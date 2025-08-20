Bé Panda 4 tháng mặc vừa đồ 6-9 tháng, "trộm vía" từ nết ăn đến nết ngủ, mẹ Mai Ngọc chăm con quá khéo rồi!

MC Mai Ngọc là gương mặt quen thuộc của VTV, cô luôn được khán giả nhớ đến với hình ảnh chỉn chu, dịu dàng và bản lĩnh trong công việc.

Ngoài công việc, phía sau ánh đèn sân khấu là hành trình làm mẹ đầy thiêng liêng và nhiều cảm xúc. Hành trình ấy cũng truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ hiện đại: dù thành đạt đến đâu, người phụ nữ vẫn tìm thấy sự viên mãn khi được làm mẹ. Với Mai Ngọc, đây chắc chắn là vai trò quan trọng nhất và là chương mới đầy ý nghĩa trong cuộc đời.

Thời gian gần đây, Mai Ngọc quyết định ưu tiên gia đình, lắng nghe tiếng gọi của thiên chức làm mẹ. Hành trình mang thai đối với cô không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn chứa đựng những thay đổi lớn về thể chất lẫn tinh thần. Từ một người luôn bận rộn với công việc, Mai Ngọc học cách lắng nghe cơ thể, điều chỉnh chế độ sinh hoạt và ăn uống khoa học để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ lẫn bé.

Em bé Panda ra đời cũng là lúc mẹ Mai Ngọc gần như dành mọi sự ưu tiên cho em. 4 tháng làm mẹ với những chia sẻ nhỏ nhặt trên trang cá nhân nhưng những người theo dõi 2 mẹ con cô đều nhận thấy cô trưởng thành lên từng ngày trong vai trò làm mẹ của mình.

Mai Ngọc chăm con rất chỉn chu, dù cô không kể quá chi tiết về việc mình chăm sóc bạn nhỏ Panda thế nào nhưng qua từng bài viết. Cô tìm hiểu khá nhiều về các phương pháp chăm sóc em bé và cũng thiết lập được cho bé Panda được 1 thời gian biểu hợp lý, phù hợp. Chính vì vậy mà bé Panda cũng dễ dàng nương theo đó sinh hoạt và phát triển rất tốt.

Bé Panda học bơi cùng mẹ.

Nhân dịp bé Panda tròn 4 tháng tuổi, mẹ Mai Ngọc đã chia sẻ những tâm sự bỉm sữa của mình.

"Tròn 4 tháng tuổi, mẹ thưởng cho buổi đi bơi. Mỗi ngày ăn được 950- 970ml. Ngủ khò từ 19h đến 6h. Mặc đồ 6-9 tháng. Ngày đi dạo 2 lần, tuần đi bơi 2 buổi. Thích ống kính máy ảnh, điện thoại. Nhìn mẹ là cười toe toét".

Có vẻ như bé Panda đang lớn lên cực kỳ trộm vía với sự chăm sóc của mẹ Mai Ngọc. Em bé trộm vía từ nết ăn đến nết ngủ. Thậm chí mới 4 tháng nhưng đã mặc vừa đồ 6-9 tháng. Nhìn ảnh mẹ Mai Ngọc đăng tải đã thấy em bé Panda xinh ngoan yêu vô cùng rồi.