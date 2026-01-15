Sản phụ "siêu cao tuổi" - 59 tuổi sinh thành công bé trai nặng 2,2kg

Người phụ nữ 59 tuổi sinh thành công bé trai nặng 2,2 kg, lập kỷ lục về tuổi sinh con tại Trương Gia Cảng.

Những ngày gần đây, bà Trâu (59 tuổi) đã sinh thường thuận lợi một bé trai nặng 2,2 kg, qua đó trở thành sản phụ lớn tuổi nhất từng sinh con tại TP Trương Gia Cảng (Trung Quốc).

Theo chia sẻ, con gái lớn của bà Trâu đã định cư ở nước ngoài trong thời gian dài, vợ chồng bà thường xuyên cảm thấy trống vắng, cô đơn. Chính vì vậy, khi bước sang tuổi 57, hai vợ chồng đã nảy sinh ý định sinh thêm con.

Bà Trâu xúc động cho biết: “Khi nhìn thấy em bé, tôi rất kích động. Tiếng khóc của con rất to, rất khỏe mạnh.”

Trên thực tế, trường hợp sinh con ở độ tuổi rất cao không phải là cá biệt trên thế giới, dù vẫn được xếp vào nhóm thai kỳ nguy cơ đặc biệt.

Năm 2016, Ấn Độ gây chấn động khi bà Daljinder Kaur sinh con trai đầu lòng ở tuổi 72, sau nhiều năm điều trị hiếm muộn bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Trước đó, năm 2006, bà Omkari Panwar cũng tại Ấn Độ sinh đôi ở tuổi 70, từng được ghi nhận là một trong những sản phụ lớn tuổi nhất thế giới.

Tại Tây Ban Nha, năm 2006, bà María del Carmen Bousada sinh đôi ở tuổi 66 sau khi thực hiện IVF tại Mỹ. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau đó, bà qua đời vì bệnh nặng, khiến câu chuyện này dấy lên nhiều tranh luận về đạo đức và trách nhiệm nuôi dưỡng con cái khi sinh con quá muộn.

Ở Trung Quốc, những năm gần đây cũng ghi nhận nhiều ca sinh con ở độ tuổi ngoài 50, chủ yếu nhờ hỗ trợ sinh sản hiện đại. Năm 2020, một phụ nữ 67 tuổi tại tỉnh Sơn Đông sinh con sau khi mãn kinh, được cho là sản phụ lớn tuổi nhất Trung Quốc vào thời điểm đó.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, thai kỳ ở phụ nữ lớn tuổi tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng như tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ, sinh non, thai nhẹ cân, cũng như nguy cơ biến chứng tim mạch cho mẹ. Trẻ sinh ra cũng có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe và di truyền.

Vì vậy, dù y học hiện đại đã mở ra nhiều cơ hội sinh con ở độ tuổi rất cao, các bác sĩ vẫn khuyến cáo phụ nữ cần cân nhắc kỹ lưỡng về sức khỏe, điều kiện gia đình và tương lai lâu dài của trẻ trước khi đưa ra quyết định.

