Riêng với 5 mẫu áo này, chị em cứ sắm bản sáng màu là đẹp nhất vì trẻ trung và mặc lên sang chảnh cả con người

Mùa hè luôn là thời điểm lý tưởng để làm mới tủ đồ với những gam màu sáng, nhẹ mắt và dễ phối. Không chỉ giúp "giải nhiệt" về mặt thị giác, các tông màu như trắng, be, pastel hay xanh nhạt còn mang lại cảm giác thoáng đãng, tươi mới, điều mà ai cũng cần trong những ngày nắng gắt. Dưới đây là 5 kiểu áo quen thuộc nhưng nếu chọn phiên bản sáng màu, bạn sẽ thấy phong cách của mình nâng lên rõ rệt.

Áo blouse

Áo blouse vốn đã gắn liền với sự nữ tính và thanh lịch, nhưng khi chuyển sang các gam màu sáng, item này càng trở nên "đắt giá". Những thiết kế blouse trắng, kem hoặc xanh nhạt giúp tổng thể trang phục trông nhẹ nhàng hơn, đồng thời dễ phối với nhiều kiểu quần, váy khác nhau.

Vào mùa hè, chất liệu mỏng nhẹ như cotton, voan hay lụa sẽ phát huy tối đa ưu điểm khi kết hợp cùng bảng màu sáng. Một chiếc blouse tay bồng màu trắng ngà mix cùng quần jeans xanh nhạt hoặc chân váy midi sẽ tạo nên vẻ ngoài vừa tinh tế vừa thoải mái. Đây là lựa chọn phù hợp cho cả môi trường công sở lẫn những buổi dạo phố cuối tuần.

Áo hai dây lụa

Không có item nào "đúng chất mùa hè" như áo hai dây lụa. Với đặc trưng mềm mại, rũ nhẹ theo cơ thể, kiểu áo này khi đi cùng các tông màu sáng như champagne, hồng phấn hay xanh bạc hà sẽ tạo hiệu ứng thanh thoát và quyến rũ một cách tinh tế. Áo hai dây lụa sáng màu rất dễ kết hợp: bạn có thể diện cùng quần ống rộng để tăng vẻ phóng khoáng, hoặc phối với chân váy satin đồng màu để tạo set đồ ton-sur-ton đầy thời thượng.

Một điểm cộng nữa là những gam sáng giúp bề mặt vải lụa bắt sáng tốt hơn, khiến tổng thể trang phục trông cao cấp và nổi bật hơn mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Áo tank top

Tank top là món đồ cơ bản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt trong mùa hè. Khi chọn các phiên bản màu sáng như trắng, be, xám nhạt hoặc pastel, chiếc áo này trở thành "nền tảng" hoàn hảo cho nhiều phong cách khác nhau. Từ năng động, thể thao đến tối giản hay gợi cảm, tất cả đều có thể xoay quanh một chiếc tank top sáng màu.

Bạn có thể kết hợp với quần short denim cho những ngày đi chơi, hoặc layer bên trong blazer mỏng khi cần vẻ ngoài chỉn chu hơn. Ngoài ra, tank top sáng màu còn giúp giảm cảm giác hấp thụ nhiệt so với màu tối, khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn trong thời tiết oi bức.

Áo thun

Áo thun là item hết sức cơ bản mà ai cũng sở hữu, nhưng vào mùa hè, việc ưu tiên các tông màu sáng sẽ giúp bạn nâng cấp đáng kể diện mạo hàng ngày. Một chiếc áo thun trắng tinh, form vừa vặn luôn là lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán. Bên cạnh đó, các màu như vàng nhạt, xanh da trời hay hồng pastel cũng rất đáng thử nếu bạn muốn tạo điểm nhấn nhẹ nhàng.

Áo thun sáng màu có thể kết hợp với hầu hết mọi loại trang phục: từ quần jeans, quần kaki đến chân váy chữ A. Điểm quan trọng là chọn chất liệu thoáng khí, thấm hút mồ hôi tốt để đảm bảo sự thoải mái suốt cả ngày dài.

Áo sơ mi

Áo sơ mi mùa hè không còn bó buộc trong những gam màu cơ bản như trắng hay xanh đậm. Các phiên bản sáng màu, đặc biệt là những tông pastel hoặc họa tiết nền sáng, đang trở thành xu hướng nhờ khả năng mang lại cảm giác trẻ trung và hiện đại.

Một chiếc sơ mi oversized màu xanh nhạt hoặc kẻ trắng – be có thể được mặc như áo khoác nhẹ bên ngoài tank top, hoặc sơ vin gọn gàng cùng quần âu để tạo phong cách thanh lịch. Với chất liệu linen hoặc cotton mỏng, áo sơ mi sáng màu không chỉ đẹp mắt mà còn giúp cơ thể "thở" tốt hơn trong thời tiết nóng nực. Đây là món đồ linh hoạt, có thể theo bạn từ văn phòng đến những chuyến đi biển mà vẫn giữ được sự chỉn chu cần thiết.

Ảnh: Instagram