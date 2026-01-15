Gác lại áo dài quen thuộc, hai mẹ con Salim và bé Pam “chơi lớn” với set đồ Tết vừa lạ vừa xinh

Bé Pam từ lâu đã được cộng đồng mạng ưu ái gọi vui là "em bé có tủ đồ áo dài Tết đồ sộ nhất nhì Vbiz". Mỗi dịp xuân về, Pam gần như sở hữu trọn bộ sưu tập áo dài Tết đủ màu sắc, kiểu dáng, họa tiết - từ truyền thống nhẹ nhàng đến cách tân đáng yêu. Không quá lời khi nói rằng Tết nào Pam cũng phải diện cả chục bộ áo dài mới "đã", mỗi lần xuất hiện là một lần khiến netizen tan chảy vì vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu đúng chuẩn "em bé quốc dân".

Thế nhưng Tết năm nay, Pam và mẹ Salim dường như đã quyết định "chơi lớn" khi tạm gác lại hình ảnh áo dài quen thuộc để thử nghiệm một phong cách hoàn toàn mới.

Thay vì áo dài truyền thống, hai mẹ con cùng nhau diện một set đồ Tết khác biệt: áo đính sequin lấp lánh, bắt mắt, được mix khéo léo cùng quần điệu đà nhưng vẫn giữ được tinh thần rộn ràng, tươi vui của ngày xuân. Tổng thể set đồ vừa hiện đại, vừa nổi bật, mang đến cảm giác mới mẻ nhưng không hề "lệch tông" không khí Tết.

Được biết, set đồ đặc biệt này là thiết kế của stylist Hoàng Ku – người anh thân thiết, đồng hành lâu năm cùng Salim trong phong cách thời trang. Chính sự am hiểu, thân quen này đã giúp Hoàng Ku tạo nên một thiết kế vừa hợp với nét đáng yêu của bé Pam, vừa tôn được sự trẻ trung, thời thượng của Salim.

Không quá ngạc nhiên khi nhiều người dự đoán, outfit Tết sequin này sẽ nhanh chóng trở thành hot trend trong mùa Tết năm nay. Bởi lẽ, chỉ cần nhìn khoảnh khắc mẹ con Pam và Salim diện đồ đôi, ai cũng phải công nhận một điều: vừa xinh yêu, vừa nổi bật, đúng chuẩn "gia đình fashionista" của Vbiz.

Được biết thiết kế mà mẹ Salim diện trong lần xuất hiện này có tên Lục Uyển, đến từ thương hiệu MERNE do chính stylist Hoàng Ku sáng lập. Thiết kế gây ấn tượng bởi phần áo đính sequin lấp lánh tinh tế, phom dáng hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần mềm mại, thanh lịch rất hợp không khí ngày Tết. Riêng với các bé, set đồ sẽ được đặt may riêng, điều chỉnh theo số đo và tỉ lệ cơ thể để đảm bảo vừa vặn, thoải mái mà vẫn giữ trọn tinh thần của thiết kế gốc.

Có thể nói, Tết năm nay ngoài những bộ áo dài truyền thống quen thuộc, set đồ sequin này được dự đoán sẽ tạo nên một "cơn sốt" mới trong cộng đồng các bà mẹ có con gái.

Chỉ cần nhìn mẹ con Pam và Salim diện đồ đôi là đã thấy mê ngay từ ánh nhìn đầu tiên: vừa xinh xắn, vừa sang chảnh, lại khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh Tết thường thấy. Chắc chắn không ít mẹ sẽ muốn nhanh tay đặt riêng một set tương tự để Tết này được diện đồ đôi cùng con gái, ghi lại những khoảnh khắc đầu năm thật rực rỡ và đáng nhớ.