Winnie góp giọng trong dự án "Made in Vietnam", chỉ "hò dô" thôi đã thấy yêu đời, chữa lành rồi: Gen Alpha nhà tài phiệt đỉnh cỡ này

Nếu theo dõi bé Winnie nhà Đông Nhi và Ông Cao Thắng chắc hẳn sẽ biết cô bé xinh xắn đáng yêu này từng góp giọng trong 1 phiên bản đặc biệt của bài bài hát Tự Nhiên mà mẹ Đông Nhi trình bày.

Điều đáng nói, đoạn "bonus" này ngay lập tức còn hot hơn cả phiên bản chính, đến nỗi mà suốt 1 khoảng thời gian dài, đoạn nhạc "tự nhiên chúng ta, như loài chim vẩn vơ và reo vui trước nhà..." trở thành đoạn nhạc mà hội mẹ bỉm thi nhau sử dụng. Ngay cả MC Mai Ngọc cũng đã sử dụng đoạn nhạc nền này trong ngày đầy tháng của bé Panda.

Sau khi đoạn nhạc Tự Nhiên phiên bản Winnie trở nên viral cỡ đó, netizen cũng háo hức muốn cô bé góp giọng nhiều hơn vì quả thực giọng hát của Winnie mang năng lượng chữa lành vô cùng.

Và bất ngờ, mới đây, bé Winnie đã "comeback" trong mong chờ và ủng hộ của rất nhiều người. Cô bé đáng yêu đã góp giọng trong bài hát "Bài ca tôm cá" cùng bố Ông Cao Thắng và mẹ Đông Nhi.

Lần này, cô bé đã hát nhiều hơn và dân tình được lắng nghe giọng ca chữa lành, mang đến cảm giác yêu đời vô cùng của em bé Winnie đáng yêu. Cô bé chỉ "hò dô" một cái thôi là hội các cô các dì muốn "lịm tim" vì đáng yêu quá mức.

Đáng nói hơn, "Bài ca tôm cá" nằm trong chương ba - “Con rồng thức giấc”, khắc họa khát vọng của thế hệ trẻ thuộc album Made in VietNam của DTAP. Made in VietNam được xem là một trong những dự án âm nhạc cộng đồng quy mô nhất của DTAP, vừa khẳng định bản sắc văn hóa, vừa lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc qua ngôn ngữ âm nhạc.

Album lần này gồm 16 ca khúc, tiếp tục phát huy thế mạnh của DTAP trong việc kết hợp chất liệu truyền thống với hơi thở hiện đại. Mỗi ca khúc đại diện một lát cắt cảm xúc, khi xâu chuỗi lại trở thành bức tranh rực rỡ về đất nước và con người Việt Nam.

Mới chỉ 5 tuổi nhưng bạn nhỏ Winnie đã cùng bố mẹ góp mặt trong 1 dự án lớn, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Hội các mẹ các dì yêu mến em bé Winnie lại được dịp nghe đi nghe lại giọng hát đáng yêu của bạn nhỏ này. Nhiều người còn đùa rằng, Gen Alpha nhà này đỉnh quá! Chỉ "hò dô kéo lên cá tôm" một cái thôi đã làm lu mờ cả bố Thắng mẹ Nhi luôn rồi!

Mời cả nhà mình vào thưởng thức giọng hát của Winnie Ông cùng ba mẹ Nhi Thắng dễ thương cỡ nào trong " Bài ca tôm cá ".