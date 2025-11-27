Mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ vượt 1.300km, lái xe tải từ Thái Nguyên vào miền Trung, chở đồ cứu trợ giao tận tay bà con vùng lũ

Khi mưa lũ hoành hành tại nhiều tỉnh miền Trung, những chuyến hàng cứu trợ trở thành nguồn sống với bà con bị cô lập. Trong hàng loạt những tấm lòng tình nguyện, hình ảnh một nữ tài xế trẻ, lái chiếc xe tải chở hàng chục tấn nhu yếu phẩm xuyên đêm vào vùng lũ đã gây chú ý. Đó là Ngô Thị Mỹ Hạnh - hay thường được gọi ngắn gọn là Ngô Hạnh, một mẹ 2 con, làm nghề lái xe tải ở Thái Nguyên, người vừa chở hơn 40-45 tấn hàng cứu trợ vào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ.

Trên trang cá nhân của mình, Ngô Hạnh chia sẻ: "Hành trình vượt 1300km của em còn sáng mai là kết thúc, chiều mai em chào bà con em về Thái Nguyên". Mẹ 2 con Ngô Hạnh xuất phát từ Thái Nguyên, chạy xe đến Hà Nội để bốc hàng quyên góp rồi tiếp tục hành trình xuyên suốt nhiều tỉnh, hướng vào miền Trung để kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ.

Người phụ nữ nhỏ bé, chỉ cao 1m54, nặng vẻn vẹn 40kg, vậy mà vượt cả nghìn cây số, có lúc chạy xuyên đêm để kịp đưa đồ cứu trợ đến tay bà con. Trên xe của Hạnh là hàng chục tấn gạo, nhu yếu phẩm, tổng khối lượng khoảng 40-45 tấn.

Mẹ 2 con Ngô Hạnh cho biết việc tham gia chở cứu trợ không phải tình cờ: khi chứng kiến những hình ảnh và thông tin về thiệt hại do mưa lũ, cô thấy muốn góp sức. Do có kinh nghiệm lái xe đường dài và quan hệ với một số nhóm quyên góp, cô kết hợp với đồng nghiệp để nhận hàng tại Hà Nội, sau đó điều khiển xe chở hàng vào vùng lũ.

Ngô Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1999), là gương mặt khá nổi trong cộng đồng tài xế miền Bắc bởi phong cách cá nhân nổi bật, cô lái chiếc xe tải trang trí màu hồng Hello Kitty nổi bật và cô cũng bóng hồng hiếm hoi trong nghề lái xe tải hạng nặng.

Trên mạng xã hội, những hình ảnh Ngô Hạnh chụp cùng chiếc xe tải phủ màu hồng ngọt ngào, khoang lái được trang trí nữ tính, và các đoạn clip cô cùng con gái rong ruổi theo nhiều cung đường đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác, kênh TikTok của cô @1999hbn có tới 13 triệu lượt theo dõi.

Mẹ 2 con từng chia sẻ, nghề lái xe không chỉ là kế sinh nhai, nó cho phép cô chủ động lo cho hai con, đồng thời làm được việc ý nghĩa khi cần thiết. Nhiều người cảm phục khi biết mẹ 2 con nhỏ vẫn sẵn sàng lái xe chở hàng cứu trợ, trực tiếp vào vùng lũ để giúp đỡ bà con.

Mẹ 2 con Ngô Hạnh không phải là người duy nhất tham gia cứu trợ trong những ngày mưa lũ hoành hành tại miền Trung, nhưng câu chuyện của cô - một người mẹ 2 con nhỏ, vóc dáng nhỏ bé nhưng dũng cảm lái xe tải chở hàng chục tấn nhu yếu phẩm xuyên đêm vào vùng lũ, đã thể hiện một hình ảnh, hành động vô cùng ấm áp giữa mùa thiên tai: Nhiều người bình dị, bằng cách riêng của mình, vẫn đang góp sức để san sẻ khó khăn với người dân vùng lũ.