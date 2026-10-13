Set đồ công sở mùa thu theo style old money: Dịu dàng, chỉn chu mà không hề cứng nhắc

Set đồ trong ảnh là gợi ý đáng thử cho những ngày muốn ăn mặc chỉn chu để đi làm nhưng vẫn giữ được cảm giác nữ tính, thanh lịch.

Trung tâm của tổng thể là chiếc áo khoác dệt thô dáng lửng, không cổ, với bảng màu pastel pha giữa trắng kem, hồng phấn và ánh nâu nhạt. Phom áo đứng dáng, hàng cúc kim loại và bề mặt đan sợi tạo nên cảm giác sang trọng vừa đủ. Đây là kiểu áo khoác có thể nâng tầm ngay cả những món đồ cơ bản nhất, đồng thời mang đến tinh thần cổ điển đặc trưng của style old money mà không cần phải "lên đồ" quá cầu kỳ.

Bên trong, áo lụa màu nâu đồng điểm ren ở phần cổ giúp bộ trang phục bớt nghiêm túc. Tông nâu ấm tạo sự kết nối hài hòa với màu hồng kem của áo khoác, đồng thời làm nền cho chiếc quần cạp cao xanh khói trở thành điểm nhấn vừa phải. Thay vì chọn quần đen hoặc be an toàn, sắc xanh trầm mang lại vẻ tươi mới, mát mắt nhưng vẫn đủ nhã nhặn cho môi trường công sở.

Điểm đáng học hỏi của set đồ nằm ở tỷ lệ. Áo khoác dáng lửng kết hợp quần cạp cao, ống rộng giúp vòng eo được định hình rõ ràng và đôi chân trông dài hơn. Quần có độ rủ nhẹ, không ôm sát, vì thế vừa tạo sự thoải mái khi ngồi làm việc cả ngày vừa đem lại nét phóng khoáng, hiện đại. Với những nàng có vóc dáng nhỏ nhắn, chỉ cần chọn quần dài chạm mắt cá chân và đi cùng giày mũi nhọn là tổng thể đã thanh thoát hơn đáng kể.

Phụ kiện cũng được tiết chế rất khéo. Một chuỗi ngọc trai mảnh, túi cầm tay màu be và đôi giày nâu mũi nhọn đều là những lựa chọn kinh điển, không phô trương nhưng đủ làm rõ vẻ sang trọng của trang phục. Đặc biệt, việc lặp lại nhóm màu nâu–be ở áo trong, túi và giày tạo cảm giác đồng bộ, giúp bộ đồ có nhiều màu sắc mà vẫn gọn mắt.

Để ứng dụng công thức này vào ngày đi làm, bạn có thể thay áo ren bằng sơ mi lụa trơn hoặc áo cổ tim kín đáo hơn. Khi trời se lạnh, khoác thêm áo dệt thô dáng lửng bên ngoài quần cạp cao là đã có ngay diện mạo thanh lịch: không quá nghiêm, không quá điệu, nhưng vẫn thể hiện một gu thẩm mỹ có chủ đích. Đó cũng là tinh thần đẹp nhất của style old money: ưu tiên phom dáng, chất liệu và sự hài hòa, thay vì chạy theo những chi tiết gây chú ý nhất thời.

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