoài ra trong thời gian ở trung tâm ở cữ, Quỳnh Lương cũng không phải chăm sóc em bé quá nhiều mà có nhân viên hỗ trợ. “Có người chăm em bé cho luôn chứ không chỉ riêng cơm đâu chị ơi” - cô chia sẻ với một người quen.

“Bữa ăn healthy quá trời luôn Quỳnh”, “Cơm cữ như thế này lại muốn ở cữ suốt em nhỉ?”, “Được chăm kỹ quá sốp ơi”, “Ngon lại đẹp mắt nữa”, “Ngon vậy. Chụp lại hết cho mọi người tham khảo đi chị”, “Ở cữ mà 5 sao vậy”, “Đi đẻ như này mới đã”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Theo tìm hiểu, giá các gói dịch vụ tại trung tâm ở cữ này dao động từ 5.000 USD (hơn 131 triệu đồng) đến 20.000 USD (hơn 525 triệu đồng) được thiết kế‏‏ ‏‏cá nhân hóa, đáp ứng nhu cầu riêng của từng mẹ muốn nghỉ dưỡng 14 ngày hoặc 28 ngày sau sinh. Quỳnh Lương chọn thời gian ở cữ là 7 ngày nên dự đoán chi phí sẽ thấp hơn.

Trong những năm gần đây, dịch vụ ở cữ tại các trung tâm chăm sóc sức khỏe sau sinh được nhiều cặp đôi sử dụng.

Hồi tháng 7 vừa qua, Linh Bùi và Đức Triệu (con gái và con rể Xuân Hinh) cũng chia sẻ về chuyện đi ở cữ tại trung tâm nghỉ dưỡng sau khi sinh em bé đầu lòng. Linh Bùi cho biết mình ở trung tâm ở cữ 1 tháng hết 60 triệu đồng, bao gồm đồ ăn 3 bữa chính và 1 bữa phụ cho mẹ, có người hỗ trợ chăm bé bất kể ngày đêm khi nào mẹ cần.

“Mình nghĩ cái đáng tiền nhất ở đây là các mẹ sẽ có sự hỗ trợ 24/7 từ các cô điều dưỡng” - Linh Bùi nói.

Phòng ở cữ của Linh Bùi

Những bữa ăn ngon lành

Linh Bùi cảm thấy mình đã trải qua 1 tháng ở cữ khá nhẹ nhàng

MC Ngô Mai Phương cũng chọn đi ở cữ ở trung tâm tĩnh dưỡng sau sinh. Cô cho biết nhờ sử dụng dịch vụ đi ở cữ mà cô được ngủ đủ, có thời gian chăm sóc bản thân và về lại 51kg chỉ 10 ngày sau sinh. Nhưng cũng với lý do giống Quỳnh Lương là còn cần chăm sóc con trai lớn nên Mai Phương cũng đã về nhà.

Hiện tại Mai Phương chưa tiết lộ chi phí cho thời gian ở cữ dịch vụ của mình.