Việt Nam mới có một bóng lưng cực phẩm, lướt qua rất giống nữ chính tài phiệt trong phim ngôn tình

Góp mặt trong bộ phim đang gây sốt Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Thùy Anh cũng thu hút lượng người hâm mộ không hề kém cạnh cặp đôi chính Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào cùng vóc dáng chuẩn, nữ diễn viên dễ dàng ghi điểm mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh lẫn ngoài đời. Không chỉ dừng lại ở diễn xuất ổn định, người đẹp sinh năm 1995 còn ghi điểm với thần thái tự nhiên, rạng rỡ. Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục khiến gây thương nhớ MXH với khoảnh khắc bóng lưng nuột nà khi tham dự một sự kiện. Thiết kế trang phục ôm sát khéo léo tôn lên đường cong cơ thể, đặc biệt là tấm lưng mảnh mai, mềm mại đầy quyến rũ của Thùy Anh được ví von không khác gì các nữ chính tài phiệt trong phim ngôn tình.



Bóng lưng thẳng tắp gây sốt MXH của Thùy Anh. (Nguồn: Threads)

Thùy Anh gây ấn tượng mạnh với tạo hình mỹ nữ sang chảnh tại sự kiện, tấm lưng trần thanh mảnh, đường cong mềm mại từ đằng sau khiến dân tình khó rời mắt. Nữ diễn viên diện thiết kế váy lụa cổ yếm với phần lưng hở sâu, dây mảnh đan nhẹ phía sau không chỉ tôn lên bờ vai nhỏ và xương bả vai rõ nét mà còn tạo cảm giác mong manh, bay bổng. Kiểu tóc búi thấp buông lơi vài lọn trước gáy càng góp phần hoàn thiện tổng thể, vừa gọn gàng vừa giữ lại nét nữ tính, khiến diện mạo thêm phần yêu kiều, nhẹ nhàng. Đặc biệt, hình xăm nhỏ phía lưng trở thành điểm nhấn đắt giá, mang đến chút phá cách và tăng thêm vẻ gợi cảm. Chiều cao 1m67 cùng tỷ lệ 3 vòng cân đối của nữ diễn viên kết hợp cùng trang phục tạo nên tổng thể đẹp "thoát tục".

Ống kính cam thường cũng không dìm được vóc dáng cực nét của Thùy Anh. (Nguồn: Threads)

Thùy Anh cũng "đốn tim" cộng đồng mạng với vẻ đẹp trong trẻo nhưng vẫn mạnh mẽ. Nữ diễn viên lựa chọn layout makeup ngọt ngào, với điểm nhấn vào đôi mắt to tròn, bờ môi căng mọng. Qua ống kính cam thường, nữ diễn viên vẫn ghi điểm với biểu cảm tươi tắn cùng khí chất trang nhã.

Nhan sắc của Thùy Anh qua ống kính cam thường. (Ảnh: Threads)

Layout makeup trong trẻo càng tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào của nữ diễn viên. (Ảnh: Threads)