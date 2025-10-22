Vogue cho dàn sao khủng makeup trong chuồng ngựa, fan Trung lo sợ bốc mùi

VOGUE Thịnh Điển (VOGUE Fashion Power Gala) từ lâu đã được xem là một trong những sự kiện thời trang danh giá và quyền lực nhất Cbiz. Mỗi năm, sự kiện này quy tụ dàn sao hạng A đình đám nhất Trung Quốc, từ các "tượng đài nhan sắc" như Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba cho tới thế hệ diễn viên trẻ đang lên như Trương Lăng Hách, Triệu Lộ Tư, Điền Hi Vi... Năm nay, VOGUE Thịnh Điển 2025 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 23/10 tại Thượng Hải, và chỉ còn vài ngày trước giờ G, mạng xã hội Trung Quốc đã nóng rực vì một... "drama mùi hương" bất ngờ có liên quan đến địa điểm tổ chức mới lạ.

Theo đó, từ ngày 11/10, tài khoản chính thức của VOGUEGarden đã tiết lộ rằng số lượng khách mời của đêm gala sẽ được tăng từ 45 lên 52 người, tuy nhiên vẫn chưa có công bố cụ thể danh tính. Đến sáng 21/10, một người dùng trên mạng xã hội Weibo đã chia sẻ loạt ảnh được cho là phòng makeup của các nghệ sĩ, theo hình ảnh lan truyền, khu vực này được đặt trong "khu chuồng ngựa cải tạo lại" với phần vách và cửa vẫn giữ nguyên kiến trúc gốc.

Ngay lập tức, tin tức "sao hạng A phải trang điểm trong chuồng ngựa" leo top tìm kiếm, kéo theo hàng loạt bình luận lo lắng:

"Trời ơi, liệu có mùi không vậy?", "Nghe mà thấy ám ảnh, không lẽ makeup xong còn phải xịt nước hoa khử mùi?", "Các chị đẹp đỉnh cao mà phải chuẩn bị trong chuồng ngựa thì chịu luôn Vogue rồi!". Một số bình luận còn đùa rằng năm nay Vogue chơi lớn quá, từ "red carpet" biến thành "horse carpet".

Lo sợ làn sóng tranh cãi nổ ra, rất nhanh chóng tài khoản chính thức của VOGUEGarden đã lập tức lên tiếng đính chính. Trong thông báo, tạp chí nói rõ:

"Những hình ảnh lan truyền về phòng hóa trang trong chuồng ngựa thực chất là khu vực chúng tôi vừa cải tạo lại, dành riêng cho nghệ sĩ và ekip chuẩn bị. Địa điểm này hoàn toàn mới, chưa từng được sử dụng trước đó. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng, không gian rất sạch sẽ, mùi hương dễ chịu, mọi người có thể yên tâm."

Theo Vogue, việc chọn địa điểm nằm trong khu chuồng ngựa cũ là vì mục đích thẩm mỹ và tính biểu tượng của kiến trúc, sau khi được làm mới đã trở thành một "phòng trang điểm đậm chất cổ điển". Tuy nhiên, lời giải thích này vẫn chưa đủ để dập tắt làn sóng bàn tán. Nhiều netizen vẫn tỏ ra hoang mang: "Dù có làm mới thì tâm lý vẫn sợ lắm, ai mà dám ăn uống gì ở đó?", "Cứ nghĩ đến mùi là thấy không sang rồi, Vogue ơi năm sau đừng liều thế nữa!".

Chỉ còn 2 ngày, cư dân mạng Trung Quốc đang đếm ngược từng giờ chờ đợi khoảnh khắc các nữ thần nhan sắc Cbiz xuất hiện và hy vọng rằng, lần này, mùi hương duy nhất xuất hiện trên thảm đỏ chỉ là mùi nước hoa cao cấp chứ không phải… mùi chuồng ngựa.



