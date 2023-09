4 thay đổi cần thực hiện khi dưỡng da mùa thu so với mùa hè

Thời tiết mùa thu tuy dịu mát nhưng cũng có phần khô hanh hơn so với mùa hè. Do đó chu trình dưỡng da mùa thu cũng đòi hỏi những điều chỉnh khác biệt so với mùa hè để duy trì làn da mịn màng và khỏe mạnh. Dưới đây là bốn thay đổi cần thực hiện khi chăm sóc da vào mùa thu mà bạn nên lưu tâm.

1. Đổi sang sữa rửa mặt dịu nhẹ

Trong mùa hè, chúng ta thường sử dụng sữa rửa mặt làm sạch sâu để loại bỏ dầu thừa và mồ hôi. Tuy nhiên, vào mùa thu, da thường trở nên khô hơn do thời tiết lạnh hơn. Vì vậy, bạn chuyển sang sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chứa các thành phần làm khô da, để bảo vệ lớp màng dầu tự nhiên trên da.

2. Chuyển sang kem dưỡng ẩm đặc hơn

Với thời tiết mát mẻ và khô hanh của mùa thu, việc duy trì độ ẩm cho da trở thành ưu tiên hàng đầu. Nếu trong mùa hè, chúng ta thường dùng các loại gel dưỡng khá mỏng, ưu tiên độ thẩm thấu nhanh thì trong mùa thu, bạn nên sử dụng kem dưỡng ẩm có kết cấu đặc, khả năng dưỡng ẩm mạnh hơn. Kem dưỡng ẩm mùa thu nên có chứa các thành phần dưỡng ẩm như acid hyaluronic hoặc glycerin để giữ cho da luôn mềm mịn và đủ độ ẩm.

3. Bổ sung serum dưỡng ẩm, làm dịu da

Serum dưỡng ẩm là một bước quan trọng trong chăm sóc da mùa thu. Với thời tiết khô hanh của mùa thu, bạn nên chọn serum chứa các thành phần như niacinamide hoặc ceramides để cung cấp độ ẩm và làm dịu da. Đây là cách hiệu quả để ngăn chặn sự bong tróc và kích ứng da trong thời tiết hanh khô.

4. Chuyển sang kem chống nắng có chỉ số SPF vừa phải, bổ sung thành phần dưỡng ẩm

Vào mùa hè, chúng ta thường dùng kem chống nắng có chỉ số SPF cao ngất thì vào mùa thu, bạn có thể ưu tiên những sản phẩm có SPF thấp hơn. Bạn nên chọn kem chống nắng có chỉ số SPF khoảng 50, ít gây nặng mặt và chứa thành phần dưỡng ẩm để bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời và đồng thời cung cấp độ ẩm cho da.

Bạn hãy nhớ rằng việc chăm sóc da mùa thu không chỉ giúp duy trì làn da khỏe mạnh mà còn giúp da chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt. Hãy luôn lựa chọn sản phẩm phù hợp với loại da của bạn và tuân thủ chế độ chăm sóc da hàng ngày để đảm bảo làn da luôn tươi trẻ và đẹp. Dưới đây là 1 số sản phẩm chăm sóc da mùa thu mà bạn có thể tham khảo.

Sữa rửa mặt Simple Refreshing Facial Wash

Nơi mua: Watsons

Dung dịch dưỡng ẩm tối ưu Hada Labo Gokujyun Premium Lotion

Nơi mua: Hada Labo

Kem trà xanh dưỡng ẩm xoa dịu dạng Gel COSRX Hydrium Green tea Aqua Soothing Gel Cream

Nơi mua: COSRX

Tinh chất dưỡng ẩm DEAR, KLAIRS RICH MOIST SOOTHING SERUM