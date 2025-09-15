Vương phi Kate tay không búi tóc, thu hút hơn 54 triệu người xem

Không cầu kỳ, không chuẩn bị sẵn phụ kiện hay gương soi, Kate Middleton vẫn khiến dân tình "ngả mũ" khi nhanh chóng búi gọn mái tóc chỉ bằng tay.

Vương phi Kate "thị phạm" cách búi tóc không cần dây hút hơn 54 triệu lượt xem. (Nguồn: hellomag)

Trong đoạn clip được lan truyền, nàng dâu Hoàng gia xuất hiện trong trang phục đời thường, khoác thêm tạp dề để tham gia một hoạt động cộng đồng. Khi mái tóc buông xõa vướng víu, thay vì nhờ đến đội ngũ stylist hay lục tìm dây buộc trong túi xách, Công nương chỉ đơn giản xoắn gọn tóc ra sau rồi khéo léo cố định. Chỉ vài giây sau, một kiểu tóc gọn gàng, thanh lịch đã hình thành vừa đủ để tiếp tục công việc, vừa không làm mất đi nét duyên dáng vốn có.

Không cần băng đô, không cần gương, nàng dâu hoàng gia vẫn dễ dàng búi tóc gọn gàng.

Điều khiến khoảnh khắc này trở thành "viral beauty hack" chính là sự tự nhiên và thoải mái của Kate. Vẻ đẹp của Công nương không chỉ đến từ trang sức, váy áo lộng lẫy nơi thảm đỏ, mà còn từ chính những giây phút đời thường giản dị. Nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ tự tin và phong thái sang trọng đã biến hành động tưởng chừng bình thường thành "bài học nhỏ" cho phái đẹp vì chẳng cần quá cầu kỳ vẫn đủ để toả sáng.

Có lẽ nhờ những mẹo làm đẹp "nhỏ nhưng có võ" ấy mà Kate Middleton luôn giữ được chỗ đứng trong lòng công chúng suốt nhiều năm qua. Bà mẹ ba con vẫn trung thành với phong cách thanh lịch, tiết chế nhưng chưa bao giờ nhàm chán.

Khi nhắc đến Công nương xứ Wales, công chúng không chỉ ấn tượng với gu thời trang thanh lịch mà còn ngưỡng mộ phong cách làm đẹp tinh tế của cô. Bên cạnh lối trang điểm tối giản, tôn vinh nét đẹp tự nhiên, mái tóc của Kate Middleton cũng luôn là điểm nhấn: Óng ả, bồng bềnh và được chăm chút kỹ lưỡng.