Vợ đại gia Minh Nhựa dưỡng nhan để không bị "thất sủng", cả bộ sản phẩm chăm da không món nào dưới 1 triệu

Để trị sạch những vết nám hay tàn nhang xuất hiện trên da cho tác động tuổi tác hay môi trường ngoài, Mina Phạm cùng serum chuyên trị thâm, làm đều màu da Phloretin CF. Phloretin CF phối hợp tổng hợp 2% Floretin, 10% Vitamin C nguyên chất (Axit L-ascorbic) và 0.5% Axit Ferulic để tăng cường sự bảo vệ, chống lại sự lão hóa của da trong không khí, tổn thương do môi trường và các dấu hiệu lão hoá sớm do các gốc tự do từ UVA/UVB, bức xạ hồng ngoại (IRA), ô nhiễm ozone (O3).