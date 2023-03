Vì sao nên sắm quần màu be cho tủ đồ mùa hè?

Bên cạnh quần màu đen và trắng thì gần đây, quần màu be cũng rất được ưa chuộng.

Ưu điểm của mẫu quần này là sự trang nhã, xen lẫn nét trẻ trung. Do đó, khi thêm quần màu be vào tủ đồ, bạn sẽ dễ dàng hoàn thiện những bộ đồ hack tuổi và ghi điểm thanh lịch. Quần màu be cũng có nhiều cách biến tấu. Và ngắm nghía 10 set đồ sành điệu sau đây, bạn sẽ muốn sắm ngay quần màu be để làm mới style mùa hè.

Áo thun kẻ ngang là món thời trang phổ biến mỗi khi mùa hè đến. Mẫu áo này trẻ trung, nhưng vẫn có nét thanh lịch, đặc biệt là không bao giờ lỗi mốt. Áo thun kẻ ngang kết hợp ăn ý với quần màu be, tạo nên set đồ tinh tế, nhưng vẫn có sự trẻ trung. Nếu sơ vin gọn gàng và nhấn nhá thắt lưng, set đồ của chị em sẽ thêm sang xịn mịn.

Nếu yêu thích phong cách đơn giản, chị em hãy ghim công thức áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần màu be. Dù không quá cầu kỳ nhưng combo này vẫn gây ấn tượng ở sự trẻ trung, trang nhã. Các nàng có thể diện outfit này đi dạo phố hoặc đến công sở. Để không làm giảm đi nét tinh tế của bộ đồ, chị em hãy tô điểm giày màu trắng và túi xách màu be.

Áo trễ vai vẫn được yêu thích khi bước sang năm 2023. Kiểu áo tôn lên vẻ quyến rũ của người diện, mà vẫn thanh lịch. Mảnh ghép hoàn hảo của áo trễ vai tông màu đen là quần màu be. Hai item này tạo nên set trang phục hài hòa và sang trọng. Đôi sandal quai mảnh, màu đen ăn nhập hoàn hảo với outfit, giúp hack dáng hiệu quả.



Áo blouse tay bồng rất nữ tính và nổi bật. Vậy nên, chị em không cần phức tạp hóa khi phối đồ với item này. Một chiếc quần màu be và đôi sandal mang tông màu đen sẽ giúp bạn hoàn thiện set áo blouse đẹp và thanh lịch. Thiết kế áo dáng lửng giúp người mặc thêm cao ráo, mà không cần đến động tác sơ vin.

Quần màu be còn thích hợp để diện đi biển. Khi kết hợp quần màu be với áo hai dây, sơ mi oversized khoác ngoài và sandal, bạn sẽ có được outfit đầy trẻ trung, phóng khoáng. Ngoài ra, set trang phục này còn rất ăn ảnh.

Mẫu áo len cộc tay, mang tông màu xanh đậm này rất nổi bật. Để cân bằng set đồ, các nàng hãy kết hợp với quần màu be. Nếu sơ vin gọn gàng và nhấn nhá thắt lưng, outfit này sẽ có đủ sự thanh lịch để bạn diện đến công sở. Muốn tạo điểm nhấn long lanh và sang trọng hơn cho bộ đồ, bạn hãy đeo một đôi khuyên tai ngọc trai.

Với những item rất trang nhã như áo sơ mi màu pastel, quần âu màu be, chị em vẫn có thể hoàn thiện được outfit đầy trẻ trung, năng động bằng cách tô điểm mũ lưỡi trai và đi giày sneaker. Nhờ sơ vin và thiết kế quần âu cạp cao, có đường li giữa, set trang phục sẽ thêm chỉn chu và cho hiệu quả hack dáng tốt.

Thêm một set đồ đơn giản nhưng siêu thời thượng mà chị em nên thêm vào cẩm nang mặc đẹp. Bộ đôi áo len cộc tay màu ghi xám và quần màu be đã tạo nên set đồ trẻ trung, mà không kém phần thanh lịch, trang nhã. Đôi sneaker và túi xách xuyệt tông màu trắng đã cộng thêm điểm sành điệu cho người diện.

Áo sơ mi màu xanh đang là xu hướng. Có nhiều cách để chinh phục item này, đơn giản nhất là kết hợp cùng quần màu be. Combo này có sự hài hòa và trẻ trung. Chiếc áo hai dây layer bên ngoài giúp bộ đồ thêm nổi bật, phóng khoáng. Để làm mới style mùa hè, chị em không nên bỏ qua công thức thú vị này.

Nữ tính và sang trọng là ấn tượng về set đồ trên. Công thức áo cổ vuông kết hợp với quần màu be, giày mule cao gót này phù hợp để diện đến công sở, hoặc đi ăn cưới. Tổng thể trang phục tôn dáng hiệu quả và bạn đừng quên tô điểm một chiếc vòng cổ ngọc trai để có outfit lung linh, yêu kiều.

Ảnh: Sưu tầm