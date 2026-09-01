Vợ Xuân Son lần đầu kể về cuộc sống thật

Vợ Xuân Son là Marcele Seippel, sinh năm 1998, người Brazil. Những năm qua, Marcele chủ yếu dành thời gian chăm sóc hai con, quán xuyến việc nhà và đồng hành cùng chồng. Cô thường xuyên có mặt trên khán đài trong những trận đấu quan trọng của Xuân Son, đồng thời chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường của gia đình trên mạng xã hội.

Vợ chồng Xuân Son. Ảnh: FBNV.

Mới đây trên Instagram cá nhân, Marcele gây chú ý khi chia sẻ về một ngày bình thường của mình, trong đó có một hoạt động diễn ra mỗi ngày là chăm sóc các con. Qua câu chuyện rất nhỏ sau giờ tắm, cô cũng cho thấy cách mình đồng hành và rèn cho hai con tính tự lập từ những việc đơn giản.

Chia sẻ của Marcele Seippel (tạm dịch): “Một ngày bình thường của tôi là như thế này: Sau khi tắm xong, tôi giúp các con trai mặc quần áo. Ban đầu, tôi định cài cúc áo giúp các con như mọi khi, nhưng rồi tôi dừng lại và bảo các con hãy tự thử. Tôi cho các con thời gian, để các con tự cố gắng và cuối cùng chúng cũng làm được, dù mất gần 5 phút.

Có lẽ tôi chỉ mất vài giây để làm giúp chúng, nhưng đôi khi chúng ta không nhận ra rằng, mỗi lần làm thay cho con, chúng ta lại vô tình lấy đi cơ hội để con phát triển những kỹ năng mới mà sau này chúng sẽ cần trong cuộc sống.

Những việc đối với chúng ta ngày nay rất dễ dàng có thể đã từng là những việc khó khăn để học và làm (khi còn nhỏ -pv).”

Vợ Xuân Son chia sẻ về một ngày bình thường sẽ gắn liền với việc chăm con, qua đó hé lộ cách dạy con khéo. Ảnh: IGNV.

Hai con trai của Xuân Son là Matteo và Lucca đều sinh ra và lớn lên tại Việt Nam.

Từ nhỏ, hai bé đã được bố mẹ cho học tập trong môi trường Việt Nam, theo học trường mầm non và làm quen với văn hóa bản địa thông qua những bài học trên lớp cũng như các sinh hoạt thường ngày. Từ món ăn, cách giao tiếp đến những hoạt động cùng bạn bè, hàng xóm, hai cậu bé có nhiều cơ hội tiếp xúc với cuộc sống Việt Nam ngay từ những năm đầu đời.

Trong cuộc sống hàng ngày, Marcele là người dành phần lớn thời gian chăm sóc hai con khi Xuân Son bận tập luyện và thi đấu. Cô cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, từ chuyện chăm con, nấu ăn, học tiếng Việt đến những lần cả nhà cùng nhau đi chơi, cổ vũ Xuân Son.

Công việc của cô khá quen thuộc với nhiều gia đình có con nhỏ: chuẩn bị đồ ăn, chăm sóc các bé, đưa con đi học, chơi cùng con và đồng hành trong những hoạt động thường ngày. Hai mẹ con cũng thường cùng nhau học tiếng Việt, trong khi cả gia đình có những buổi đi chơi hoặc đến sân vận động cổ vũ Xuân Son.

Cô ở nhà chăm con khi chồng đi thi đấu. Ảnh: FBNV.

Marcele yêu thích nấu ăn cho cả nhà, đặc biệt là các món bánh. Ảnh cắt từ clip Marcele yêu thích nấu ăn cho cả nhà, đặc biệt là các món bánh. Ảnh cắt từ clip

Matteo và Lucca cũng thường xuyên xuất hiện cùng mẹ trên khán đài trong các trận đấu của bố tại V-League cũng như khi Xuân Son khoác áo đội tuyển Việt Nam. Hai cậu bé được nhận xét có nhiều nét giống bố, đồng thời khá quen thuộc với môi trường bóng đá khi thường xuyên theo mẹ đến sân cổ vũ.

Xuân Son và Marcele chuyển đến Việt Nam sinh sống từ năm 2020, khi nam cầu thủ bắt đầu thi đấu cho CLB Nam Định. Sau nhiều năm gắn bó, Việt Nam không chỉ là nơi Xuân Son phát triển sự nghiệp mà còn trở thành nơi hai con trai của anh sinh ra và lớn lên.

Hiện gia đình Xuân Son đang sinh sống tại Ninh Bình, nơi nam cầu thủ thuận tiện tập luyện và thi đấu cho CLB Thép Xanh Nam Định.

Trần Hà.