Mái tóc của tôi vốn đã khô sẵn từ mùa hè, sang đến thu đông lại càng khô xơ, chẻ ngọn hơn. Thú thật, giống như nhiều chị em, tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị các loại mặt nạ ủ tóc tự nhiên: nào là xay bơ, trộn dầu dừa, ủ trứng… Nghĩ đến thôi đã thấy ngại. Một phần vì lười, một phần vì lịch làm việc kín mít khiến tôi gần như chẳng thể dành nổi 30 phút để tự chăm sóc tóc. Thành ra mái tóc cứ thế khô xơ từ mùa này qua mùa khác.

Chưa kể mùa thu đông, tóc rụng nhiều và gàu xuất hiện gây ngứa da đầu, cực kỳ khó chịu, tôi chỉ gội khoảng 1 ngày là đầu đã ngứa và vảy gầu bắt đầu lấm tấm. Mùa thu đông hanh khô, không chỉ có mái tóc khô xơ mà da đầu cũng trong tình trang khô nên mới xuất hiện nhiều gàu như vậy.

Mãi đến khi vô tình đọc được một chia sẻ trên các hội nhóm làm đẹp về một tip ủ tóc cực đơn giản, tôi mới quyết định thử ngay. Bí quyết đó là ủ tóc bằng sữa chua không đường – một nguyên liệu mà trước giờ tôi chỉ dùng để đắp mặt nạ dưỡng da, chứ dưỡng tóc thì quả thực chưa từng nghĩ tới.

Cách thực hiện vô cùng đơn giản:

- Chải tóc cho mượt trước khi ủ

- Làm ướt toàn bộ mái tóc

- Bôi trực tiếp sữa chua không đường lên tóc và ủ từ 15 - 20 phút

- Gội sạch lại bằng 2 lần dầu gội và 1 lần dầu xả

Ngay khi sấy tóc xong, tôi cảm nhận rõ mái tóc mềm hơn, đỡ bông xù và nhìn có sức sống hơn hẳn. Tôi duy trì ủ tóc 1-2 lần mỗi tuần, và chỉ sau vài lần, tóc đã mượt mà, dễ chải, ít khô xơ hơn rất nhiều.

Vì sao sữa chua không đường có thể phục hồi tóc?

Không phải ngẫu nhiên mà sữa chua không đường được tận dụng trong bước làm đẹp da và dưỡng tóc. Bên trong chỉ một hộp nhỏ lại chứa nhiều dưỡng chất tốt cho tóc:

* Protein phục hồi sợi tóc: Sữa chua giàu protein giúp nuôi dưỡng và tái cấu trúc tóc, rất phù hợp cho tóc khô xơ, chẻ ngọn hoặc bị hư tổn do nhiệt và hóa chất.

* Vitamin B5 giúp tóc mềm mượt: Vitamin nhóm B, đặc biệt là B5, có tác dụng cấp ẩm tự nhiên, giúp tóc bớt khô cứng và trở nên mềm mại hơn.

* Axit lactic làm sạch nhẹ da đầu: Axit lactic trong sữa chua giúp loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng, giữ da đầu sạch mà không gây khô - điều cực kỳ quan trọng vào mùa hanh khô.

* Tăng độ bóng khỏe cho tóc: Sữa chua giúp lớp biểu bì tóc đóng lại, từ đó sợi tóc trông bóng hơn, ít bị xù và vào nếp tự nhiên.

* Cân bằng độ pH cho da đầu: Độ pH tự nhiên của sữa chua hỗ trợ duy trì môi trường da đầu khỏe mạnh, giảm tình trạng tóc yếu, dễ gãy.

Nếu bạn cũng rơi vào tình trạng tóc khô xơ mỗi mùa thu đông và chẳng có nhiều thời gian cho các phương pháp phức tạp, ủ tóc bằng sữa chua không đường là một lựa chọn cực kỳ tiết kiệm, từ thời gian đến chi phí. Chỉ mất vài phút chuẩn bị, nhưng hiệu quả lại bất ngờ rõ rệt.