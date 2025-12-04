Vì sao thiết kế "chuẩn công thái học" là yêu cầu quan trọng khi chọn ghế ô tô cho bé?

Nguy cơ "gập cổ" và chèn ép đường thở ít ai biết

Khi nói đến tai nạn ô tô, đa số phụ huynh chỉ nghĩ đến va đập bên ngoài. Tuy nhiên, một rủi ro y khoa nghiêm trọng khác: Tư thế ngồi.

Trung tá Nguyễn Quỳnh Hương (Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông - Cục CSGT, Bộ Công an) nhất mạnh lựa chọn thiết bị an toàn "có thiết kế công thái học để nâng đỡ hệ xương có con, làm sao cho trẻ nhỏ luôn ở tư thế ngửa đầu ra phía sau, tránh trường hợp con gập đầu về phía trước".

Babyro: Giải bài toán "giữ đường thở" bằng thiết kế chuẩn công thái học

Babyro mang đến các dòng sản phẩm với thiết kế công thái học để nâng đỡ cột sống non nớt của trẻ như Babyro iSpinsafe Pro, Babyro iSpinsafe và Babyro Spinsafe.

Đặc biệt ở tư thế lắp ngược chiều dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, ghế Babyro tạo ra một "góc ngả an toàn" giúp trọng lượng đầu của bé được đỡ trọn bởi vách ghế phía sau. Thiết kế này đảm bảo đầu bé luôn ngả tự nhiên, ngăn chặn hiện tượng gập cổ về phía trước khi ngủ từ đó giúp đường thở của trẻ luôn thông thoáng tuyệt đối.

Bên cạnh đó, hệ thống đệm đỡ đầu và đệm lưng của Babyro có khả năng ôm sát và nâng đỡ hệ xương sống còn non nớt theo đường cong sinh lý tự nhiên. Điều này không chỉ bảo vệ bé khỏi các rung lắc mà còn giúp trẻ phát triển cột sống khỏe mạnh, không bị gò bó hay mỏi lưng trong những chuyến đi dài.

An tâm với tiêu chuẩn an toàn Châu Âu

Không chỉ dừng lại ở thiết kế thông minh, khả năng bảo vệ của Babyro còn được bảo chứng bởi các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt bậc nhất hiện nay. Các dòng sản phẩm của hãng đều đạt chứng nhận ECE R129 (i-Size) và ECE R44 của Châu Âu.

Việc lựa chọn một chiếc ghế ô tô đạt chuẩn như Babyro không chỉ là tuân thủ quy định pháp luật sắp tới, mà quan trọng hơn, đó là sự lựa chọn dựa trên cơ sở khoa học để bảo vệ "hơi thở" và sự an toàn trọn vẹn cho con yêu trên mọi hành trình.