5 mẹo nhỏ giúp tóc luôn bồng bềnh tự nhiên, không bị tích điện khi trời sang thu

Tóc bết dầu, xẹp dính luôn là "cơn ác mộng" tàn phá diện mạo của phái đẹp, khiến tổng thể gương mặt trở nên kém chỉn chu và thiếu sức sống. Nhiều người thường lầm tưởng rằng tình trạng này hoàn toàn do cơ địa, nhưng trên thực tế, thói quen chăm sóc tóc hằng ngày mới là yếu tố quyết định tốc độ tiết dầu của da đầu. Nếu bạn đang mệt mỏi vì mái tóc vừa gội xong đã nhanh chóng bết dính, hãy áp dụng ngay 5 thay đổi đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả dưới đây để lấy lại sự tự tin cùng mái tóc tơi phồng, suôn mượt.

1. Không cần gội đầu hàng ngày

Phản xạ tự nhiên của đa số những người sở hữu mái tóc dầu là gội đầu mỗi ngày để làm sạch cảm giác nhờn rít. Tuy nhiên, đây lại là sai lầm nghiêm trọng khiến tình trạng bết dính trở nên tồi tệ hơn. Việc gội đầu quá thường xuyên bằng các chất tẩy rửa sẽ cuốn trôi hoàn bộ lớp màng lipid bảo vệ tự nhiên, làm da đầu bị mất độ ẩm cân bằng. Khi nhận thấy môi trường da đầu quá khô, tuyến bã nhờn sẽ tự động kích hoạt cơ chế phản vệ: tiết ra lượng dầu nhiều hơn gấp đôi để bù đắp lại. Dần dần, thói quen này tạo thành một vòng lặp quẩn quanh khiến tóc mau bết hơn. Tần suất gội đầu lý tưởng nhất là 2–3 lần/tuần, kết hợp sử dụng các dòng dầu gội dịu nhẹ, không chứa sulfate để da đầu có thời gian tự điều hòa lượng dầu tự nhiên.

2. Dùng nước ấm vừa phải khi gội đầu

Nhiệt độ nước khi gội đầu đóng vai trò rất lớn đối với sức khỏe của nang tóc và da đầu. Việc gội đầu bằng nước quá nóng sẽ làm giãn nở lỗ chân lông quá mức, tước đi độ ẩm tự nhiên và kích thích các tuyến bã nhờn dưới da hoạt động mạnh mẽ hơn. Thay vào đó, hãy luôn duy trì thói quen dùng nước ấm vừa phải ở mức dịu nhẹ để làm sạch bụi bẩn và dầu thừa mà không gây kích ứng da đầu. Ở bước xả tóc cuối cùng, bạn nên xả lại bằng nước mát. Làn nước mát sẽ giúp khóa chặt các biểu bì tóc, thu nhỏ lỗ chân lông và giữ cho chân tóc luôn đứng phồng, lâu bị bết dính hơn.

3. Hạn chế tối đa việc chạm tay lên tóc

Một thói quen vô thức mà rất nhiều người mắc phải là thường xuyên dùng tay vuốt tóc, chỉnh ngôi hay vuốt các sợi tóc mái. Đôi bàn tay của chúng ta là nơi tiếp xúc với vô số bề mặt hằng ngày, chứa nhiều vi khuẩn, bụi bẩn và lượng dầu tiết ra từ lòng bàn tay. Mỗi lần bạn chạm tay lên tóc là một lần bạn trực tiếp truyền lớp dầu và vi khuẩn đó lên các sợi tóc. Điều này làm gia tăng trọng lượng của sợi tóc, khiến các sợi tóc dễ dính lại với nhau và bết xẹp nhanh chóng. Hãy rèn luyện thói quen hạn chế chạm tay lên tóc, hoặc sử dụng lược chải chuyên dụng để định hình mái tóc khi cần thiết.

4. Dùng vỏ gối sạch và có khả năng thấm hút tốt

Gối là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với mái tóc và da đầu của bạn suốt 7–8 tiếng mỗi đêm. Trong quá trình ngủ, vỏ gối sẽ tích tụ tế bào chết, mồ hôi, dầu thừa từ da đầu cũng như tàn dư của các sản phẩm chăm sóc tóc. Nếu không được thay giặt thường xuyên, chiếc vỏ gối bẩn sẽ tái bám dầu và vi khuẩn ngược trở lại mái tóc của bạn ngay đêm hôm sau. Hãy duy trì thói quen giặt và thay vỏ gối định kỳ 1–2 lần/tuần. Bên cạnh đó, việc ưu tiên chọn các chất liệu vỏ gối tự nhiên, thoáng khí và thấm hút tốt như lụa satin hay cotton cao cấp không chỉ giúp giảm ma sát gây gãy rụng mà còn giữ cho da đầu luôn khô thoáng, hạn chế tiết dầu hiệu quả.

5. Tránh buộc hoặc búi tóc quá chặt

Nhiều cô nàng thường chọn giải pháp buộc túm hoặc búi chặt mái tóc khi thấy tóc bắt đầu có dấu hiệu bết dính. Tuy nhiên, thói quen buộc tóc quá chặt bằng các loại dây thun co giãn mạnh sẽ tạo ra lực kéo căng liên tục lên các nang tóc trên da đầu. Lực căng này khiến da đầu bị ngột ngạt, kích thích các tuyến bã nhờn phản ứng bằng cách tiết thêm nhiều dầu. Ngoài ra, việc gập gẫy chân tóc trong thời gian dài còn khiến tóc dễ bị tổn thương, gãy rụng và làm xẹp đi độ phồng tự nhiên. Hãy ưu tiên các kiểu tóc thả tự nhiên, dùng kẹp gắp nhẹ nhàng hoặc sử dụng các loại dây buộc tóc bằng vải lụa êm ái để da đầu luôn được "thở".

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Khắc phục tình trạng tóc bết dầu không đòi hỏi những quy trình quá phức tạp hay tốn kém, mà bắt nguồn từ chính việc điều chỉnh những thói quen nhỏ nhất trong sinh hoạt hằng ngày. Bằng việc kiên trì áp dụng 5 mẹo chăm sóc khoa học trên, bạn hoàn toàn có thể làm chủ độ ẩm da đầu, giữ cho mái tóc luôn sạch sẽ, tơi xốp và tràn đầy sức sống.