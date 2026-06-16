Video: Bé trai nhảy leo lên cầu thang trong khu vui chơi, rồi đột ngột nhảy xuống

Những ngày hè, trong khi “khối nghỉ hè” hân hoan vì được nghỉ học thì các bậc phụ huynh lại gặp nhiều phen hú hồn vì vô số tình huống nghịch ngợm khó đỡ hay pha hành động liều lĩnh của con cái. Mới đây đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai tại khu vui chơi đã khiến nhiều người xem không khỏi thót tim.

Trong đoạn video đang được chia sẻ, bé trai xuất hiện tại một khu vui chơi trong nhà. Sau khi đi lên cầu thang của khu vực trò chơi, cậu bé bất ngờ leo qua phần lan can bảo vệ rồi nhảy thẳng xuống phía dưới.

Điều đáng nói, khu vực cậu bé nhảy xuống không có lưới nhún để vui chơi mà là nền nhà. Dù nền được lót xốp mềm song nhiều người vẫn cho rằng độ cao của cú nhảy là khá lớn, trong khi khu vực tiếp đất không có đệm chuyên dụng. Chính vì vậy, khoảnh khắc này khiến không ít người xem giật mình và lo lắng.

Khoảnh khắc chỉ 19s nhưng khiến nhiều người thót tim (Nguồn: MXH)

Sau cú nhảy cậu bé tỏ ra khá đau và nằm khóc ngay trên nền nhà. Hiện chưa rõ tình trạng của bé sau cú nhảy nhưng đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng, chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Nhiều người đã bình luận bày tỏ sự lo ngại, mong cậu bé không gặp vấn đề nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, phần lớn ý kiến nhận định trẻ nhỏ thường hiếu động, thích khám phá và khó lường trước nguy hiểm, vì vậy phụ huynh nên theo sát con thay vì chủ quan cho rằng khu vui chơi là môi trường an toàn tuyệt đối.

“Bởi vậy đừng lơ là với con trẻ khi đi khu vui chơi, làm gì làm cũng phải ngó chừng con vì nhiều khi xảy ra tình huống khó kiểm soát”, “Mình cho con đi chơi phải luôn kè kè theo chúng nó dù ở bất kì hoàn cảnh nào. Bọn này nó ham vui sơ sẩy là có chuyện ngay”, “Không biết thế nào là sợ hay sao ý, sợ mấy anh này thật”, “Con nhà người ta nhưng xem xong tui thở không đều luôn”, “Nhảy dứt khoát luôn. Đúng là trẻ con không lường trước được tụi nó sẽ làm gì”, “Cầu mong con không sao”,... là một số bình luận từ netizen.

Thực tế, khu vui chơi vốn là nơi trẻ em được chạy nhảy, khám phá và tận hưởng những ngày hè đúng nghĩa. Thế nhưng, không phải lúc nào những không gian này cũng hoàn toàn không có rủi ro. Những cú trượt chân, va chạm hay tình huống bất ngờ đôi khi xảy ra chỉ trong tích tắc, khi trẻ quá mải mê vui chơi hoặc người lớn lơ là quan sát.

Bởi vậy, khi đưa con đến khu vui chơi, bên cạnh việc để trẻ thoải mái vận động, phụ huynh cũng cần lưu ý một số nguyên tắc an toàn cơ bản để hạn chế những sự cố không mong muốn.

- Đừng rời mắt khỏi trẻ: Trẻ nhỏ thường hiếu động và tò mò, vì vậy chỉ vài giây mất tập trung cũng có thể khiến các em gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Việc quan sát liên tục giúp phụ huynh kịp thời phát hiện và xử lý những nguy cơ tiềm ẩn.

- Nhắc trẻ về các nguyên tắc an toàn trước khi vui chơi: Hãy dành vài phút trao đổi với trẻ về những quy tắc cơ bản như không leo trèo lan can, không chen lấn xô đẩy, không thực hiện các hành động nguy hiểm chỉ vì tò mò hoặc muốn bắt chước bạn bè.

- Lựa chọn khu vui chơi phù hợp với độ tuổi: Mỗi độ tuổi sẽ có khả năng vận động và nhận thức khác nhau. Phụ huynh nên ưu tiên những khu vực được thiết kế phù hợp với lứa tuổi của trẻ để hạn chế nguy cơ va chạm hoặc té ngã.

- Quan sát môi trường xung quanh trước khi cho trẻ tham gia hoạt động: Kiểm tra mặt sàn, vật cản, thiết bị vui chơi và mật độ người trong khu vực có thể giúp phát hiện sớm những yếu tố mất an toàn.

- Can thiệp ngay khi nhận thấy dấu hiệu rủi ro: Đừng ngần ngại nhắc nhở hoặc đưa trẻ ra khỏi khu vực nguy hiểm khi thấy các em có hành vi mất an toàn. Một lời nhắc đúng lúc đôi khi có thể ngăn chặn những sự cố đáng tiếc.

Suy cho cùng, hàng rào an toàn quan trọng nhất của trẻ vẫn là sự quan tâm và theo dõi từ người lớn. Một ánh mắt quan sát hay một lời nhắc nhở kịp thời không chỉ mang lại cảm giác an tâm mà còn giúp hạn chế những tai nạn không mong muốn trong quá trình vui chơi.