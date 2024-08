Phương Oanh tự so sánh ảnh hồi còn son với chăm con đầu bù tóc rối, khác biệt hoàn toàn mà ai cũng khen xinh

Từ khi cặp song sinh chào đời, Phương Oanh dành toàn bộ thời gian chăm sóc và nuôi dạy con cái. Bà mẹ 2 con được khen là cực kỳ chỉn chu, cẩn thận trong mọi khâu chăm sóc con. Là một mẹ bỉm sữa hiện đại, nữ diễn viên rất biết cách tận hưởng khoảng thời gian này, không quá mệt mỏi hay stress dù chăm cả 2 em bé cùng một lúc.

Mới đây, nữ diễn viên đăng tải khoảnh khắc cực kỳ xinh đẹp, vóc dáng lộng lẫy. Thi thoảng bà mẹ 2 con vẫn "hồi tưởng quá khứ" bằng cách đăng một loạt ảnh thời còn son rỗi, chưa vướng vào cuộc sống gia đình. Nhưng rất nhanh sau đó, dưới phần bình luận, bà xã shark Bình khiến nhiều người cười nghiêng ngả khi thả thêm một chiếc ảnh khác cùng caption: "Ok done! Her hiện nguyên hình pỉm sữa đi her".

Hình ảnh trái ngược của Phương Oanh

2 trạng thái, 2 kiểu dáng khác biệt một trời một vực. Đó là 2 giai đoạn hạnh phúc nhất của một người phụ nữ, lúc tuổi còn xuân và khi đã có cho riêng mình những đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Dù là ở giai đoạn nào, mẹ cũng sẽ có những cảm xúc riêng cho bản thân mình. Chăm con đúng là có mệt mỏi, vất vả, đôi khi lại nhớ sự thong thả của ngày xưa nhưng được ngắm nhìn con hàng ngày, thấy chúng lớn lên thì ai cũng cảm thấy hạnh phúc.

Dưới phần bình luận, ai cũng khen dù ở trạng thái nào, trông Phương Oanh vẫn rất xinh đẹp, thần thái, đều hạnh phúc ở bất cứ thời điểm nào trong cuộc sống.

Tuy nhiên, ai cũng phải khen Phương Oanh sau sinh về dáng nhanh. Dù sinh đôi nhưng cân nặng, vóc dáng, thần thái của bà xã shark Bình vô cùng rạng rỡ.

"Hồi bầu Oanh cứ nghĩ chỉ cần đến khi hai con ra đời thì bụng mình sẽ xẹp lại ngay như hồi con gái. Nhưng không, đời không là mơ. Đẻ xong mấy ngày ở viện, bụng Oanh cứ như là chưa đẻ. Mỗi lần soi gương mà muốn trầm cảm luôn ấy mọi người. Chắc là nhiều mẹ cũng bị giống Oanh đúng không?", Phương Oanh tâm sự.

Đây cũng là lần đầu tiên Phương Oanh tiết lộ hình ảnh cận cảnh chiếc bụng sau sinh tầm 15 - 20 ngày của cô, số đo eo vẫn ở mốc 82cm dù cân nặng có giảm. Bà xã shark Bình cho biết, thời gian đó cô khá hoang mang, vì sinh mổ nên phải đợi ít nhất 3 tháng mới có thể tập thể dục. Trong những tháng qua, Phương Oanh áp dụng phương pháp ủ kem và sử dụng đai quấn để giảm số đo vòng 2.

18 điều gửi đến các chị em lần đầu làm mẹ

1. Hãy tìm cho mình ít nhất một người bạn cũng đang làm mẹ - cô bạn cũng sinh con gần thời điểm với bạn, người mà bạn có thể trút bầu tâm sự tỉ tê về bất kì chuyện gì vào bất kể thời điểm nào trong ngày hay đêm.

2. Bạn sẽ trở thành wiki và google map: Rành rẽ địa chỉ và đường đi đến các khu vui chơi và quán cafe thân thiện với bé trong thành phố.

3. Bạn có sẵn kịch bản và trả lời vanh vách câu hỏi từ người quen tới người lạ về: Cho con bú, khi nào đi làm lại, em bé ăn ngủ thế nào…

4. Dành một khoảng thời gian riêng cho bản thân không phải ích kỷ, ngược lại, là cực kì cần thiết.

5. Sẽ có lúc bạn cảm thấy stress kinh khủng vì một vấn đề vô cùng nhỏ.

6. Những đau đớn khi đi đẻ trở nên nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, nếu so với những tháng ngày chăm sóc và nuôi dạy con sau này.

7. Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ thật sự vất vả và cần nỗ lực phi thường. Thật sự!

8. Con có thể ngủ bất chấp mọi thứ, nhưng chỉ cần mẹ đi quá 1m thì vẫn phát hiện ra một cách thần kỳ.

9. Sẽ có những ngày mẹ biến thành siêu nhân, một tay cân cả thế giới.

10. Internet là con dao 2 lưỡi. Các group hội bỉm sữa là một hố sâu thăm thẳm.

11. Con có thể biến hình từ một em bé dễ thành một em bé khó, và ngược lại, mỗi ngày.

12. Khi ra đường, ngoài quần áo dự phòng cho con, hãy mang cho mình một bộ. Bạn sẽ không biết khi nào con có thể trớ cho bạn một bãi to ngay giữa áo đâu.

13. Đôi khi bạn cảm thấy vô cùng mất phương hướng – không sao, không chỉ mỗi mình bạn cảm thấy vậy đâu.

14. Tin vào bản năng của bạn. Bản năng làm mẹ thường hiếm khi nào sai.

15. Đừng sốt ruột khi con mình không giống, không bằng con nhà người ta. Hãy tôn trọng tốc độ phát triển riêng của con, và đừng thúc ép con.

16. Sẽ có đôi khi bạn muốn trốn con một lúc, hãy tranh thủ nếu có thể.

17. Không có người mẹ hoàn hảo. Lại càng không tồn tại người mẹ không bao giờ mắc sai lầm.

18. Rồi sẽ đến ngày con không cần bạn bế ru ngủ trên tay nữa. Và khi việc đó đã qua, nó sẽ không bao giờ quay trở lại.