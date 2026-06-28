Những gia đình đông con luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, đặc biệt khi cuộc sống của họ khác xa hình dung của số đông.

Tại Trung Quốc, tài khoản Xiaohongshu "Là Lily cũng là mẹ" hiện là một trong những cái tên thu hút nhiều lượt theo dõi nhờ thường xuyên chia sẻ cuộc sống của gia đình 8 thành viên.

Điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là việc vợ chồng cô kết hôn 10 năm và có tới 6 người con, mà còn bởi cách họ tổ chức cuộc sống. Gia đình thuê tới 5 người giúp việc sống cùng nhà để hỗ trợ chăm sóc con cái và sinh hoạt hằng ngày, trong khi bản thân Lily vẫn duy trì công việc, có thời gian chăm sóc bản thân và dành những khoảng nghỉ riêng thay vì trở thành một bà mẹ toàn thời gian.

Gia đình có 8 thành viên của Lily.

Cặp đôi kết hôn 10 năm sinh 6 đứa con, trong đó có 2 cặp song sinh

Theo chia sẻ trên Xiaohongshu, Lily và chồng vừa kỷ niệm cột mốc 10 năm kết hôn.

Cô từng đăng bộ ảnh đối chiếu giữa ảnh cưới cách đây một thập kỷ và bộ ảnh gia đình hiện tại. Nếu như trong bức ảnh năm nào chỉ có hai vợ chồng thì sau 10 năm, khung hình đã có thêm 6 đứa trẻ.

Gia đình hiện có một con gái lớn, một cặp song sinh bé trai, một con trai và một cặp song sinh trai - gái. Lily cũng nhiều lần nhắc đến hành trình gần 9 năm làm mẹ của mình với câu nói: "Nuôi dạy con không chỉ là giúp một đứa trẻ lớn lên, mà là cùng nhau trưởng thành như một gia đình".

Sau 10 năm kết hôn, từ 2 thành viên lên 8 thành viên.

Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc rất đời thường như đưa con đi học, đọc sách cùng các bé, chụp ảnh gia đình hay những chuyến du lịch của cả nhà.

Một trong những bài viết được nhiều người chú ý là dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Lily viết rằng thời gian không chỉ lấy đi sự non trẻ mà còn mang đến những điều quý giá hơn, đó là các con và một cuộc hôn nhân mà cả hai ngày càng biết trân trọng nhau.

Căn biệt thự của gia đình Lily ở Quảng Đông.

Thuê 5 người giúp việc để mẹ có thể dành thời gian đi spa mà không xem đó là sự ích kỷ

Một trong những nội dung gây bàn luận nhất trên trang cá nhân của Lily là bài chia sẻ về việc gia đình sử dụng tới 5 người giúp việc sống cùng nhà.

Theo cô, một người đảm nhận việc nấu ăn kiêm quản gia và chăm sóc cô con gái lớn. Một người phụ trách cặp song sinh bé trai, một người chăm sóc cậu con trai thứ ba, trong khi hai người còn lại phối hợp chăm cặp song sinh trai - gái vì các bé vẫn còn nhỏ.

Cô thuê người giúp việc làm việc nhà, chăm con.

Thay vì kiểm soát mọi thứ từng phút, Lily cho biết điều cô quan tâm là phân công rõ ràng ngay từ đầu. Mỗi người đều biết mình cần làm gì, tiêu chuẩn công việc ra sao và chủ động hoàn thành phần việc của mình.

Điều quan trọng không phải là quản lý quá chặt mà là tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của đội ngũ hỗ trợ. Cô chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng: Các con có vui vẻ hay không, nhà cửa có gọn gàng hay không.

Có điều kiện để san sẻ việc chăm con, Lily cũng không ngại dành thời gian cho chính mình.

Cô từng chia sẻ rằng sau khi làm mẹ mới hiểu việc được ở một mình quý giá đến mức nào. Vì vậy, cô thường sắp xếp những khoảng nghỉ riêng, trong đó có việc đi spa mỗi tuần, chăm sóc sức khỏe và tinh thần.

Có lần, bà mẹ 6 con tự thưởng cho mình một ngày nghỉ trọn vẹn với trải nghiệm spa kéo dài 24 giờ. Cô tắt điện thoại, không nghĩ đến công việc hay việc nhà, chỉ đơn giản dành thời gian nghỉ ngơi.

Lily dành thời gian đi spa, tập thể thao, chăm sóc bản thân.

Theo Lily, việc này không đồng nghĩa với việc bớt yêu các con.

"Chính vì quá yêu các con nên mình càng cần thỉnh thoảng trả bản thân về với chính mình. Một người mẹ có đủ năng lượng mới có thể đón nhận mọi cảm xúc và nhu cầu của các con", cô viết.

Ngoài spa, cô cũng duy trì những sở thích cá nhân như làm móng, du lịch hoặc đơn giản là dành vài giờ đi uống cà phê, xem phim để "sạc pin".

Không từ bỏ sự nghiệp sau khi làm mẹ, phải kiếm thật nhiều tiên để nuôi con tốt

Bên cạnh vai trò làm mẹ, Lily cho biết cô và chồng đã cùng khởi nghiệp từ nhiều năm trước.

Sau thời gian tập trung chăm sóc các con, cô quay trở lại công việc khi các bé lớn hơn. Theo chia sẻ trên Xiaohongshu, Lily hiện cùng chồng phát triển công việc kinh doanh. Sau khi các con lớn hơn, cô quay trở lại công việc, đảm nhận việc họp, làm việc với đối tác và theo dõi các dự án.

Hai vợ chồng Lily làm kinh doanh.

Ban ngày cô tập trung xử lý dự án, họp với đối tác và giải quyết công việc khi các con đến trường. Buổi tối là thời gian dành cho gia đình: Cùng con lớn học bài, đọc sách cho các bé nhỏ và chăm sóc các con trước giờ ngủ.

Khi cả 6 đứa trẻ đã ngủ, cô tiếp tục hoàn thành những phần việc còn dang dở trong ngày.

Lily cho rằng điều cô theo đuổi không phải là "cân bằng giữa công việc và gia đình" theo nghĩa truyền thống.

Theo cô, sự nghiệp không đối lập với gia đình.

"Sự nghiệp là chỗ dựa của mình, còn các con là bộ áo giáp của mình. Hai điều đó cộng lại mới tạo nên cuộc sống mà mình mong muốn", Cô chia sẻ.

Cặp đôi có cuộc sống sang chảnh.

Ngoài cuộc sống thường ngày, Lily cũng thường chia sẻ quan điểm nuôi dạy con. Sau gần một thập kỷ làm mẹ của 6 người con, cô cho rằng nhiều bậc phụ huynh dành quá nhiều thời gian để thúc ép con học tập nhưng lại quên nhìn lại chính mình.

Theo cô, trẻ không chỉ lớn lên nhờ lời dạy mà còn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ môi trường gia đình. Nếu cha mẹ khuyến khích con có chính kiến nhưng lại nổi nóng khi con phản biện, yêu cầu con đọc sách trong khi bản thân chỉ cầm điện thoại hay mong con có mục tiêu nhưng chính mình cũng sống thiếu đam mê, những lời dạy đó sẽ khó phát huy tác dụng.

Hiện tài khoản Xiaohongshu của cô vẫn đều đặn cập nhật cuộc sống của gia đình 8 thành viên, từ chuyện nuôi dạy con, điều hành công việc đến những quan điểm về hôn nhân, sự nghiệp và việc chăm sóc bản thân sau khi trở thành mẹ.

Nguồn: Xiaohongshu