Mỗi khi gió se lạnh thổi qua phố, tủ đồ của phái đẹp lại gọi tên trench coat. Không phải trào lưu nhất thời, chiếc áo khoác mang tinh thần chức năng và lãng mạn này là tín hiệu vĩnh cửu của phong cách. Từ vẻ nhẹ nhàng của Trương Tịnh Nghi đến khí chất lạnh của Jung Eun Chae, Burberry vẫn là đồng ngôn ngữ của mùa thu. Anne Hathaway đội mũ baker boy, tay xách trench coat dạo bước New York và biến món đồ kinh điển thành lối sống.

Bước sang tháng 10 nhiệt độ hạ nhanh, hãy để trench coat trở thành lời chào đầu mùa trong tủ quần áo của bạn. Những thông tin dưới đây sẽ truyền cảm hứng về trench coat theo cách gần gũi và thực dụng, đủ để bạn mặc lên là có khí chất mà không cần cầu kỳ.

Trench coat có gốc gác từ quân phục nam, được thiết kế để chịu mưa gió và bùn đất nơi chiến hào, vì thế mới có tên gọi trench coat. Cái DNA mạnh mẽ ấy theo thời gian trở thành ký hiệu thời trang rất riêng. Burberry là biểu tượng tiêu biểu. Phom hai hàng khuy kinh điển ra đời từ thời chiến, trên vải gabardine chống thấm có thêm cầu vai và vòng chữ D, tông nâu be cổ điển mang vẻ old money khó cưỡng.

Khi nhắc đến ngôi sao châu Á mặc trench coat đẹp, nhiều người sẽ gọi tên Thang Duy trong Late Autumn (Thu Muộn). Cô khoác áo mở cúc, đeo túi và quàng khăn rất tùy nhiên, cả người như một khung phim Pháp lười biếng mà có thần thái. Khí chất của cô hợp với trench coat đến mức ai xem cũng muốn mặc theo.

Ngày nay rất nhiều mẫu hai hàng khuy vẫn giữ phom đậm chất menswear. Vai hơi trễ, eo rộng, độ dài phủ gối, đây là kiểu dáng những người cao ráo có thể xử lý dễ dàng. Nếu bạn thích gọn gàng, chỉ cần cột thêm đai là thân hình đã có đường cong. Hai hàng khuy là ngôn ngữ của sức mạnh. Trái lại, một hàng khuy lại là người suy tư. Nó bỏ bớt chi tiết đậm tính quân đội, chỉ để lại đường cắt tối giản và sạch sẽ, giúp tổng thể gọn ghẽ và toát lên cảm giác thông minh. Vẻ công sở giản dị của một hàng khuy mang lại không khí tối giản có phần văn nghệ, lúc thì thơ mộng, lúc lại lạnh nhẹ. Trên đường băng Lemaire mùa thu đông 2025, bảng màu xám lạnh càng đẩy trench coat sang vùng khí chất nghệ thuật cao cấp.

Thiết kế phổ biến nhất của một hàng khuy là cổ áo dạng sơ mi. Thế hệ áo khoác chống nước đầu tiên do Mackintosh phát triển từ thế kỷ 19, từng là bảo bối của những vùng mưa nhiều ở Scotland. Đó chính là phôi thai của trench coat một hàng khuy ngày nay. Do vốn được dùng như áo mưa, kiểu này luôn mang cảm giác công cụ rất dễ chịu. Mặc mở cúc, để áo bay nhẹ khi bước đi là đã có phong thái sải bước tự do. Ngoài cổ sơ mi, một hàng khuy còn có biến thể cổ vest mang đậm không khí học đường. Chỉ cần thêm kính gọng kim loại là ra ngay tinh thần high intelligence đang thịnh hành.

Nếu muốn khí thế tăng vọt, bạn nên thử trench coat cổ phễu. Khi cổ áo ôm kín cổ, che nửa gương mặt, khí trường lập tức nâng hạng. Elsa Hosk và Rosie Huntington Whiteley đã liên tiếp chinh phục kiểu cổ này. Cảm giác vũ trang đến tận cổ nhưng lại mềm mại chính là hình ảnh người phụ nữ đương đại. Năm nay cổ phễu xuất hiện dày đặc như một điểm nhấn thiết kế. Saint Laurent biến nó thành đường khối điêu khắc sắc lạnh và kiêu hãnh. The Row dùng cấu trúc cổ dứt khoát để tôn nét tối giản mạnh mẽ. Cả hai hướng đi đều hợp với những ai yêu sự chỉn chu kín đáo nhưng vẫn muốn ẩn một chút gai nhọn của bản ngã.

Muốn chân trông dài hơn, trench coat ngắn là lựa chọn dễ thắng. Lisa và Kylie Jenner đều chuộng phiên bản này. Khi thân áo đủ ngắn, phần vai và ngực trở thành điểm nhấn, sức mạnh nữ tính bộc lộ rõ. Bạn có thể phối với quần ống loe, chân váy xếp ly hoặc chơi hẳn kiểu dưới ngắn trên dài để phô tỷ lệ. Một chiếc trench coat ngắn nằm giữa độ tinh tế kiểu Pháp và sự dứt khoát kiểu Mỹ, vừa kéo dáng vừa tạo lớp lang cho set đồ thu.

Trench coat dễ mặc nhưng chọn sai phom sẽ dở hơn là không mặc. Vì vậy có vài nguyên tắc bạn nên bỏ túi. Đầu tiên là độ dài. Dân sành mặc thích áo dài phất phơ vì có cảm giác tự tạo gió, nhưng dài quá mắt cá lại dễ dìm chiều cao. Với đa số vóc dáng, độ dài ngang gối hoặc dưới gối một chút là an toàn nhất, lên người gọn và không làm bạn như mượn áo của người lớn. Tiếp theo là kiểu phom. Hai phom cơ bản là A và H. Phom A trên hẹp dưới rộng, vạt xòe dễ áp đảo cơ thể nên hợp người cao. Phom H giữ độ rộng tương đồng từ trên xuống dưới, chất liệu rủ tốt sẽ kéo thẳng cơ thể, giúp người nhỏ con trông gọn và có thần. Với người yêu sự thoải mái, hãy ưu tiên tay raglan thay vì vai dựng rõ đường, tổng thể sẽ mềm và tự nhiên hơn.

Sau khi có chiếc áo đúng dáng, cách phối mới quyết định khí chất. Quy tắc cân bằng phức tạp và giản đơn rất hiệu quả. Khi một món trở thành tâm điểm như váy họa tiết nổi bật hoặc túi ánh kim, những phần còn lại nên thật giản dị. Công thức tông đồng điệu cũng rất đáng thử. Chỉ cần ghép những tông be, nâu, xám hoặc xanh lá cùng họ hàng với mức đậm nhạt khác nhau, bạn đã tạo được chiều sâu mà không cần nhiều chi tiết. Vào những ngày uể oải, hãy dùng phụ kiện như khăn lụa, găng tay, thắt lưng hoặc một chiếc túi màu nổi. Một điểm sáng nhỏ đủ kéo cả set đồ lên nhịp mới.

Điều hay của trench coat không nằm ở chuyện có hot hay không. Nó giống một thước phim, một cuốn sách hay tách trà uống chậm. Mỗi người mặc sẽ kể một câu chuyện khác nhau. Có người muốn giống Thang Duy với vẻ lười biếng rất thơ. Có người theo đuổi sự lạnh đẹp kiểu Saint Laurent. Có người lại chọn dáng ngắn trẻ trung để bước đi rộn ràng. Dù chọn phong cách nào, trench coat luôn là biểu tượng của một thái độ sống. Đó là tinh thần độc lập, là sự thư thái không gồng, là cảm giác bạn có thể đi theo hướng gió chứ không bị gió cuốn đi.

Mùa này nếu chỉ sắm một chiếc áo khoác, hãy cho trench coat một cơ hội. Hãy thử đứng trước gương, mở cúc áo, đeo túi chéo qua vai, xắn tay nhẹ một nếp, buộc tóc gọn và bước ra đường. Bạn sẽ thấy mình như đang bước qua cảnh mở đầu của một bộ phim thu, nhân vật chính là bạn, còn phần nền là hàng cây, những cơn gió và mùi cà phê đầu ngày. Khi bạn mặc đúng chiếc trench coat của mình, không cần nói nhiều, cả thành phố sẽ hiểu phong cách của bạn.

Nơi mua: Embyen Studio

Nơi mua: FaManXuan outlet