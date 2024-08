Vợ ôm con đợi chồng đi nhậu 1h sáng mới về nhà, tình cảnh sau đó khiến mẹ bỉm rơi vào tuyệt vọng

Trước khi kết hôn, ai cũng mường tượng về một cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc. Mỗi tối cả nhà quây quần, trò chuyện với nhau. Thế nhưng, không phải người mẹ nào cũng có may mắn như vậy, câu chuyện của người mẹ sau khiến bất kì ai cũng phải suy ngẫm.

"Em gọi anh từ lúc 22h, toàn nghe thấy tiếng 1.2.3 dô. Chú uống đi, không nể anh à...?

1h sáng anh mới về và sau đó là hậu quả mà nếu em không chụp lại thì chắc anh cũng chẳng nhớ gì.

Khổ thân đứa bé 13 tháng tuổi đang ngủ bị mẹ lôi dậy đi tắm, cũng khổ thân cho cả em nửa đêm phải dọn dẹp đống hậu trường của anh... Lắm lúc em nghĩ không biết em đi nhậu với bạn, 1h sáng về nôn vào đầu anh vậy thì sao.

Đàn bà, cũng có nhiều cái khổ. Khổ nhất là có ông chồng nể bạn, nể bè nhưng lại không thương vợ, xót con...".

Khung cảnh khiến người mẹ rơi vào tuyệt vọng.

Hai mẹ con ngồi đợi bố suốt cả một buổi tối nhưng không thấy về. Cho đến 1h sáng, người bố trở về trong tình trạng say xỉn, thậm chí còn nôn đầy ra giường khiến cả em bé lẫn giường chiếu đều bị bẩn. Cực chẳng đã, người mẹ buộc phải dọn dẹp, đưa con đi tắm vào lúc nửa đêm, lau dọn giường chiếu trong sự tủi thân, ấm ức.

Ai từng rơi vào tình cảnh đợi chồng đi nhậu về cũng hiểu sự lo lắng, mệt mỏi ấy. Hơn cả là lo cho sự an nguy của chồng, liệu uống nhiều như vậy đi về có an toàn không, có lỡ may bị tai nạn hay gặp vấn đề gì thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm. Những người bạn thích đàn đúm nhưng chưa bao giờ hiểu nỗi lo mà gia đình gặp phải. Chưa kể, người đàn ông cả nể, không có trách nhiệm với vợ con thực sự đáng trách.

Dưới phần bình luận, mọi người để lại rất nhiều chia sẻ, hầu hết là thương cho người vợ.

Như thế nào được coi là người bố tốt?

Trở thành chồng, thành cha là điều tuyệt nhất trong cuộc sống, đó là khoảnh khắc mà bất kì người đàn ông nào cũng trân trọng. Thiên chức này khiến họ nhận ra bản thân cần phải thay đổi để trở thành chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Đây là trách nhiệm và đồng thời là thách thức với bất kì người đàn ông nào. Với một người chồng, người bố tốt, họ cần hội tụ đủ những đặc điểm sau đây.

1. Biết chia sẻ công việc nhà với vợ

Ngày nay, phụ nữ cũng đi làm giống như các ông chồng. Dĩ nhiên, không phải mọi việc trong gia đình, thế nhưng nếu nhận được sự quan tâm của chồng, các bà vợ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Treo rèm cửa, cọ nhà vệ sinh, thay bỉm, pha sữa cho con... những điều ấy còn hơn ngàn lần câu nói "anh yêu em".

Khi thấy bố mẹ hạnh phúc, con cái cũng luôn cảm thấy vui vẻ, thừa hưởng năng lượng tích cực từ cha mẹ của mình. Bé trai sẽ học được cách chia sẻ, cảm thông, kể cả với người bạn đời của mình trong tương lai.

2. Đừng tranh cãi, hãy rộng lượng

Phụ nữ bị nhiều ảnh hưởng như hormone của cô ấy, có thể làm tinh thần cô ấy "chênh vênh" vài dịp trong ngày, thậm chí trong vài tuần, đặc biệt lúc cô ấy mang thai, cho con bú, hay đến "ngày kỵ". Khi cô ấy bực bội, đó là lúc bạn thể hiện sự rộng lượng, im lặng và bớt tranh cãi. Cô ấy sẽ biết ơn bạn vì điều này.

3. Cử chỉ yêu thương, chỉ cần ít nhưng đều đặn là được

1 cái ôm, 1 nụ hôn cuối ngày, 1 cái nắm tay hay 1 câu chúc ngủ ngon... chỉ cần chọn 1 trong những cái đó, nhưng hãy làm hằng ngày. Đó là đủ và thiết thực hơn những món quà vào những dịp nào đó. Lúc yêu, người ta thường dành cho nhau rất nhiều tình cảm và sự quan tâm. Thế nhưng khi cưới thì họ thường hay quên những điều nho nhỏ khiến đối phương hạnh phúc.

4. Luôn có mặt trong những sự kiện quan trọng của cuộc đời con

Những buổi họp phụ huynh, lễ trưởng thành, lễ hội, sự kiện của nhà trường có sự tham gia của phụ huynh là dịp để cha mẹ dành thời gian cho các con của mình. Bé sẽ hạnh phúc biết bao khi thấy bố mẹ luôn có mặt trong những ngày quan trọng của cuộc đời con. Thế nên dù bận rộn tới đâu, cha mẹ cũng nên sắp xếp để tham gia nhé.

5. Bảo vệ gia đình bằng mọi giá

Người con sẽ hạnh phúc và tự hào nếu được cha luôn che chở, bảo vệ gia đình và con cái. Người cha tốt sẽ đứng ra gánh vác những khó khăn cho gia đình, trở thành chỗ dựa uy tín và vững chắc cho vợ con. Đây cũng là cách người cha dạy cho con mình hiểu tầm quan trọng của sự hy sinh bản thân cho những điều thực sự ý nghĩa.

6. Luôn ủng hộ và trở thành chỗ dựa vững chắc của con

Được cha mẹ đồng hành và ủng hộ là điều tuyệt vời nhất đối với con. Trẻ cần sự tin tưởng tuyệt đối của cha mẹ. Nếu không đồng ý với điều gì đó từ con, thay vì quát mắng, cáu giận, người bố tốt nên giải thích, đưa ra các lý do phù hợp. Sau đó quyết định vẫn là ở con.

7. Là một người có tính kỷ luật, biết trân trọng những điều quý giá

Một người bố có quy tắc, có nếp sống tốt sẽ trở thành tấm gương tốt cho con. Con cái là bản sao của cha mẹ, chúng học mọi thứ tốt/ xấu của ba mẹ. Bởi vậy, nếu bố có kỷ luật, thực hiện tốt thời gian biểu đã đề ra thì con sẽ học được rất nhiều từ đó.

8. Lấy sự gương mẫu của bản thân làm ví dụ, không phải câu ra lệnh

"Ít sử dụng điện thoại thôi", "học đi sao cứ chơi thế", "sao con cứ làm như vậy"... những câu ra lệnh không thể hiệu quả bằng việc làm gương. Nếu cha mẹ chịu khó đọc sách, hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử trước mặt con, có một thời gian biểu hợp lý... thì chắc chắn con sẽ sớm học được theo những điều tốt đẹp đó mà không cần quát mắng.

9. Cho con tham gia vào các hoạt động ưa thích của bố

Bé sẽ rất hào hứng nếu được bố đưa đi tập thể thao cùng, đi chơi đánh golf... hoặc bất kì hoạt động ưa thích nào đó. Vào một ngày đẹp trời hoặc những chủ nhật cuối tuần, hãy rủ con cùng đi bộ, đi dạo và tản mạn những câu chuyện. Chắc chắn sẽ là cơ hội để cải thiện mối quan hệ giữa bố và con.

10. Biết từ chối những cuộc vui vì con

Công việc yêu cầu những cuộc tiếp khách, nhậu nhẹt hoặc các sự kiện liên hoan... Dẫu cần phải mở rộng mối quan hệ và làm tròn trách nhiệm công việc nhưng một người bố tốt sẽ biết từ chối đúng lúc để dành thời gian cho con mình. Thay vì tham dự các cuộc vui liên miên, nên chọn lọc và dành thời gian cho con mình nhiều hơn.