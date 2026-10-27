Bé Lisa - con gái út nhà Khánh Thi Phan Hiển mới 3 tuổi đã học ballet, ép dẻo điệu nghệ đến mức cô giáo dạy múa cũng bất ngờ

Mới 3 tuổi, bé Lisa - con gái út nhà Khánh Thi và Phan Hiển, đã bắt đầu làm quen với bộ môn múa ballet và nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi những khoảnh khắc tập luyện đáng yêu. Bình thường vốn là cô bé hiếu động, tinh nghịch, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, Lisa khiến nhiều người thích thú khi bước vào lớp học lại trở nên nghiêm túc, chăm chú làm theo hướng dẫn của cô giáo.

Đặc biệt, những động tác ép dẻo, xoạc ngang khá điệu nghệ của nhóc tì còn khiến người xem không khỏi bất ngờ, bởi cô bé mới chỉ ở độ tuổi lên 3. Dù còn nhỏ tuổi, Lisa đã tỏ ra hào hứng với những bài tập mới, cố gắng quan sát và thực hiện theo chỉ dẫn của giáo viên.

Đáng chú ý, Lisa còn khiến người xem bất ngờ với khả năng thực hiện những động tác đòi hỏi độ dẻo dai của cơ thể. Ở tuổi lên 3, cô bé đã thử sức với các bài tập kéo giãn, ép dẻo và xoạc ngang. Hình ảnh nhóc tì cố gắng hoàn thành động tác trong lớp múa khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, đến cô giáo dạy múa cũng phải thốt lên: "Dữ thần quá Lisa ơi".

Bé Lisa - con gái út nhà Khánh Thi Phan Hiển tập múa ballet cùng các anh chị.

Các động tác của Lisa cũng cho thấy cô bé đang từng bước làm quen với việc kiểm soát cơ thể, phối hợp tay chân và giữ thăng bằng theo yêu cầu của bài tập. Những bài tập ban đầu cũng là cơ hội để bé rèn luyện khả năng quan sát, lắng nghe và làm theo hướng dẫn.

Những khoảnh khắc Lisa chăm chú tập múa bên các anh chị lớn vẫn đủ khiến cộng đồng mạng thích thú. Một cô bé thường ngày nghịch ngợm, lí lắc bỗng trở nên tập trung trước gương, kiên nhẫn thử sức với những động tác mới - sự thay đổi ấy tạo nên nét đáng yêu rất riêng của nhóc tì.

Ở tuổi lên 3, Lisa chưa cần phải thể hiện tài năng vượt trội hay đạt thành tích đáng kể. Việc được vận động, vui chơi và tiếp xúc với âm nhạc trong môi trường phù hợp đã là một trải nghiệm ý nghĩa. Và biết đâu, từ những buổi học ballet đầu đời, cô út nhà Khánh Thi – Phan Hiển sẽ dần tìm thấy niềm yêu thích của mình, tiếp tục lớn lên với sự tự tin, năng động và cá tính đáng yêu vốn có.