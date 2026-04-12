Vì sao trẻ sơ sinh hay quấy khóc? Giải mã những nguyên nhân phổ biến mà bố mẹ cần biết

Gia đình có thêm em bé là niềm hạnh phúc lớn, nhưng đi kèm với đó cũng là không ít bối rối, đặc biệt khi trẻ sơ sinh thường xuyên quấy khóc. Nhiều bố mẹ lần đầu chăm con không khỏi lo lắng: liệu bé có đang gặp vấn đề gì không? Thực tế, tiếng khóc chính là “ngôn ngữ” đầu tiên của trẻ. Hiểu được nguyên nhân sẽ giúp cha mẹ chăm sóc con dễ dàng hơn.

1. Nhu cầu sinh lý: Bé đang “lên tiếng” vì những điều rất cơ bản

Đói hoặc khát

Dạ dày của trẻ sơ sinh còn rất nhỏ, mỗi lần chỉ bú được một lượng sữa ít nên nhanh đói. Trung bình, bé cần bú cách nhau khoảng 2–3 giờ.

Nếu bé khóc ngắn, dứt khoát, kèm theo các biểu hiện như quay đầu tìm ti, mút tay, chu môi… thì nhiều khả năng là bé đang đói và cần được cho bú ngay.

Tã ướt, bẩn

Một chiếc tã ẩm ướt sẽ khiến bé cực kỳ khó chịu. Khi đó, trẻ thường quấy khóc để “báo hiệu” cho người lớn.

Cha mẹ nên kiểm tra tã thường xuyên, khoảng 2–3 giờ/lần và thay ngay khi bé đi ngoài để tránh hăm da.

Buồn ngủ, mệt mỏi

Trẻ sơ sinh cần ngủ rất nhiều, trung bình từ 16–20 giờ mỗi ngày. Khi bị quá kích thích hoặc môi trường xung quanh ồn ào, bé dễ trở nên cáu kỉnh và khóc.

Lúc này, bố mẹ nên tạo không gian yên tĩnh, ánh sáng dịu để bé dễ dàng đi vào giấc ngủ.

2. Khó chịu trong cơ thể: Dấu hiệu cần được chú ý

Đau bụng (colic)

Đây là tình trạng khá phổ biến ở trẻ sơ sinh, thường xuất hiện từ tuần thứ 2–4 sau sinh. Bé có thể khóc to, mặt đỏ, co chân về phía bụng và cơn khóc thường kéo dài, nhất là vào buổi chiều tối.

Ước tính có khoảng 20–30% trẻ gặp phải tình trạng này. Một số cách giúp giảm khó chịu cho bé gồm: massage bụng nhẹ nhàng, bế tư thế “máy bay”, hoặc vỗ ợ hơi sau khi bú.

Nhiệt độ không phù hợp

Trẻ nhỏ rất nhạy cảm với nhiệt độ. Mặc quá nhiều hoặc quá ít đều khiến bé khó chịu.

Nhiệt độ phòng lý tưởng khoảng 22–25°C. Cha mẹ có thể kiểm tra bằng cách chạm vào gáy bé:

Ấm vừa phải: nhiệt độ phù hợp Ra mồ hôi: mặc quá nhiều Lạnh: cần giữ ấm thêm

3. Nhu cầu tâm lý: Bé cần được yêu thương và vỗ về

Thiếu cảm giác an toàn

Từ môi trường ấm áp trong bụng mẹ bước ra thế giới bên ngoài, trẻ dễ cảm thấy “lạc lõng”. Vì vậy, bé thường thích được quấn khăn, ôm ấp để có cảm giác an toàn.

Cha mẹ có thể quấn khăn nhẹ nhàng, bế bé sát người, trò chuyện để giúp con yên tâm hơn.

Muốn được quan tâm, tương tác

Dù còn rất nhỏ, trẻ sơ sinh vẫn có nhu cầu được giao tiếp. Khi cảm thấy cô đơn, bé sẽ khóc để thu hút sự chú ý.

Việc trò chuyện, chơi đùa nhẹ nhàng, tiếp xúc da kề da sẽ giúp bé vui vẻ và giảm quấy khóc.

Cha mẹ nên làm gì khi bé quấy khóc?

Điều quan trọng nhất là bình tĩnh quan sát . Hãy kiểm tra lần lượt các nguyên nhân: bé có đói không, tã có ướt không, có buồn ngủ hay đang khó chịu ở đâu không.

Trong phần lớn trường hợp, quấy khóc là phản ứng hoàn toàn bình thường của trẻ sơ sinh. Khi nhu cầu của bé được đáp ứng kịp thời, bé sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái dễ chịu.

Tóm lại , trẻ sơ sinh quấy khóc chủ yếu xuất phát từ ba nhóm nguyên nhân: nhu cầu sinh lý, khó chịu cơ thể và nhu cầu cảm xúc. Chỉ cần cha mẹ kiên nhẫn, quan sát kỹ và chăm sóc đúng cách, bé sẽ phát triển khỏe mạnh và ít quấy hơn theo thời gian.

Nguồn: Sohu