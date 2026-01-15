Xem clip con gái 3 tuổi dỗi bố, dân mạng cảm thán: 'Đàn ông tuổi nào cũng khổ'

Em bé dỗi bố cực đáng yêu khiến dân mạng "phát sốt". (Nguồn: Thương Nguyễn)

Đoạn video đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội ghi lại cảnh bé gái 3 tuổi hờn dỗi, ngồi khóc mếu, phụng phịu, mặc kệ ông bố ra sức dỗ dành. Điều khiến dân mạng mạng thích thú là phản ứng vô cùng đáng yêu của em nhỏ, dù bố có cố gắng thế nào cũng không chịu quay lại liếc nhìn lấy một lần.

Chủ tài khoản chia sẻ trong phần chú thích: "Bố chưa từng hỏi con có muốn hay không mà bố đã đi chơi với em bé lạ. Các ông có con gái cứ liệu hồn, ngày nó dỗi cho 80 lần".

Các bài chia sẻ clip này thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác, với vô số bình luận khen ngợi sự đáng yêu của bé gái: "Em bé làm mặt dỗi mà cũng vô cùng dễ thương, bảo sao bố không cưng chiều cho được. Đây mới đúng là 'nóc nhà' quyền lực nhất trong gia đình".

"Dỗi cũng phải dỗi một cách sang chảnh nhé, nhất định không được để mắt mũi tèm lem"; "Xin vía để có con gái cưng như vậy. Em bé xinh như búp bê, da dẻ trắng trẻo mà đôi mắt to tròn đen láy nhìn thông minh quá. Dỗi mà trông vẫn cứ dễ thương"....

Rất nhiều bình luận cảm thán về "thân phận" ông bố và đàn ông nói chung trong gia đình: "Phận đàn ông thật khổ, tuổi nào cũng bị phụ nữ dỗi"; "Đúng là kiếp đàn ông, từ lúc làm chồng đến khi làm bố, rồi làm ông, vẫn khó thoát được cái vòng lẩn quẩn là không làm sai vẫn bị phụ nữ dỗi. Em bé tí thế kia mà kỹ năng dỗi đã thượng thừa rồi, khổ thân ông bố quá" .

Em bé còn lườm khi bố nựng bạn khác trong khu vui chơi. (Ảnh chụp màn hình)

Thu Giang bàn luận: "Bởi vậy mới nói, phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh và tính 'dỗi' dường như đã nằm trong DNA rồi. Dù 2 tuổi, 20 tuổi hay 120 tuổi, quy tắc số 1 vẫn là: Phụ nữ đúng dù sai thì các anh trai là người phải đi xin lỗi".

Mai Chi viết: "Phen này ông bố rút kinh nghiệm xương máu nhé. Phụ nữ dù bé hay lớn thì tính dỗi đều như nhau cả. Chỉ cần một hành động phật ý thôi là các anh xác định ăn cơm chan nước mắt ngay. Đàn ông cứ phải đội vợ con lên đầu mới trường sinh bất lão".

Một nữ công dân mạng kể chuyện mình từng dỗi bố: "Xưa học cấp 3, mình quét nhà xong khua cái chổi làm vỡ chai rượu của bố. Bố chưa kịp mắng thì mình đã dỗi trước rồi. Lần đó đâu mất gần 2 tuần không nói chuyện, mãi tới khi bố bảo có thích sách hay truyện gì không để mua cho thì mới hết dỗi. Thậm chí đến giờ nghĩ lại vẫn không hiểu hồi đó mình dỗi bố vì lý do gì".

Theo dòng bình luận, nhiều bậc phụ huynh cũng kể câu chuyện gia đình mình. Huyền Thanh chia sẻ: " Xem clip mà cứ ngỡ đang xem con gái mình ở nhà. Dù không trắng trẻo, mắt không to nhưng cái nết dỗi thì giống hệt. Ngày nào mà bố không bị dỗi khoảng 100 lần thì nhà cửa cứ thấy thiếu thiếu".

Duy Kiên tâm sự: "Tôi có vợ và con gái, bỗng dưng một ngày cả hai người đó quay ra dỗi nhau. Hai mẹ con không nói một lời, cứ phụng phịu cả ngày. Tôi đi làm về, vào căn ngăn thì lại bị dỗi ngược. Bỗng nhiên bản thân trở thành nơi để hai mẹ con trút cơn giận dỗi xong mất cả đêm để đi nịnh. Quá là khổ".