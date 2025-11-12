Lấy chồng 13 năm mới có con gái, đây là căn phòng mà ba mẹ thiết kế cho bé, chuẩn thế giới riêng của "nàng công chúa"

Có một căn phòng nhỏ của riêng mình luôn là mơ ước của bất kỳ em bé nào, nơi các con được tự do chơi đùa, đọc sách, sắp xếp đồ đạc theo ý thích và bắt đầu học cách sống tự lập. Với bé Sol, cô con gái nhỏ của chị Thuý Trần (sống ở ngoại thành Hà Nội), căn phòng ấy còn là thành quả của 13 năm chờ đợi, món quà đặc biệt mà bố mẹ muốn dành tặng cho con.

Lấy chồng 13 năm mới có con gái, chị Thuý Trần nói vui rằng nếu ai rơi vào hoàn cảnh như mình, chắc chắn cũng sẽ muốn dành những điều tốt nhất cho con. Với chị, điều đó bắt đầu từ căn phòng riêng, nơi bé Sol, 2 tuổi, được chơi, đọc sách và ngủ thật ngon.

Phòng Sol bé bé thôi nhưng là căn phòng mát mẻ mà vẫn ngập ánh sáng

Chiếc tủ đã được bố nàng tính toán đến từng chỗ để dây buộc tóc

Phòng của Sol rộng 11m2, được thiết kế dựa trên nguyên tắc tiện dụng và an toàn . Chồng chị là người lên yêu cầu cụ thể, tập trung vào công năng thay vì trang trí cầu kỳ. Căn phòng có hệ thống điều hòa, khí tươi, lọc không khí và đèn spotlight thông minh, tất cả nhằm đảm bảo Sol có không gian trong lành, dễ chịu mỗi khi ngủ hay đọc sách. "Mục đích chính là để con chơi và ngủ thật ngon," chị Thuý nói.

Khác với nhiều em nhỏ cùng tuổi, Sol hứng thú với sách hơn là đồ chơi. Mới 2 tuổi, cô bé đã sở hữu hàng trăm quyển sách đủ loại. Từ tủ đầu giường đến kệ trang trí, chỗ nào trong phòng cũng thấy sách. Vợ chồng chị sắp xếp các kệ thấp để con có thể tự lấy sách mà không cần người lớn giúp. Hệ thống đèn cảm ứng được lắp riêng để Sol tự bật mỗi khi muốn đọc vừa thuận tiện vừa an toàn.

Những cuốn sách Sol thích đọc nhất sẽ được để ngay đầu giường. Ở đấy cũng có đèn vừa tầm tay với của để bé có thể tự bật đèn lúc muốn đọc sách.

Sol tự kéo rèm, bật đèn và đang đọc sách

Giá sách của Sol phong phú không kém thư viện mini. Có cuốn chị mua thanh lý từ nước ngoài, có cuốn là quà từ các nhà sách trong nước. Hai anh của Sol thường được tặng voucher nhà sách từ học bổng và giải thưởng ở trường, thế là mẹ lại có thêm cớ để "rinh" sách về cho em.

Là con gái út trong nhà, đồ dùng của Sol nhiều nhưng lại được sắp xếp rất khoa học. Chị Thuý kể, mỗi ngăn tủ đều được tính toán kỹ: chỗ treo váy, chỗ để quần áo mặc hàng ngày, ngăn để khăn sữa, ngăn đựng bỉm, nơ kẹp tóc... Gấu bông thì nhiều vô kể, nhưng mẹ luôn giặt sạch, buộc gọn cho vào tủ gầm giường , cứ mười ngày lại "đảo lượt" để con thay đổi khi chơi, không bị chán.

"Mọi thứ đều có chỗ của nó, nên phòng của Sol lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp," chị chia sẻ.

Đầu giường có thêm đèn led để nếu muốn đọc sách thì bật, còn bình thường đèn sẽ hơi tối ở đó để nằm không bị chói mắt

Dù mới 2 tuổi, Sol đã ngủ riêng. Trước giờ đi ngủ, mẹ vẫn dỗ con, sau đó dùng camera theo dõi để đảm bảo an toàn. Bé được dạy tự thu dọn đồ mỗi khi chơi xong. "Từ nhỏ, con quen với hiệu lệnh clean up – dọn dẹp sau khi chơi. Tôi không bắt con làm việc khó, chỉ cần xếp sách về đúng kệ, đồ chơi về đúng chỗ," chị chia sẻ. Sol thường chỉ lấy 1-2 món ra chơi, xong lại cất gọn rồi mới lấy món khác.

Không gian của Sol không chỉ là một căn phòng trẻ em, mà là kết quả của 13 năm chờ đợi và yêu thương . Mọi chi tiết, từ hệ thống đèn, tủ sách đến gấu bông, đều thể hiện sự tỉ mỉ và tâm huyết của bố mẹ. Với vợ chồng chị Thuý Trần, đó không đơn thuần là phòng ngủ, mà là góc nhỏ chứa cả tuổi thơ của con và niềm hạnh phúc của cha mẹ sau hành trình dài đợi chờ.