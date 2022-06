Vì sao stylist của các nhóm nhạc Hàn luôn vấp phải chỉ trích từ dân tình?

Các thần tượng xứ Hàn đâu chỉ nổi tiếng với tài năng âm nhạc, họ còn được biết đến như những kim chỉ nam dẫn đầu xu hướng thời trang. Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái của nó, không ai là mãi mãi mặc đẹp và các idol Kpop cũng không ít lần nhận về những bình luận chê bai về phong cách. Chê thần tượng 1 thì netizen chê stylist 10, bởi lỗi mặc xấu, mặc không hợp hoàn cảnh đa phần xảy ra trên các sân khấu âm nhạc hay trong các sự kiện quan trọng. Và dưới đây là 6 lý do phổ biến khiến stylist Kpop nhận ''cơn cuồng phong'' phẫn nộ từ netizen:

1. Cho idol mặc bạo so với tuổi

Ai cũng biết, độ tuổi gia nhập làng giải trí Kpop của các idol đã và đang có xu hướng trẻ hóa khi nhiều gương mặt nổi cộm của lứa idol gen 4 còn chưa đến tuổi thành niên (chưa tròn 18 tuổi). Vậy mà các stylist vẫn ngang nhiên giao cho họ những bộ trang phục xuyên thấu, hở bạo để lộ những vị trí nhạy cảm. Điều này ngay lập tức đã làm bùng lên cơn giận của netizen, đặc biệt khi Hàn Quốc vốn là quốc gia có văn hóa thời trang khắt khe, đặc biệt là với các idol nữ: không chấp nhận việc mặc hở, mặc bạo cắt khoét mạnh tay.

Yuna (Itzy) trong đợt quảng bá Crazy in Love khiến fan hết sức phẫn nộ vì stylist giao cho cô bộ trang phục được cho là không phù hợp với lứa tuổi 17. Váy da siêu ngắn lại còn ôm sát cúp ngực, kết hợp với quần tất lướt cắt khoét những mảng lớn tuy khoe được thân hình chuẩn đẹp của nữ idol nhưng nó khiến Yuna quá sexy so với tuổi thiếu nữ.

2 thành viên của IVE: Won Young và Yujin cũng rơi vào trường hợp tương tự. Trong đợt quảng bá Eleven, stylist khiến Yujin trở nên kém duyên, nhìn cô cứ như mặc áo lót bên ngoài áo phông. Còn Won Young trước khi ra mắt với IVE từng ăn vận có phần sexy quá đà so với tuổi 13 của mình: quần shorts ngắn dễ hớ hênh nếu không có quần bảo hộ và áo crop top lộ eo.

2. Đạo nhái

Lý do tiếp theo khiến các stylist nhận chỉ trích chính là đạo nhái từ các thương hiệu lớn hoặc chính từ các NTK trong nội địa Hàn. Trang phục của Red Velvet trong bản hit mùa hè 2019 Umpah Umpah bị NTK Paris 99 tố "ăn cắp''. May mắn rằng, NTK này và ê-kíp Red Velvet sau đó đã giải quyết vấn đề bằng 1 màn hợp tác ăn ý.

Stylist của The Boyz vấp phải chỉ trích dữ dội bởi cáo buộc đạo nhái trang phục của Dior. Cụ thể trang phục mà Hyunjae và Q mặc trong sân khấu quảng bá Thrill Ride trên M!Countdown bị cho là giống với thiết kế thuộc BST Dior Homme Spring-Summer 2018.

3. Để các thành viên ăn mặc không thống nhất

Đôi khi, trang phục của các thành viên trong nhóm khi kết hợp với nhau đứng chung trong 1 tấm hình lại không ăn ý, không tạo nên 1 concept chung gây rối mắt cho người. Các nhóm nhạc điển hình rơi vào trường hợp này là Oh My Girl tại Lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 35 và Red Velvet trên thảm đỏ SBS Gayo Daejun 2021. Nhiều người cảm thấy rằng trang phục của họ có quá nhiều họa tiết, đường cắt và sử dụng các chất liệu vải khác nhau khiến tổng thể nhóm trông lộn xộn thiếu tính thống nhất.



4. Outfit không đẹp và không tôn dáng

Dù dát cả cây đồ hiệu lên người, dù stylist có mất công chắp vá thay đổi chi tiết lẫn kiểu dáng nhưng hiệu quả mang lại không hề cao. Nhiều idol Kpop bị giao cho những món đồ có kích thước không vừa vặn, không hợp dáng, không che được nhược điểm và không tôn lên lợi thế cơ thể. Ví dụ như aespa trong lần xuất hiện tại Lễ trao giải Nghệ sĩ Châu Á - AAA 2021. Trang phục của Giselle khiến cô nàng "tăng size'' trông thấy vì đồ da ôm sát, outfit của Winter làm cô "dzừ" hẳn đi so với vẻ dễ thương đặc trưng.

5. Trang phục/phụ kiện in hình nhạy cảm

Nhiều stylist vì thiếu cẩn trọng trong việc chọn duyệt trang phục/ phụ kiện đã vấp phải chỉ trích nghiêm trọng từ dân tình. Để các idol khoác lên mình trang phục in hình ảnh nhạy cảm gây công kích không chỉ làm xấu đi hình ảnh của nghệ sĩ mà còn làm suy giảm độ uy tín và chuyên nghiệp của stylist. Tháng 11 năm ngoái, công ty chủ quản của Go Eun (Purple Kiss) đã phải lên tiếng xin lỗi vì phù hiệu Parteiadler – loại phụ kiện do Đức Quốc xã sử dụng được gắn trên mũ của cô. J-Hope (BTS) làm bùng lên tranh cãi vì chiếc áo in hình bao cao su. Dẫu rằng sản phẩm này được tạo ra nhằm truyền đi thông điệp tình dục an toàn nhưng nhiều người cho rằng item này không hợp với khán giả tuổi teen của BTS.

6. Không đảm bảo an toàn

Một trong những lý do khác khiến stylist nhận về phản ứng dữ dội từ netizen chính là không đảm bảo sự an toàn của nghệ sĩ. Các thần tượng luôn phải nhảy liên tục trên sân khấu, và đặc biệt là trong các concert, vậy nên phần giày dép yêu cầu phải được đầu tư chỉn chu. Gần đây, BTS khiến các fan đồng loạt lo lắng vì họ bị giao cho những đôi giày quá rộng so với size chân thực tế. Stylist của nhóm ngay sau đó đã vấp phải những bình luận phẫn nộ từ cộng đồng fan, người hâm mộ lo rằng nhảy với đôi giày quá rộng sẽ khiến các chàng trai bị vấp ngã, khó thực hiện động tác uyển chuyển.



