Trên hành trình nuôi dạy con, buông tay đúng lúc chính là bài học bắt buộc của cha mẹ

Có phải hầu hết các bà mẹ đều giống nhau? Luôn không kìm được mà che chở con dưới đôi cánh của mình: ăn thì sợ con bị nghẹn, đi thì sợ con té ngã, đến tuổi đi mẫu giáo lại lo con bị tủi thân, thậm chí chơi đồ chơi cũng phải đứng bên cạnh trông chừng…

Trên con đường nuôi con, cha mẹ thường nghĩ rằng chỉ cần mình giúp thêm một chút, quản thêm một chút thì con sẽ ít đi đường vòng hơn. Nhưng đến cuối cùng mới nhận ra, chính sự bao bọc quá mức ấy lại trở thành chiếc “xiềng xích” kìm hãm sự trưởng thành của con.

“Nuôi dạy con chưa bao giờ là càng cố gắng càng tốt, mà quan trọng là phải biết buông tay đúng lúc.”

Đây là câu nói của một chuyên gia nuôi dạy trẻ, và hôm nay muốn chia sẻ lại với nhiều bậc cha mẹ hơn, mong mọi người cùng suy ngẫm. Thực tế, không ít người khi nghe đến “buông tay” liền cảm thấy khó hiểu: vì sao lại phải buông tay?

Thực ra, “buông tay” ở đây không có nghĩa là mặc kệ con, mà là học cách rút lui một cách văn minh khỏi cuộc sống của con. Nói đơn giản, đừng chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng lo thay, làm thay cho trẻ. Con cần tự học hỏi và tự lớn lên.

Điều cha mẹ cần ghi nhớ là: đừng để tình yêu của mình trở thành sự lệ thuộc của con.

Rất nhiều phụ huynh rơi vào một ngộ nhận trong giáo dục: cho rằng làm thay con chính là yêu con. Thấy con mặc quần áo chậm, sợ con đi học muộn liền nhảy vào mặc giúp; thấy con xếp mãi không xong bộ xếp hình, khóc vì nản, liền xót ruột làm hộ ngay.

Những hành động tưởng như xuất phát từ yêu thương này, lâu dần sẽ khiến trẻ hình thành một nhận thức sai lầm: “Đằng nào cũng có bố mẹ, mình không cần tự làm, không cần tự giải quyết vấn đề.” Thế là những việc vốn dĩ trẻ có thể tự làm như ăn uống, mặc quần áo, dọn đồ chơi… đều biến thành trách nhiệm của người lớn. Chỉ cần gặp chút khó khăn là khóc lóc, chờ cha mẹ đứng ra “gánh” hộ.

Đáng lo hơn, sự lệ thuộc này sẽ dần bào mòn sự tự tin và khả năng tự lập của trẻ. Đến khi lớn lên, phải tự mình đối mặt với trường học và xã hội, trẻ mới nhận ra mình thậm chí không có cả những kỹ năng tự chăm sóc bản thân cơ bản nhất. Đó mới chính là tổn thương sâu sắc nhất mà cha mẹ vô tình gây ra cho con.

Buông tay không phải là đùn đẩy trách nhiệm, mà là dẫn dắt có ranh giới

Cha mẹ cần hiểu rằng, buông tay thực sự không phải là kiểu “làm ông bố bà mẹ khoán trắng”, mà là buông tay có giới hạn, có định hướng.

Điều này đòi hỏi những phương pháp cụ thể và chi tiết rõ ràng. Cha mẹ nên có kế hoạch từ trước, để dám buông tay đúng lúc và đúng mức.

1. Lập danh sách việc con có thể tự làm theo độ tuổi

Mỗi độ tuổi, khả năng tự lập của trẻ là khác nhau. Buông tay mù quáng chỉ khiến trẻ thêm thất bại và nản lòng.

2–3 tuổi: có thể để con tự ăn, tự mặc – cởi những trang phục đơn giản, tự dọn đồ chơi (cha mẹ cần thống nhất quy tắc trước).

4–6 tuổi: có thể để con tự sắp xếp cặp sách, tự làm các thủ công đơn giản, tự giao tiếp với bạn bè. Cha mẹ chỉ đóng vai trò người quan sát và kiểm tra.

Khi xảy ra mâu thuẫn trong giao tiếp, dù trẻ ở độ tuổi nào, cha mẹ cũng nên đứng quan sát từ xa, cho con cơ hội tự giải quyết. Chỉ khi con thực sự cần giúp đỡ và lên tiếng, cha mẹ mới can thiệp bằng cách hướng dẫn.

2. Dùng “làm mẫu khích lệ” thay cho làm hộ

Khi trẻ lần đầu tiếp xúc với điều mới mẻ, việc cha mẹ làm mẫu hiệu quả hơn rất nhiều so với trách mắng.

Nhiều khi không phải trẻ không muốn thử, mà là sợ mình làm không tốt. Nếu cha mẹ làm mẫu trước một lần, trẻ chỉ cần bắt chước theo, khả năng thành công sẽ cao hơn và nỗi sợ cũng giảm đi.

Nếu trẻ thử nhiều lần vẫn chưa thành công, cha mẹ càng không nên chê trách hay làm thay, mà hãy tiếp tục động viên bằng những lời nói nhẹ nhàng.

3. Xác định rõ ranh giới an toàn

Buông tay phải đi kèm với an toàn. Vì lo lắng cho con, cha mẹ càng cần nói rõ cho trẻ biết đâu là giới hạn an toàn.

Hãy để trẻ hiểu điều gì được làm, điều gì không được làm. Trong phạm vi an toàn, hãy cho con tự do khám phá. Mọi kinh nghiệm đều được tích lũy từ trải nghiệm. Khi được khám phá trong môi trường an toàn, trẻ sẽ dần hình thành khả năng tự giải quyết vấn đề.

Ngay cả khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ cũng đừng vội trách mắng, chỉ cần hướng dẫn con cách sửa sai là đủ.

4. Học cách trì hoãn phản hồi

Nhiều cha mẹ có thói quen đáp ứng ngay lập tức mọi nhu cầu của con, lâu dần khiến trẻ mất cơ hội suy nghĩ độc lập.

Giải pháp rất đơn giản: trì hoãn phản hồi. Chỉ cần chậm lại 1–2 phút cũng đủ để trẻ thử tự nghĩ cách giải quyết. Biết đâu sau một chút suy nghĩ, trẻ lại tự tìm ra được phương án?

Ngay cả khi trẻ không tự giải quyết được, lúc đó cha mẹ mới xuất hiện để hướng dẫn cũng chưa muộn. Ít nhất, trẻ đã nỗ lực, chỉ là khả năng hiện tại chưa đủ để xử lý vấn đề khó hơn. Càng suy nghĩ nhiều, năng lực của trẻ sẽ càng tiến bộ.

Lời kết:

Tình yêu đích thực chính là một cuộc “rút lui” đầy tinh tế. Từ khoảnh khắc con học cách bước đi, cha mẹ đã phải dần dần nới lỏng bàn tay đang đỡ lấy con, chỉ làm người đồng hành và người dẫn đường trên hành trình trưởng thành của con.