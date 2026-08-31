Con trai thường giống mẹ? 5 đặc điểm các cậu bé thường được thừa hưởng từ mẹ

Con trai thường giống mẹ? 5 đặc điểm nhiều cậu bé được cho là thừa hưởng từ mẹ

Người lớn vẫn thường truyền tai nhau một câu:

“Con trai giống mẹ, con gái giống bố.”

Mỗi lần đưa con ra ngoài, họ hàng và bạn bè lại thích đứng quanh quan sát rồi bàn luận xem em bé giống bố hay giống mẹ hơn.

Đặc biệt với những em bé mới vài tháng tuổi, lớp mỡ sữa trên khuôn mặt vẫn còn đầy đặn, các đường nét chưa rõ ràng và gần như thay đổi từng ngày. Hôm nay mọi người bảo con giống bố, ngày mai nhìn lại đã thấy giống mẹ.

Thực tế, di truyền là một quá trình rất phức tạp, không có quy luật đơn giản rằng con trai chắc chắn giống mẹ hay con gái nhất định giống bố. Mỗi đứa trẻ nhận vật chất di truyền từ cả cha lẫn mẹ, trong khi nhiều đặc điểm còn chịu ảnh hưởng của môi trường sống và quá trình phát triển.

Có trẻ thừa hưởng chiều cao từ phía mẹ nhưng màu da lại giống bố. Mắt giống mẹ, mũi giống bố, còn biểu cảm lại khiến mọi người nhớ đến ông bà. Tất cả đều là kết quả của sự kết hợp giữa rất nhiều gene.

Dù vậy, trong cuộc sống, không ít bà mẹ vẫn nhận ra con trai có một số nét rất giống mình. Dưới đây là năm đặc điểm thường được nhắc đến. Các mẹ có thể đối chiếu vui với cậu con trai nhà mình.

1. Đường nét khuôn mặt

Mắt, mũi, miệng, tai và hình dáng khuôn mặt đều chịu ảnh hưởng từ gene của cả bố lẫn mẹ. Tuy nhiên, trong nhiều gia đình, con trai lại có những nét trên khuôn mặt giống mẹ đến bất ngờ.

Người ta vẫn hay nói rằng chỉ cần nhìn khuôn mặt người mẹ là có thể phần nào hình dung diện mạo của cậu con trai khi lớn lên.

Tuy nhiên, với trẻ từ 0–3 tháng tuổi, việc nhận xét con giống ai thường chưa có nhiều ý nghĩa. Lúc này, khuôn mặt trẻ còn đầy đặn, lớp mỡ sữa che đi nhiều đường nét thật.

Sau khoảng ba tháng, khi khuôn mặt dần thay đổi, đường nét ở mắt, sống mũi, cằm và hình dáng tổng thể mới bắt đầu rõ hơn. Khi ấy, mọi người sẽ dễ nhận ra con có những đặc điểm giống bố hay mẹ.

Em họ tôi là người có đôi mắt to, hai mí, trong khi chồng cô ấy có mắt nhỏ và một mí.

Lúc mới sinh, mí mắt em bé còn sưng nên chưa ai nhận ra con giống ai. Sau ba tháng, khi khuôn mặt bớt bụ bẫm, đôi mắt to của cậu bé dần hiện rõ, gần như giống hệt mẹ. Từ ánh mắt đến biểu cảm đều khiến họ hàng phải bật cười vì trông chẳng khác nào một phiên bản “sao chép” của cô ấy.

2. Màu da và đặc điểm làn da

Màu da và một số đặc điểm của làn da chịu ảnh hưởng đáng kể từ di truyền, nhưng không thể khẳng định con trai chắc chắn sẽ thừa hưởng từ mẹ nhiều hơn bố.

Một đứa trẻ có thể nhận tổ hợp gene màu da từ cả hai phía gia đình. Bên cạnh màu sắc, khuynh hướng da khô, da dầu, nhạy cảm hoặc dễ mắc một số vấn đề dị ứng cũng có thể liên quan đến yếu tố gia đình.

Nếu bố hoặc mẹ có cơ địa dị ứng, trẻ có thể có nguy cơ xuất hiện những biểu hiện tương tự cao hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa trẻ chắc chắn sẽ gặp cùng một vấn đề.

Tôi có làn da nhạy cảm, rất dễ nổi mẩn khi thời tiết chuyển mùa. Đặc biệt vào mùa xuân, lúc cây cối nở hoa, tôi thường phản ứng với phấn hoa. Trong khi đó, bố bọn trẻ có làn da khá khỏe.

Con trai tôi lại có làn da nhạy cảm giống mẹ. Từ nhỏ, cứ đến mùa xuân hoặc mùa thu, da con rất dễ mẩn đỏ nên năm nào gia đình cũng phải chú ý hơn đến việc chăm sóc và các yếu tố có thể gây kích ứng.

3. Cách tư duy và năng lực nhận thức

Con trai nhận nhiễm sắc thể X từ mẹ và nhiễm sắc thể Y từ bố. Chính từ điều này, nhiều người suy luận rằng trí thông minh của con trai chủ yếu được thừa hưởng từ mẹ.

Tuy nhiên, trí thông minh không nằm ở một gene duy nhất hay chỉ phụ thuộc vào nhiễm sắc thể X. Đây là một đặc điểm phức tạp, liên quan đến rất nhiều gene từ cả bố và mẹ, đồng thời chịu ảnh hưởng lớn từ dinh dưỡng, giáo dục, môi trường sống và cơ hội học tập.

Dù không thể nói “mẹ thông minh thì con trai chắc chắn thông minh”, nhiều bà mẹ vẫn nhận thấy con có cách suy nghĩ hoặc giải quyết vấn đề khá giống mình. Sự tương đồng này có thể đến từ cả di truyền lẫn quá trình trẻ quan sát, học hỏi cách mẹ phản ứng hằng ngày.

Đồng nghiệp của tôi là người có tư duy logic tốt, rất giỏi chia nhỏ và phân tích vấn đề. Chồng cô ấy lại khá vô tư, không thích suy nghĩ quá phức tạp.

Khi con trai họ vào tiểu học, cậu bé thể hiện khả năng sắp xếp lời giải toán khá rõ ràng. Gặp bài khó, con thường chia thành từng bước nhỏ để xử lý. Cách suy nghĩ ấy khiến mọi người liên tưởng ngay đến mẹ.

4. Khuynh hướng cảm xúc và tính cách

Sự nhạy cảm trong cảm xúc và những nét tính cách ban đầu của trẻ có thể chịu ảnh hưởng từ di truyền. Tuy nhiên, không có cơ sở để khẳng định tính cách của con trai chủ yếu do mẹ quyết định.

Khí chất của trẻ hình thành từ nhiều yếu tố: gene của cả bố và mẹ, cách chăm sóc, bầu không khí gia đình, những trải nghiệm đầu đời và cách người lớn phản ứng trước cảm xúc của con.

Nếu mẹ là người nhạy cảm, dễ lo lắng hoặc ngược lại rất cởi mở, bình tĩnh, con có thể thể hiện một số nét tương tự. Nhưng điều này cũng có thể xảy ra vì trẻ thường xuyên quan sát và bắt chước cách mẹ xử lý tình huống.

Bạn thân tôi vốn nóng tính, gặp chuyện không vừa ý là dễ nổi cáu. Cậu con trai sáu tuổi của cô ấy trước đây cũng thường giậm chân, tức giận ngay khi mọi việc không diễn ra như mong muốn.

Sau đó, cô ấy bắt đầu điều chỉnh cách phản ứng của bản thân, cố gắng bình tĩnh và nói rõ cảm xúc thay vì nổi nóng. Nhìn mẹ thay đổi mỗi ngày, cậu bé cũng dần học được cách bình tĩnh và trò chuyện.

Điều đó cho thấy khuynh hướng ban đầu không quyết định hoàn toàn tính cách sau này. Cách nuôi dạy và môi trường gia đình có thể tạo ra những thay đổi tích cực.

5. Khả năng chuyển hóa và khuynh hướng vóc dáng

Khả năng chuyển hóa, cảm giác thèm ăn, cách cơ thể tích trữ mỡ và khuynh hướng tăng cân đều có thể liên quan đến yếu tố di truyền.

Tuy nhiên, con trai không chỉ nhận những yếu tố này từ mẹ. Cả gene của bố lẫn mẹ đều có thể tham gia, bên cạnh ảnh hưởng của chế độ ăn uống, vận động, giấc ngủ và môi trường sống.

Nếu trong gia đình có nhiều người dễ tăng cân, trẻ có thể mang khuynh hướng tương tự. Nhưng đó không phải là “bản án” quyết định vóc dáng của con trong tương lai.

Một người hàng xóm của tôi thuộc cơ địa dễ tăng cân, chỉ ăn thêm một chút là cân nặng thay đổi, trong khi chồng chị ấy có vóc dáng khá gầy.

Con trai họ từ nhỏ đã ăn ngon miệng và dễ tăng cân. Nhận thấy điều này, chị chủ động xây dựng chế độ ăn hợp lý và duy trì thói quen vận động cho con.

Nhờ vậy, hiện tại cậu bé có vóc dáng cân đối và khỏe mạnh. Dù có khuynh hướng dễ tăng cân, lối sống phù hợp vẫn giúp con kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Lời kết

Dù con có khuôn mặt giống bố hay mẹ, thừa hưởng tính cách hoặc cách tư duy từ phía gia đình nào, cha mẹ cũng không cần quá bận tâm.

Di truyền chỉ tạo nên một phần nền tảng. Quá trình lớn lên của trẻ còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ sự đồng hành, dinh dưỡng, giáo dục, môi trường và những trải nghiệm mỗi ngày.

Đừng vội gắn nhãn con thông minh hay kém thông minh, dễ béo hay chắc chắn sẽ gầy chỉ dựa vào đặc điểm của bố mẹ.

Điều cha mẹ có thể làm không phải là lựa chọn gene cho con, mà là tạo ra môi trường phù hợp để những điểm mạnh được phát triển và những hạn chế dần được cải thiện.

Cậu con trai nhà bạn giống mẹ nhất ở điểm nào: đôi mắt, làn da, tính cách hay cách suy nghĩ?