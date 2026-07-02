Rahul Rathore (41 tuổi) và vợ là Meenu (39 tuổi) từ lâu đã mơ ước có một gia đình đông con. Đã là cha mẹ của hai cô con gái và bước qua tuổi 30, cặp vợ chồng sống tại Gurgaon quyết định thực hiện quy trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) vào cuối năm 2024.

Ngày 5 tháng 1 năm nay, Meenu hạ sinh hai bé gái song sinh. Nhưng ngay sau đó, cặp đôi nhận thấy các bé trông không hề giống bất kỳ ai trong gia đình và họ phải đối mặt với câu hỏi chưa bao giờ tưởng tượng tới: họ đang nuôi con của ai vậy?

Các xét nghiệm DNA cuối cùng đã xác nhận nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của họ: hai cô bé không có quan hệ huyết thống với cả cha lẫn mẹ.

Với giọng nói nghẹn ngào, Meenu chia sẻ: "Tôi đã phải chịu đựng bốn tháng tiêm thuốc. Tôi đã mang nặng đẻ đau những đứa trẻ vô tội đó trong chín tháng. Những đứa trẻ đó là ai? Tôi chỉ muốn biết điều đó."

Rahul Rathore (41 tuổi) và vợ là Meenu (39 tuổi)

Sau khi phát hiện sự việc gây sốc, cặp đôi đã gửi đơn lên tòa án, cáo buộc một phòng khám hỗ trợ sinh sản ở Delhi đã nhầm lẫn phôi thai. Sau nhiều phiên điều trần, một tòa án ở Delhi vào tháng 3 đã ra phán quyết có lợi cho họ và ra lệnh lập hồ sơ vụ án. Ngày 5 tháng 6, tòa cũng bác bỏ đơn kiến nghị của bệnh viện nhằm thách thức lệnh trước đó.

Khởi đầu của một cuộc chiến pháp lý

Theo cặp vợ chồng, bác sĩ phụ khoa của họ đã giới thiệu họ đến một chuyên gia IVF, dẫn họ đến SCI IVF Hospital ở Greater Kailash.

Ngày 9 tháng 1 năm 2025, các bước chẩn đoán bắt đầu. Ba tháng sau, vào ngày 14 tháng 5 năm đó, đội ngũ y tế thông báo tin vui: năm phôi thai khỏe mạnh đã phát triển thành công. Ngay ngày hôm đó, ba trong số các phôi thai này đã được cấy vào tử cung.

Ngày 5 tháng 1 năm nay, Meenu sinh đôi hai bé gái tại Bệnh viện Max Super Specialty ở Dwarka. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi một nghi ngờ ám ảnh xuất hiện: cặp song sinh không giống cha hay mẹ.

Vì quá lo lắng, Rahul, một nhà xây dựng, cho biết anh đã cố gắng sắp xếp một cuộc xét nghiệm DNA thông qua phòng khám IVF nhưng vấp phải sự phản kháng gay gắt từ phía bệnh viện. Cặp đôi cuối cùng đã gửi mẫu tới hai cơ quan xét nghiệm DNA độc lập vào ngày 8 tháng 1 năm 2026.

Kết quả trả về vào ngày 10 và 14 tháng 1: Theo hồ sơ di truyền, hai bé gái không có quan hệ huyết thống với Rahul hay Meenu. Báo cáo tiết lộ các bé thậm chí không có quan hệ huyết thống với nhau; chúng hoàn toàn là phôi từ người hiến tặng ẩn danh.

Ngày 17 tháng 1, cặp đôi đã liên hệ với cảnh sát nhưng khi không thấy hành động nào được thực hiện, họ đã đưa vụ việc ra tòa vào tháng 3. Ngày 23 tháng 3, Thẩm phán Tòa sơ thẩm Devanshi Janmeja đã ra lệnh chỉ đạo cảnh sát lập hồ sơ FIR chống lại các bác sĩ của phòng khám.

Trong lệnh của mình, thẩm phán nhận định: "Từ việc xem xét kỹ lưỡng hồ sơ, dường như tất cả các sự kiện và tình tiết cộng lại cho thấy dấu hiệu của những tội ác nghiêm trọng và ghê tởm, không chỉ giới hạn ở việc làm giả và phớt lờ các hướng dẫn pháp lý để thực hiện các thủ tục IVF, mà còn có khả năng dẫn đến việc phanh phui một âm mưu buôn bán và bắt cóc trẻ em, cần phải được điều tra vì không thể loại trừ khả năng những đứa con thực sự của nguyên đơn đã bị bắt cóc hoặc buôn bán ở giai đoạn này."

Lệnh của tòa án cũng lưu ý rằng theo Báo cáo hành động (ATR) do điều tra viên (IO) đệ trình, "... các quan chức tại SCI IVF Hospital... cho biết cặp vợ chồng nguyên đơn đã tự nguyện chọn phôi hiến tặng vì không có phôi khả thi nào được tạo ra từ giao tử của chính họ... Trước khi thực hiện thủ tục, cả hai bên đã đưa ra sự đồng thuận bằng văn bản vào ngày 14 tháng 5 năm 2025, thông qua bản khai tuyên thệ và Mẫu 1, từ đó chấp thuận rõ ràng việc sử dụng trứng và tinh trùng của người hiến tặng ẩn danh..."

Meenu kịch liệt phủ nhận điều này: "... Họ nói rằng tôi đã điền vào đơn đồng thuận. Thời gian trên đơn đồng thuận cho thấy đó là lúc tôi đang bị ảnh hưởng bởi thuốc gây mê."

Rahul nói thêm: "Tôi đã dành năm tháng qua để nghiên cứu Đạo luật Công nghệ hỗ trợ sinh sản (ART). Mẫu đơn đồng thuận đáng lẽ phải được đăng ký chính thức. Cái này thậm chí còn chưa được công chứng."

Một lệnh khác được Thẩm phán Tòa án cấp cao bổ sung Mohammad Ehtesham của Tòa án Saket ban hành vào ngày 30 tháng 3 đã chỉ đạo cảnh sát lập hồ sơ FIR ngay lập tức.

Bệnh viện đã đệ đơn kháng cáo.

Trong hơn hai tháng, vụ án bị treo lơ lửng, khiến gia đình rơi vào cảnh đau khổ. Cuối cùng, vào ngày 5 tháng 6, Thẩm phán Tòa án cấp cao bổ sung Vishal Singh của Tòa án Saket đã bác bỏ đơn kiến nghị của bệnh viện.

"Thật vậy, Tòa án đã tìm thấy dấu hiệu bất thường trong hồ sơ do bệnh viện lưu giữ, dẫn đến khả năng các cáo buộc của cặp vợ chồng nguyên đơn có thể là đúng. Xét đến tính kỹ thuật liên quan đến thủ tục IVF cũng như việc lưu giữ hồ sơ của bệnh viện, theo Đạo luật Surrogacy (Quy định), 2021, cùng với các quy tắc được ban hành theo đó, các nguyên đơn không thể bị yêu cầu cung cấp bằng chứng để hỗ trợ các cáo buộc của họ. Bằng chứng liên quan đang nằm trong quyền sở hữu và lưu giữ của bệnh viện bị cáo và cần được cảnh sát điều tra."

Thẩm phán Singh lưu ý rằng cặp đôi cáo buộc bệnh viện "đã tạo ra các tài liệu giả mạo với chữ ký giả của họ để tạo ấn tượng sai lệch rằng trứng và tinh trùng của chính họ không đủ khả năng để tạo ra phôi," chỉ ra các số giấy chứng nhận giả trên hồ sơ bảo hiểm cho một người hiến tặng được cho là có thật.

Cảnh sát cho biết hồ sơ FIR đã được lập vào tháng trước chống lại bệnh viện SCI theo các tội danh bao gồm lừa đảo và cuộc điều tra đang được tiến hành.

"Chúng tôi chỉ muốn sự thật"

Bất chấp phán quyết của tòa án, gia đình Rathore cho biết nỗi đau của họ còn lâu mới kết thúc.

Ngày 10 tháng 6, Cơ quan thẩm quyền về ART và Surrogacy theo Đạo luật ART và Surrogacy (Quy định) 2021, thuộc văn phòng thư ký đặc biệt, bộ y tế và phúc lợi gia đình, chính phủ Delhi, đã đưa ra thông báo về một phiên điều trần cho vấn đề này vào ngày 12 tháng 6.

Đứng bên ngoài Ban thư ký Delhi sau phiên điều trần, Rahul nói: "Bộ phận ART thậm chí không thể dành ba phút để lắng nghe những yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi đã chật vật để tìm câu trả lời trong năm tháng qua... Tôi đã không thể đi làm trong sáu tháng qua."

Meenu nói thêm: "Bọn trẻ đã được năm tháng tuổi... chúng tôi có giấy tờ. Chúng tôi có mọi thứ. Vậy mà không ai sẵn sàng lắng nghe chúng tôi."

Chỉ trích bản chất vì lợi nhuận của ngành công nghiệp IVF, cặp đôi nói rằng họ chỉ muốn sự thật.

"Các cơ quan chức năng của bệnh viện dường như chỉ quan tâm đến tiền bạc và bảo vệ vị trí của mình," Rahul tức giận. "Tất cả số tiền đó có ý nghĩa gì? Họ không có con cái của riêng mình sao? Họ không cảm thấy lòng trắc ẩn sao?"

Meenu nói: "Kiếm sống theo bất kỳ cách nào bạn chọn, nhưng đừng kiếm tiền từ những đứa trẻ..."

Giữa nỗi đau, họ vẫn không bỏ rơi những đứa trẻ mà họ gọi bằng cái tên trìu mến là Chiku và Strawberry.

"Đối với tôi, cả hai vẫn là con gái của tôi cho đến khi cha mẹ ruột của chúng xuất hiện... Tôi sẽ nuôi dạy chúng trở nên mạnh mẽ và dũng cảm," Rahul nói.

Nguồn: The India Express