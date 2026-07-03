Nếu thường xuyên theo dõi mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người hẳn không còn xa lạ với cái tên Điền Đông Hạ - nữ influencer nổi tiếng với cuộc sống của đại gia đình 11 người. Từ những video ghi lại cảnh đưa con đi học, ăn cơm, du lịch hay tổ chức sinh nhật, bà mẹ 9 con đã thu hút hàng triệu người theo dõi trên Douyin và Xiaohongshu, trở thành một trong những "family influencer" được quan tâm nhất xứ tỷ dân.

Mới đây, cô tiếp tục nhận được sự chú ý khi đăng tải đoạn video kỷ niệm hành trình hôn nhân cùng chồng với dòng chia sẻ: "Đồng hành cùng nhau hơn chục năm, từ hai người chúng tôi đã trở thành đại gia đình 11 thành viên."

Đoạn clip ghi lại chặng đường từ khi hai vợ chồng kết hôn năm 2010 đến hiện tại, xen lẫn những khoảnh khắc của 9 người con ở từng giai đoạn trưởng thành. Chỉ sau hơn một thập kỷ, tổ ấm nhỏ ngày nào đã trở thành gia đình đông thành viên khiến nhiều người vừa tò mò vừa bất ngờ.

Điền Đông Hạ sinh năm 1991, quê tại Ôn Châu (Chiết Giang, Trung Quốc). Cô từng giữ vị trí Tổng giám đốc của Tập đoàn Wanzheng Power Group trước khi chuyển hướng phát triển nội dung trên mạng xã hội.

Hiện tài khoản Douyin của cô sở hữu hơn 2,6 triệu người theo dõi, trong khi Xiaohongshu cũng có khoảng 1,2 triệu follower.

Gia đình có 9 con nổi tiếng trên mạng xã hội.

Từng gây tranh cãi vì tuyên bố sinh nhiều con do "không muốn lãng phí gene tốt của chồng"

Điền Đông Hạ và chồng là Triệu Vạn Long kết hôn năm 2010. Cùng năm đó, cô sinh con đầu lòng khi mới 19 tuổi.

Hai năm sau, gia đình đón thêm cặp song sinh nam. Giai đoạn từ năm 2016 đến 2020, hai vợ chồng gần như liên tục chào đón thêm thành viên mới. Đến năm 2022, Điền Đông Hạ sinh người con thứ 9.

Hiện gia đình có tổng cộng 5 con trai và 4 con gái, trong đó con gái lớn đã học trung học phổ thông.

Điều khiến Điền Đông Hạ trở thành tâm điểm bàn luận không chỉ là việc sinh 9 người con trong khoảng 13 năm mà còn bởi quan điểm rất thẳng thắn về chuyện sinh nở.

Trong một lần chia sẻ, bà mẹ 9 con cho biết cô quyết định sinh nhiều con vì cho rằng chồng mình "không giống người bình thường". Theo lời Điền Đông Hạ, Triệu Vạn Long là người thông minh, khỏe mạnh, có nhân phẩm tốt nên cô "không muốn lãng phí gene tốt của chồng".

Vợ chồng chị Điền Đông Hạ.

Bên cạnh đó, cô cũng nhiều lần nhắc đến quan niệm "đa tử đa phúc", tin rằng mỗi lần gia đình có thêm một thành viên thì công việc kinh doanh lại thuận lợi hơn trước. Hai vợ chồng thậm chí từng bày tỏ mong muốn sinh đủ 12 người con, tượng trưng cho 12 con giáp.

Trong một cuộc phỏng vấn, Triệu Vạn Long còn tiết lộ bố mẹ anh thường xuyên giục hai vợ chồng sinh em bé thứ 10 để hoàn thành "bộ sưu tập" 12 con giáp.

Chồng là Chủ tịch tập đoàn, vợ từng điều hành doanh nghiệp, chi phí nuôi 9 con lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng

Đằng sau cuộc sống của đại gia đình này là nền tảng kinh tế khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Triệu Vạn Long hiện là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Wanzheng Power Group, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết bị nguồn điện, nguồn điện khẩn cấp và các sản phẩm điện công nghiệp. Theo truyền thông Trung Quốc, ông xuất thân từ vùng nông thôn, từng bỏ học từ năm 13 tuổi để đi làm thuê trước khi khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Khoảng năm 2009, hai vợ chồng bắt đầu gây dựng sự nghiệp với số vốn khoảng 50.000 NDT. Sau nhiều năm phát triển, doanh nghiệp đã trở thành tập đoàn có quy mô lớn. Một số nguồn tại Trung Quốc cho biết vốn đăng ký của công ty lên tới hơn 100 triệu NDT.

Bản thân Điền Đông Hạ cũng không chỉ ở nhà chăm con. Trước khi tập trung làm nội dung trên mạng xã hội, cô từng giữ chức Tổng giám đốc, sở hữu cổ phần doanh nghiệp và tham gia một số dự án nghiên cứu sáng chế kỹ thuật. Cuối năm 2025, cô rút khỏi vị trí nhà đầu tư và thành viên hội đồng quản trị để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình cũng như phát triển công việc sáng tạo nội dung, livestream bán hàng.

Điều kiện kinh tế của gia đình cũng phần nào được thể hiện qua cuộc sống thường ngày.

Một vài khoảnh khắc đời thường của gia đình.

Theo chia sẻ của Triệu Vạn Long, riêng tiền điện của gia đình mỗi tháng đã lên tới hơn 20.000 NDT (khoảng 72 triệu đồng), con số từng khiến không ít cư dân mạng Trung Quốc bất ngờ.Theo các video được Điền Đông Hạ chia sẻ, đại gia đình gồm 11 thành viên hiện sinh sống trong một căn biệt thự rộng, ngoài ra còn có 6 bảo mẫu và 2 tài xế hỗ trợ chăm sóc, đưa đón các con. Việc nhiều người cùng sinh hoạt mỗi ngày, hệ thống điều hòa, chiếu sáng và các thiết bị điện phải hoạt động gần như liên tục được cho là khiến hóa đơn tiền điện mỗi tháng cao hơn đáng kể so với các hộ gia đình thông thường.

Trong khi đó, chi phí sinh hoạt như ăn uống, nhu yếu phẩm và các khoản chi tiêu thường ngày dao động từ 20.000-30.000 NDT/tháng (khoảng 72-108 triệu đồng).

Chỉ tính riêng hai khoản này, gia đình đã phải chi khoảng 40.000-50.000 NDT mỗi tháng (tương đương 144-180 triệu đồng), chưa bao gồm học phí của các con, chi phí y tế, quần áo, du lịch, đi lại hay các khoản phát sinh khác.

Để vận hành cuộc sống của đại gia đình 11 người, gia đình còn thuê 6 bảo mẫu và 2 tài xế riêng phụ trách chăm sóc các con cũng như hỗ trợ việc đưa đón, sinh hoạt hằng ngày.

Hiện nay, nội dung trên Douyin và Xiaohongshu của Điền Đông Hạ chủ yếu xoay quanh cuộc sống gia đình, những chuyến du lịch, các buổi sum họp và hành trình nuôi dạy 9 người con. Dù từng gây nhiều tranh cãi bởi quan điểm sinh nhiều con và mong muốn có đủ 12 người con theo 12 con giáp, gia đình này vẫn là một trong những hiện tượng mạng xã hội được quan tâm tại Trung Quốc.