Vì sao tiệm làm tóc luôn gội đầu 2 lần?

Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao cùng một loại dầu gội, khi tự thực hiện tại nhà thì tóc nhanh bết xẹp nhưng mỗi lần đi gội đầu ngoài tiệm, mái tóc lại giữ được độ sạch sâu, tơi phồng và mềm mượt suốt nhiều ngày liền? Câu trả lời không hoàn toàn nằm ở kỹ thuật massage hay loại dầu gội đắt tiền, mà bắt nguồn từ một thói quen tưởng chừng rất nhỏ: gội đầu 2 lần liên tiếp bằng dầu gội. Kỹ thuật này đã được các chuyên gia tạo mẫu tóc áp dụng từ lâu và hoàn toàn có thể trở thành "bí kíp" nâng tầm sức khỏe mái tóc nếu bạn thực hiện đúng cách ngay tại nhà.

Cơ chế sinh học đằng sau quy trình gội đầu 2 lần

Nghe có vẻ tốn thời gian, nhưng việc gội đầu 2 lần liên tục với dầu gội chính là chìa khóa vàng giúp giải quyết triệt để tình trạng tóc khô xơ, hư tổn, đồng thời nuôi dưỡng mái tóc khỏe mạnh từ sâu bên trong. Mỗi lần gội lại đảm nhận một nhiệm vụ hoàn toàn riêng biệt trong quy trình làm sạch và chăm sóc:

Lần gội thứ nhất - Nhát cắt làm sạch bề mặt: Lần gội đầu tiên đóng vai trò tước bỏ lớp "áo khoác" bẩn trên tóc. Dầu gội sẽ tiến hành cuốn trôi bụi bẩn, bã nhờn tích tụ, tàn dư của các sản phẩm tạo kiểu như keo xịt, xịt tạo phồng hay dầu gội khô bám chặt trên sợi tóc. Ở lần gội này, bạn sẽ nhận thấy dầu gội tạo ra rất ít bọt do các chất hoạt động bề mặt đang tập trung trung hòa lớp dầu thừa và tạp chất.

Lần gội thứ hai - Hấp thụ dưỡng chất chuyên sâu: Sau khi đã xả sạch lớp bụi bẩn ở lượt đầu, sợi tóc và da đầu lúc này mới thực sự ở trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận nuôi dưỡng. Khi thoa dầu gội ở lần thứ hai, bạn sẽ thấy lớp bọt nổi lên dầy dặn và bồng bềnh hơn hẳn. Lúc này, các hoạt chất dưỡng ẩm, vitamin và dưỡng chất phục hồi có trong dầu gội mới có thể thẩm thấu sâu vào từng biểu bì tóc, nuôi dưỡng các tế bào tóc bị hư tổn và cấp ẩm kịp thời.

Chính nhờ cơ chế làm sạch tầng nấc này, mái tóc không chỉ đạt độ sạch tinh tươm so với thói quen gội 1 lần thông thường, mà còn dễ dàng hấp thụ tối đa dưỡng chất từ các sản phẩm chăm sóc tiếp theo như kem ủ hay dầu xả, giúp giảm thiểu rõ rệt tình trạng xơ rối.

Quy trình gội đầu 2 lần chuẩn chuyên gia tại nhà

Để áp dụng phương pháp gội đầu 2 lần đúng chuẩn như tại các tiệm salon lớn (điển hình như quy trình chăm sóc từ chuyên gia Salcedo) mà không làm khô da đầu, bạn có thể thực hiện theo các bước cụ thể dưới đây:

Bước 1: Làm ướt và gội lần 1 (Làm sạch): Làm ướt toàn bộ mái tóc bằng nước ấm nhẹ. Lấy một lượng dầu gội vừa đủ ra lòng bàn tay, tạo bọt nhẹ rồi thoa đều lên chân tóc. Dùng các ngón tay massage nhẹ nhàng trên da đầu trong khoảng 30-45 giây để nới lỏng các tạp chất và dầu thừa, sau đó xả sạch hoàn toàn với nước.

Bước 2: Gội lần 2 (Cấp ẩm & Nuôi dưỡng): Ở lượt gội này, bạn chỉ cần lấy một lượng dầu gội ít hơn một nửa so với lần đầu. Thoa đều và massage nhẹ nhàng da đầu trong khoảng 1 phút. Hãy tận hưởng cảm giác lớp bọt sánh mịn lan tỏa, giúp làm sạch dịu nhẹ và đưa dưỡng chất vào sâu bên trong. Sau đó, xả lại thật kỹ bằng nước mát.

Bước 3: Khóa ẩm với dầu xả: Cuối cùng, thoa một lượng dầu xả vừa đủ lên phần thân và ngọn tóc (tránh tiếp xúc trực tiếp với da đầu). Giữ nguyên trong 2-3 phút để khóa chặt độ ẩm, giúp các sợi tóc mềm mướt, khép lại lớp biểu bì và sẵn sàng cho bước sấy tạo kiểu.

Dưới đây là 1 số loại dầu gội đầu mà bạn có thể tham khảo ngay:

Dầu gội nhẹ bồng mái tóc 72H Elseve HA Pure cho da đầu dầu hoặc Moist cho da đầu khô 620ML

Dầu gội Dược liệu Nguyên Xuân Xanh dưỡng tóc 470g

Nơi mua: Nguyên Xuân

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Nơi mua: Cỏ Cây Hoa Lá

Dầu gội Palmolive kèm dầu xả 2-trong-1 chiết xuất thiên nhiên dưỡng tóc bồng bềnh

Nơi mua: Palmolive

Dầu gội xả giảm rụng tóc đến 96% giảm gàu mẩn đỏ da đầu Moist Diane Extra Hair Fall Control

Nơi mua: Diane

Thay đổi một thói quen nhỏ khi gội đầu có thể mang lại sự biến chuyển kỳ diệu cho diện mạo của bạn. Bằng việc kiên trì áp dụng phương pháp gội đầu 2 lần, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu một mái tóc tơi phồng, sạch bóng và mềm mượt chuẩn salon ngay tại nhà mà không còn lo ngại tình trạng hư tổn hay khô xơ.