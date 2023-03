5 kiểu giày tôn dáng tối ưu được phụ nữ Pháp ưa chuộng

Giày dép là món thời trang chị em cần lựa chọn khéo léo, để hoàn thiện set đồ sành điệu, không một điểm trừ. Ngoài ra, một số kiểu giày dép còn giúp cải thiện vóc dáng hiệu nghiệm, đồng thời tăng vẻ sang xịn mịn cho set trang phục. Để biết những kiểu giày nào tôn dáng tốt, chị em có một nguồn tham khảo hữu ích, đó là phong cách thời trang của phụ nữ Pháp.

Giày dép màu be

Giày màu be rất được phụ nữ Pháp ưa chuộng. Kiểu giày này sẽ giúp "ăn gian" chiều dài đôi chân, từ đó tổng thể vóc dáng thêm phần cao ráo. Giày màu be kết hợp ăn ý với nhiều kiểu trang phục, từ trẻ trung bụi bặm cho đến set đồ công sở thanh lịch. Kiểu giày này toát lên sự trang nhã nên sẽ cộng thêm điểm tinh tế cho tổng thể trang phục. Giày màu be có nhiều biến tấu, chẳng hạn như sandal, giày búp bê, hay giày Mary Jane ngọt ngào.

Giày hai tông

Giày hai tông màu phủ sóng phong cách của các quý cô người Pháp.

Kiểu giày vừa có sự nổi bật, vừa thanh lịch và sang trọng. Vì mang màu be và trắng làm chủ đạo nên giày hai tông không khó phối đồ. Bạn có thể kết hợp mẫu giày này cùng combo áo blouse + chân váy denim, áo len tăm + quần jeans ống suông hay váy liền nữ tính. Giày hai tông thường có phần quai gót mảnh và đặc điểm này sẽ tạo hiệu ứng thoáng chân, giúp vóc dáng thêm cao ráo.

Giày mũi nhọn

Giày mũi nhọn là món thời trang kinh điển, phụ nữ Pháp cũng không bỏ qua mẫu giày này khi hoàn thiện phong cách. Với thiết kế mũi nhọn, kiểu giày này giúp đôi chân dài hơn và vóc dáng thêm thanh thoát. Bên cạnh đó, giày mũi nhọn còn rất thanh lịch và tinh tế nên sẽ giúp nâng tầm vẻ sang xịn mịn cho phong cách. Ngoài những mẫu giày mang tông màu trung tính, phụ nữ Pháp còn tạo điểm nhấn cho phong cách bằng các phiên bản gam màu nổi, như giày đỏ là một ví dụ.

Giày mule

Giày mule rất phù hợp với phong cách mùa hè nhờ sự thoải mái, phóng khoáng. Ưu điểm nổi bật của giày mule là chi tiết hở gót, giúp ăn gian chiều cao hiệu quả. Giày mule không chỉ giới hạn trong một thiết kế nhất định, mà có nhiều phiên bản cho bạn lựa chọn, chẳng hạn như sandal dáng mule, hay giày mule mũi nhọn. Lưu ý là khi diện giày mule, chị em nên chọn chân váy/quần dài trên mắt cá chân để phát huy tối đa khả năng hack dáng của mẫu giày này.

Sandal quai mảnh

Nhắc đến các mẫu giày yêu thích của phụ nữ Pháp, không thể quên nói tới sandal quai mảnh. Kiểu giày này được phụ nữ Pháp kết hợp với nhiều mẫu trang phục mùa hè, đặc biệt là váy hoa. Sandal quai mảnh sẽ tôn chân dài miên man, từ đó vóc dáng của bạn cũng cao thêm vài phân. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn hay không, các nàng cũng nên thêm kiểu giày này vào tủ đồ. Bởi lẽ, bên cạnh khả năng hack dáng, sandal quai mảnh còn ghi điểm tinh tế và thanh lịch.

Ảnh: Sưu tầm