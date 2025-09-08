Vòng tay bộ đội - món quà thời bình thành trend hot nhất lúc này: Đã đẹp còn ý nghĩa, ai có là “thắng đời 1-0”

Nếu dạo gần đây bạn lướt MXH, chắc hẳn không ít lần bắt gặp hình ảnh những chiếc vòng tay màu xanh bộ đội hay xanh dương được đan thủ công từ dây dù. Đó chính là "vòng tay bộ đội" - chiếc vòng đang trở nên hot rần rần sau đợt A50 và A80 vừa qua.

Được biết, những chiếc vòng này sẽ do chính tay các quân nhân tỉ mỉ thắt từ dây quần, dây dù hoặc dây giày sau đó gửi tặng lại cho hậu phương, bạn gái hay những người thân thương .

Không cầu kỳ, nhưng vòng bộ đội lại chứa đựng trọn vẹn tình cảm người lính. (Nguồn: TikTok)

Đằng sau những chiếc vòng bộ đội mộc mạc là cả quá trình tỉ mẩn và khéo tay của các anh lính. Sau khi đo và cắt dây vừa với cổ tay người nhận, các anh sẽ bắt tay vào thắt nút và thêm phụ kiện đính vào vòng.

Có vô số cách đan, từ kiểu xương cá, mắt cáo đến dây xoắn, nhưng điểm chung là từng nút thắt đều được kéo căng ngay ngắn để chiếc vòng gọn gàng, tinh tế. Để thêm phần đặc biệt, nhiều chiếc vòng được cài thêm huy hiệu ngôi sao hay mỏ neo nhỏ xinh, giúp chiếc vòng thêm phần bắt mắt, ấn tượng.

Cuối cùng, chiếc vòng sẽ được buộc nút hoặc gắn móc kim loại làm khóa. Thậm chí, có người còn xịt thêm chút nước hoa để người nhận khi đeo vào có thể cảm nhận được mùi hương thân thương. Tưởng chừng đơn giản, nhưng mỗi chiếc vòng lại là kết tinh của sự tỉ mỉ, sáng tạo và cả tình cảm gửi gắm từ thao trường xa.

Những chiếc vòng tay giản dị nhưng chất chứa tình cảm được hậu phương nâng niu và khoe khéo.

Hậu phương ở nhà thích kiểu vòng nào thì các chú bộ đội chiều kiểu đó. Sau những giờ tập luyện, cứ đến giờ nghỉ giải lao là các anh lại ngồi cặm cụi đan vòng, chỉ mong gửi về cho hội chị em món quà nhỏ nhưng đầy tâm ý. Chính sự mộc mạc, chân thành ấy càng khiến vòng bộ đội trở nên đáng quý và "gây sốt" khắp mạng xã hội.

Các chú bộ đội miệt mài làm vòng tay tặng hậu phương.

Hội chị em mix&match cùng với nhiều kiểu vòng, phụ kiện.