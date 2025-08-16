Vogue gọi tên 7 kem dưỡng ẩm đỉnh kịch trần, giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ "trẻ mãi không già"

Mới đây, các BTV làm đẹp của tạp chí Vogue đã có bài đánh giá chi tiết về những loại kem dưỡng ẩm nổi bật trên thị trường, bao gồm đủ sản phẩm dành cho mọi loại da từ da dầu, da khô, da hỗn hợp cho đến da nhạy cảm và lão hóa. Mỗi sản phẩm đều được lựa chọn dựa trên bảng thành phần, hiệu quả thực tế và độ an toàn khi sử dụng. Hãy cùng khám phá danh sách những món kem dưỡng này và lý do vì sao chúng lại được Vogue khuyên dùng.

1. Kem dưỡng ẩm tốt nhất cho da khô: Murad Cellular Hydration Barrier Repair Cream

Thành phần chính: Dầu hạt việt quất giàu dưỡng chất, các axit béo (bao gồm omega-3 và omega-6), allantoin giúp giữ ẩm.

Công dụng: Nuôi dưỡng làn da mềm mại, mịn màng và căng tràn sức sống.

Lý do được Vogue khuyên dùng: Công thức chứa axit béo, dầu dưỡng giàu dinh dưỡng và các thành phần hấp thụ nhanh mô phỏng tác dụng của thảo mộc dịu nhẹ, mang lại cảm giác tươi mới, ẩm mượt cho da. Dù đặc biệt lý tưởng cho da khô, sản phẩm vẫn phù hợp với mọi loại da, từ da dầu đến da hỗn hợp.

Nơi mua: Vua hàng hiệu - Giá: 1.190.000đ

2. Kem dưỡng ẩm tốt nhất cho da cực kỳ khô: Medik8 Ultimate Recovery Intense

Thành phần chính: Chiết xuất arnica giúp làm dịu, allantoin phục hồi da và beta-glucan hỗ trợ tái tạo.

Công dụng: Giảm viêm, làm dịu tình trạng mẩn đỏ và bảo vệ da khỏi những tác động dễ gây bầm tím. Công thức không chứa paraben, chất tạo màu hay hương liệu tổng hợp.

Lý do được Vogue khuyên dùng: Được thiết kế để nuôi dưỡng làn da sau các liệu trình chuyên sâu, kem dưỡng Medik8 phát huy hiệu quả vượt trội trên làn da khô hoặc đang tổn thương. Nhờ các thành phần đã được chứng minh lâm sàng về khả năng hỗ trợ quá trình phục hồi tự nhiên, sản phẩm thúc đẩy tái tạo tế bào và khóa ẩm, tạo lớp màng chắn bảo vệ làn da yếu trước tác động của môi trường.

Nơi mua: Vua hàng hiệu - Giá: 1.867.000đ

3. Kem dưỡng ẩm tốt nhất cho da dầu: La Roche-Posay Effaclar Mat

Thành phần chính: Glycerin, Perlite kiềm dầu, hoạt chất Sebulyse kiểm soát bã nhờn.

Công dụng: Dưỡng ẩm và hỗ trợ làm thông thoáng lỗ chân lông nhờ công thức không gây bít tắc.

Lý do được Vogue khuyên dùng: Vừa cấp ẩm vừa xử lý tình trạng bóng dầu, kem dưỡng chứa Perlite - khoáng chất từ đá núi lửa có khả năng hút dầu hiệu quả. Công thức còn kết hợp nước khoáng làm dịu da, Glycerin hút ẩm và Sebulyse giúp điều tiết bã nhờn. Dịu nhẹ, không gây kích ứng, sản phẩm được đánh giá cao bởi những người từng gặp tình trạng mụn kéo dài, là lựa chọn an toàn để dưỡng ẩm cho da dầu, kể cả da dầu nhạy cảm.

Nơi mua: Watsons - Giá: 505.000đ

4. Kem dưỡng ẩm tốt nhất cho da hỗn hợp: Paula's Choice Water-Infusing Electrolyte Moisturiser

Thành phần chính: Điện giải kali, magie và canxi, glycerin, chiết xuất trái cây giàu chất chống oxy hóa, squalane.

Công dụng: Các điện giải giúp dẫn truyền độ ẩm vào tận những lớp sâu nhất của da, giải cứu làn da mất nước; các chất làm mềm không gây nhờn rít giúp khóa ẩm hiệu quả.

Lý do được Vogue khuyên dùng: Kết cấu nhẹ tênh cùng công thức điện giải thông minh giúp làn da được cấp ẩm vượt xa bề mặt, mang lại cảm giác mềm mại và dễ chịu ngay khi thoa. Sản phẩm thẩm thấu nhanh, không gây bít tắc lỗ chân lông, phù hợp cả với da dầu dễ nổi mụn lẫn da khô.

5. Kem dưỡng ẩm tốt nhất cho da thêm sáng mịn: Tatcha Dewy Skin Cream

Thành phần chính: Tảo Okinawa giúp da căng mọng, cám gạo tím giàu chất chống oxy hóa cùng các chất hút ẩm như glycerin và hyaluronic acid.

Công dụng: Cấp ẩm sâu, làm đầy bề mặt da, đồng thời bảo vệ trước tác hại của ô nhiễm và stress oxy hóa.

Lý do được Vogue khuyên dùng: Sản phẩm dưỡng ẩm của Tatcha đang dần trở thành "huyền thoại" nhờ khả năng mang lại làn da căng mướt, sáng rạng rỡ tức thì và cải thiện độ săn chắc theo thời gian. Chỉ cần một lượng nhỏ bằng hạt ngọc trai là đủ để da bừng sáng, nhờ công thức giàu chiết xuất hoa trà và các hoạt chất hút ẩm mạnh.

Nơi mua: Vua hàng hiệu - Giá: 1.990.000đ

6. Kem dưỡng ẩm tốt nhất cho da lão hóa: Estée Lauder Revitalizing Supreme+ Youth Power Creme Moisturiser

Thành phần chính: Tế bào gốc xương rồng, chiết xuất hoa dâm bụt và hạt chùm ngây, cùng axit hyaluronic.

Công dụng: Nuôi dưỡng làn da, giúp da căng mịn, săn chắc và nâng cơ nhẹ.

Lý do được Vogue khuyên dùng: Kết cấu mềm mịn như nhung và giàu dưỡng chất, kem chứa các chiết xuất thực vật giúp củng cố hàng rào lipid, làm mờ nếp nhăn và mang lại làn da rạng rỡ, tươi trẻ. Dù giàu dưỡng, sản phẩm vẫn thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít.

Nơi mua: Vua hàng hiệu - Giá: 1.990.000đ

7. Kem dưỡng ẩm xa xỉ nhất: Augustinus Bader The Rich Cream

Thành phần chính: Dầu hoa anh thảo giàu dưỡng chất, vitamin E giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, dầu argan giàu chất chống oxy hóa, dầu bơ và axit hyaluronic.

Công dụng: Được chứng minh giúp giảm dấu hiệu lão hóa, đồng thời cải thiện độ đàn hồi và duy trì độ ẩm cho da.

Lý do được Vogue khuyên dùng: Sở hữu danh sách người hâm mộ toàn sao hạng A như Jennifer Aniston, Eva Longoria, Victoria Beckham và Hailey Bieber, The Rich Cream chinh phục giới mộ điệu nhờ công thức ứng dụng công nghệ độc quyền TFC8 do chuyên gia tế bào gốc Dr. Augustinus Bader phát triển. Đây là loại kem dưỡng được chứng minh lâm sàng giúp giảm nếp nhăn, mờ thâm nám và cải thiện đều màu da.

Nơi mua: Fado - Giá: 10.591.000đ

Theo Vogue