4 kiểu giày bệt "tinh hoa hội tụ" chị em nhất định phải có nếu không thích đi giày cao gót

Không phải ai cũng yêu thích những đôi giày cao gót lênh khênh. Với nhiều người, sự thoải mái, linh hoạt và dễ di chuyển mới là yếu tố quan trọng khi lựa chọn giày dép mỗi ngày. Tin vui là thời trang hiện đại không hề "bỏ rơi" những tín đồ của giày bệt. Ngược lại, rất nhiều kiểu giày vừa êm ái vừa thời thượng đang dần chiếm lĩnh tủ đồ của phái đẹp. Dưới đây là 4 kiểu giày bệt đáng chú ý, phù hợp với những ai muốn nói "không" với giày cao gót mà vẫn giữ được phong cách riêng.

Dép lê bản to

Dép lê bản to là một trong những xu hướng nổi bật trong vài năm gần đây. Với thiết kế phần quai rộng, ôm bàn chân, kiểu dép này mang lại cảm giác chắc chắn và thoải mái hơn so với những loại dép mảnh. Không chỉ dừng lại ở sự tiện dụng, dép lê bản to còn ghi điểm nhờ vẻ ngoài cá tính, hiện đại.

Điểm thú vị của dép lê bản to nằm ở khả năng phối đồ linh hoạt. Bạn có thể kết hợp chúng với quần jeans ống rộng, váy maxi hoặc thậm chí là set đồ công sở mang hơi hướng tối giản. Những gam màu trung tính như đen, trắng, be thường được ưa chuộng vì dễ phối, nhưng nếu muốn tạo điểm nhấn, bạn hoàn toàn có thể chọn các phiên bản màu sắc nổi bật hoặc có họa tiết.

Dép xỏ ngón

Dép xỏ ngón từ lâu đã gắn liền với hình ảnh đơn giản, thoải mái, thường xuất hiện trong những chuyến đi biển hoặc dạo phố cuối tuần. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, kiểu dép này đã được "nâng cấp" với nhiều thiết kế tinh tế hơn, phù hợp với nhiều phong cách.

Không còn chỉ là những đôi dép xốp/nhựa quen thuộc, dép xỏ ngón giờ đây xuất hiện với nhiều biến tấu: quai da mềm mại, phần đế dày dặn hơn hoặc được thêm các chi tiết trang trí như khóa kim loại, đính đá. Nhờ đó, chúng trở thành một món phụ kiện thời trang thực thụ chứ không chỉ là lựa chọn tạm thời.

Dép xỏ ngón đặc biệt phù hợp với những ngày hè nóng bức. Thiết kế mở giúp bàn chân luôn thông thoáng, hạn chế cảm giác bí bách. Khi phối đồ, bạn có thể kết hợp cùng quần short, váy ngắn hoặc những bộ đồ linen nhẹ nhàng để tạo nên vẻ ngoài năng động, tự nhiên. Dù đơn giản, nhưng nếu biết cách chọn lựa, dép xỏ ngón vẫn có thể giúp bạn trông tinh tế và thời trang.

Giày búp bê

Giày búp bê là lựa chọn kinh điển dành cho những ai yêu thích sự nữ tính nhưng không muốn mang giày cao gót. Với thiết kế kín mũi, đế thấp và form dáng gọn gàng, kiểu giày này mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch mà vẫn đảm bảo sự thoải mái khi di chuyển.

Một trong những ưu điểm lớn của giày búp bê là tính ứng dụng cao. Bạn có thể mang chúng đi làm hoặc tham gia các buổi gặp gỡ nhẹ nhàng. Khi kết hợp với váy liền, chân váy hoặc quần âu, giày búp bê giúp tạo nên tổng thể hài hòa và tinh tế.

Hiện nay, giày búp bê không còn giới hạn trong những thiết kế đơn giản. Nhiều phiên bản được cách tân với mũi nhọn, dây buộc, hoặc chi tiết trang trí như nơ, khóa kim loại. Những thay đổi nhỏ này giúp đôi giày trở nên hiện đại hơn, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ cổ điển đến thời trang đương đại.

Sandal đế bệt

Sandal đế bệt là lựa chọn hoàn hảo cho những ai cần một đôi giày vừa thoải mái vừa linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh. Với thiết kế mở, có quai giữ chân, sandal đế bệt mang lại sự chắc chắn hơn so với dép, đồng thời vẫn giữ được cảm giác thoáng mát.

Điểm mạnh của sandal đế bệt là sự đa dạng trong kiểu dáng. Từ những thiết kế đơn giản với vài dây mảnh đến các mẫu cầu kỳ hơn với nhiều lớp quai đan xen, bạn có thể dễ dàng tìm được một đôi phù hợp với phong cách cá nhân. Sandal cũng có thể đi cùng nhiều loại trang phục, từ váy maxi bay bổng đến quần culottes hay jeans năng động.

Ngoài ra, sandal đế bệt còn phù hợp cho những chuyến đi dài hoặc du lịch, khi bạn cần di chuyển nhiều. Phần đế bằng giúp giảm áp lực lên bàn chân, trong khi các quai giữ chân giúp bạn di chuyển ổn định hơn. Nếu chọn đúng kiểu dáng và chất liệu, sandal đế bệt không chỉ là một món đồ tiện dụng mà còn là điểm nhấn giúp hoàn thiện phong cách thời trang hàng ngày.

