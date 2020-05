Vừa tròn 30, Yoona bật mí 5 chiêu dưỡng da "bất di bất dịch" mà cô chưa một lần coi thường, chị em nghe xong gật gù tâm đắc

Ra mắt vào năm 2007, tính đến thời điểm này Yoona đã hoạt động trong ngành giải trí Hàn Quốc ngót nghét cũng hơn chục năm thế nhưng nhan sắc và thần thái của cô vẫn là đỉnh cao visual của Kpop. Nữ ca sĩ sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, phần cổ cao và sống mũi thon gọn cùng với thân hình mảnh mai; dù vóc dáng đôi khi bị nhận xét là gầy khẳng khiu đáng báo động nhưng nhan sắc của cô vẫn vẹn nguyên nét đẹp thanh tao của một "nữ thần nhan sắc". Tháng 5 này, Yoona tròn 30 tuổi, và để giữ được nhan sắc hoàn hảo lay động lòng người suốt 13 năm qua, bí mật nhan sắc của Yoona chỉ vẻn vẹn 5 tips "bất di bất dịch" này.

#1. Không bao giờ đánh giá thấp kem chống nắng

Yoona cực kỳ coi trọng việc bôi kem chống nắng mỗi ngày. Không kể Đông hay Hè, trời nắng chói chang hay râm mát, cứ ra ngoài là Yoona bôi kem chống nắng đầy đủ và cẩn thận từng tí một. Yoona luôn ý thức được việc nếu lơ là dùng kem chống nắng là da sẽ gánh hậu quả sạm đen, thâm nám, xấu không lối thoát; chỉ có kem chống nắng mới có thể bảo vệ làn da tối ưu nhất khỏi tác động tiêu cực từ ánh nắng mặt trời.

#2. Luôn tuân thủ nguyên tắc làm sạch kép

Bên cạnh bước bôi kem chống nắng thì công đoạn làm sạch da của Yoona cũng rất cẩn thận, tỉ mỉ. Cô luôn tuân thủ nguyên tắc làm sạch kép với dầu tẩy trang và sữa rửa mặt. Da được làm sạch cẩn thận sẽ loại bỏ được mọi tích tụ, độc tố bám trụ trên da, giúp da dẻ mịn màng tươi sáng và hấp thụ dưỡng chất ở các bước dưỡng tiếp theo một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ làm sạch sâu hai lần, Yoona còn chăm dùng mặt nạ đất sét để tẩy da chết, trị mụn, kiềm dầu cho làn da của mình.

#3. Dưỡng ẩm

Không có gì ngạc nhiên khi Yoona coi trọng bước dưỡng ẩm cho da. Da xuất hiện nếp nhăn, sạm thâm thì 70% là thiếu nước, bị khô nên nếp nhăn tuổi tác càng được dịp in hằn. Khi thời tiết ẩm ướt hay mùa hè nắng nóng, Yoona dùng nhiều serum và ít kem dưỡng hơn chút; còn khi thời tiết hanh khô da hay bị nứt nẻ Yoona dùng thêm dầu dưỡng ẩm để da căng mịn, mềm mại.

#4. Làm mới vẻ ngoài bằng việc thay đổi kiểu tóc

Cách hữu hiệu nhất để giữ cho vẻ ngoài luôn mới mẻ, trẻ trung đó chính là thay đổi kiểu tóc. Khi bước vào tuổi U30, Yoona tiết chế hơn với những màu tóc nhuộm sáng phá cách mà trung thành với tông nâu ấm nền nã. Đôi khi Yoona uốn xoăn lọn, hay để tóc thẳng thướt tha dịu dàng. Và một lời khuyên từ Yoona, nếu 30 tuổi rồi mà chưa thử cắt tóc ngắn một lần thì thật sự là thiếu sót. Nàng 30+ sẽ bất ngờ trước vẻ ngoài trẻ trung năng động của mình khi thử nghiệm một kiểu tóc ngắn cho mình.

#5. Make up nhẹ nhàng với màu son tươi tắn

Make up sắc nét giúp bạn thêm cá tính nhưng lại khiến nhan sắc già đi đến vài tuổi, vậy nên lúc nào Yoona cũng chọn layout make up tự nhiên trong trẻo với một sắc son ngọt ngào. Đó có thể là son cam hồng, đỏ cam... chỉ cần vương nhẹ trên môi cũng giúp cả gương mặt như bừng sáng. Thường ngày hay khi dự các sự kiện thảm đỏ Yoona cũng đều chọn cách make up đơn giản này, nhờ vậy mà nhìn cô luôn rạng rỡ xinh đẹp giữ vững ngôi vị "nữ thần nhan sắc" suốt 30 năm qua.