Xem Đỗ Hà hướng dẫn makeup, dân tình đồng loạt khen: Ra dáng beauty blogger lắm rồi!

Thông thường, muốn có một lớp makeup chuẩn đẹp, các chị em sẽ phải dành thời gian ít nhất là 30 phút - 1 tiếng để thực hiện. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và thời gian để hoàn thiện lớp trang điểm của mình với hàng chục bước và sản phẩm khác nhau.

Thấu hiểu nỗi niềm này của phái đẹp, mới đây Hoa hậu Đỗ Hà đã chia sẻ toàn bộ quá trình thực hiện lớp makeup ''lười biếng'' của bản thân để chị em tham khảo. Vào những ngày bận rộn, Đỗ Hà sẽ áp dụng các bước trang điểm này để vừa tiết kiệm được thời gian mà vẫn có diện mạo trẻ trung, tươi tắn khi ra đường.

Layout makeup ''lười biếng'' của Hoa hậu Đỗ Hà gồm có 5 bước. Nhưng trước tiên, để da sẵn sàng ''apply'' các loại mỹ phẩm, người đẹp quê Thanh Hóa sẽ sử dụng serum vitamin C để dưỡng ẩm và dưỡng sáng. Sản phẩm mà cô nàng lựa chọn là Tiam My Signature C Source. Thành phần của em này được bào chế với 20% Vitamin C nguyên chất giúp làm sáng màu da và mờ sẹo mụn. Giá bán của chai serum này khá bình dân, chỉ khoảng 300k mà thôi.

Thay vì sử dụng kem nền và kem che khuyết điểm, Đỗ Hà ''apply'' sản phẩm kem chống nắng Eearfit UV Protector Moisturizing Sun SPF50 + PA ++++ để vừa bảo vệ lại có thể nâng tông nhẹ nhàng cho làn da. Chất kem của em này khá mỏng và mịn nên khi thoa lên da không hề tạo cảm giác khô ráp hay bong tróc gây ảnh hưởng đến các bước trang điểm sau đó. Đỗ Hà cho biết, cô mua tuýp kem chống nắng này trực tiếp tại Hàn Quốc vì chưa có đơn vị nào bán sản phẩm này ở Việt Nam.

Để khuôn mặt tươi tắn hơn, Đỗ Hà sử dụng sản phẩm má hồng dạng kem Afterglow Liquid Blush của thương hiệu NARS. Tông màu mà người đẹp lựa chọn là tông hồng phớt ánh nhũ vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Giá bán của em má hồng này rơi vào khoảng 700k.

Nơi mua: Sephora - khoảng 700k

Về phần mắt, Đỗ Hà sử dụng màu phấn hồng để nhấn nhá cho bầu mắt, sau đó cô chuốt lông mày với tông màu nâu đen nhẹ nhàng. Hai bước makeup này tuy đơn giản nhưng lại giúp các đường nét trên khuôn mặt được nổi bật và rõ nét hơn.

Để đôi mắt hút hồn hơn, Đỗ Hà không quên kẹp mi và chuốt mascara nhẹ nhàng. Sau đó, nàng hậu Gen Z phủ phấn lên toàn bộ khuôn mặt giúp hạn chế dầu và để lớp trang điểm bền bỉ suốt cả ngày.

Cuối cùng là thoa son để khuôn mặt bừng sáng và tràn đầy sức sống. Thỏi son mà Đỗ Hà yêu thích cũng đến từ thương hiệu mỹ phẩm đình đám NARS - Afterglow Sensual Shine Hydrating Lipstick. Tông màu được người đẹp sử dụng cho lớp trang điểm ''lười'' lần này là 209 On Edge thuộc tông hồng ấm nhẹ nhàng và tự nhiên. Dòng son này không chỉ có bảng màu xinh xắn, trendy mà còn cung cấp lớp dưỡng giúp đôi môi luôn mềm mại và căng mọng.

Thành quả là lớp makeup nhẹ nhàng, tự nhiên đủ để tôn lên các đường nét trên khuôn mặt

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Đỗ Hà chia sẻ các tips chăm sóc da cho hội chị em. Cụ thể là sau khi kết thúc nhiệm kỳ, nàng hậu này đã tập trung vào phát triển nội dung trên các trang mạng xã hội. Cô thường đăng tải các video hướng dẫn làm đẹp, chia sẻ những kiến thức bổ ích cho phái đẹp mà bản thân đã học được trong quá trình làm nghề.

Dưới phần bình luận của video, cư dân mạng không quên dành lời khen có cánh cho sự tận tình hướng dẫn của Đỗ Hà.