Ngày 1/4, tàu Artemis II - sứ mệnh đưa người lên Mặt Trăng đầu tiên của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA) sau hơn 50 năm - được tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) đưa lên không trung tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida, Mỹ.

Ngoài 4 phi hành gia, con tàu vũ trụ này còn mang theo một linh vật đặc biệt - thú nhồi bông có tên Rise. Theo The Guardian , đây thực chất là thiết bị báo hiệu trạng thái không trọng lực.

Linh vật được phi hành gia Reid Wiseman cầm trên tay trước khi thực hiện sứ mệnh lên mặt trăng. Ảnh: Reuters

Đáng nói, “cha đẻ” của Rise là cậu bé Lucas Ye (8 tuổi), đang học lớp 2, đến từ Mountain View, California.

Trước đó, NASA và Freelancer, công ty huy động vốn cộng đồng, đã tổ chức cuộc thi “linh vật Mặt trăng” với quy mô toàn cầu để tìm ra diện mạo ấn tượng nhất cho thiết bị báo hiệu trạng thái không trọng lực. Hơn 2.600 bài dự thi từ khắp nơi trên thế giới gửi về và Lucas Ye trở thành người chiến thắng.

Tác phẩm của Lucas có hình dáng Mặt trăng tròn đội mũ lưỡi trai, với phần vành đính sao và phần chóp mũ giống như bề mặt màu xanh lá cây và xanh dương của Trái đất.

Trong video đính kèm bài dự thi, Lucas cho biết thiết kế nhằm tôn vinh cuộc đổ bộ lên Mặt trăng của tàu Apollo 11 năm 1969. Tên gọi Rise lấy cảm hứng từ bức ảnh Earthrise (tạm dịch: Trái đất mọc) do phi hành gia William Anders chụp từ tàu Apollo 8 vào năm 1968.

“Cháu là người trực tiếp thiết kế và lên ý tưởng ... Hình ảnh Trái đất trên đầu thú nhồi bông tượng trưng cho sự trỗi dậy của hành tinh chúng ta”, Lucas nói khi được đài CBS News Bay Area phỏng vấn.

Cậu bé thấy hào hứng và hạnh phúc khi phiên bản thú nhồi bông của mình được đưa lên quỹ đạo Mặt trăng trong sứ mệnh Artemis II.

Theo Lucas, sau này lớn lên, cậu bé sẽ làm việc ở NASA hoặc trở thành nhà vật lý thiên văn.

Lucas Ye vượt qua hàng ngàn đối thủ để trở thành người thiết kế linh vật cho Artemis II. ﻿Ảnh: ABC News

Cha mẹ Ye cho biết niềm đam mê của con trai với không gian bắt đầu từ khi cậu bé mới 3 tuổi rưỡi.

“Thỉnh thoảng thằng bé nói chuyện như thể bản thân là nhà khoa học tên lửa vậy. Con thích đọc sách, thỉnh thoảng cũng thích yên tĩnh một mình”, Clara Zhao - mẹ của Lucas, cho biết.

Trong thông cáo báo chí vào cuối tháng 3, Trisha Epp - giám đốc đổi mới tại Freelancer, đã chúc mừng Lucas: “Thiết kế của cháu thực sự sẽ được đưa lên vũ trụ. Đó là câu mà không phải ai cũng có cơ hội nói”.

Ngoài chức năng báo hiệu trạng thái không trọng lực, bên trong Rise còn có thẻ nhớ SD chứa tên của 5,6 triệu người đăng ký tham gia trên trang web của NASA. Bên trong cũng có hình ảnh kỹ thuật số của 25 người lọt vào vòng chung kết cuộc thi.

Nếu Artemis II thành công, tàu Rise sẽ bay hơn 250.000 dặm (402.336 km) vào không gian và quay trở lại trong 10 ngày. Tính đến ngày 2/4, phi hành đoàn đang chuẩn bị rời khỏi quỹ đạo Trái đất.

Nhiệm vụ này đánh dấu lần đầu tiên NASA đưa con người lên Mặt trăng, mặc dù họ không hạ cánh xuống bề mặt Mặt trăng, trong gần 54 năm. Phi hành đoàn cũng dự kiến ​​bay cách xa Trái đất hơn bất kỳ con người nào trong lịch sử.

Chuyến thám hiểm còn đánh dấu lần đầu tiên một phụ nữ, Christina Koch, và một người da màu, Victor Glover, bay giữa quỹ đạo Trái đất và Mặt trăng.