Vì sao nên massage da đầu nếu muốn tóc trông dày khỏe hơn?

Trong khi đó, đây mới là nơi nang tóc phát triển. Khi da đầu thường xuyên bết dầu, ngứa, căng tức hoặc dễ đau khi chạm vào, mái tóc cũng khó giữ được trạng thái bồng bềnh, mềm mượt như mong muốn.

Áp lực công việc, thiếu ngủ, cúi đầu nhìn điện thoại hoặc ngồi trước máy tính quá lâu có thể khiến vùng đầu, cổ, vai gáy trở nên căng cứng. Massage da đầu không phải "phép màu" giúp tóc mọc dày ngay lập tức, nhưng là một thói quen chăm sóc đơn giản, hỗ trợ làm sạch nhẹ nhàng, thư giãn và cải thiện cảm giác dễ chịu ở vùng đầu.

Một nghiên cứu nhỏ được đăng trên Eplasty ghi nhận massage da đầu chuẩn hóa trong 24 tuần có liên quan đến sự gia tăng nhẹ đường kính sợi tóc ở nhóm người tham gia. Tuy vậy, bằng chứng hiện có chưa đủ để xem massage là phương pháp điều trị rụng tóc. Nếu tóc rụng nhiều kéo dài, xuất hiện mảng hói, ngứa rát hoặc bong vảy, nên đi khám chuyên khoa da liễu để tìm đúng nguyên nhân.

Massage da đầu có thể mang lại lợi ích gì?

Trước hết, thao tác xoa bóp nhẹ giúp da đầu bớt căng và đem lại cảm giác thư giãn, đặc biệt sau một ngày làm việc dài. Đây cũng là khoảng nghỉ nhỏ để bạn nhận biết tình trạng da đầu của mình: có nhiều gàu không, tóc rụng bất thường không, có vùng đau hay nổi mụn không.

Khi gội đầu, massage đúng cách còn giúp dầu gội tiếp xúc đều hơn với da đầu, hỗ trợ làm sạch dầu thừa và cặn sản phẩm. Hiệp hội Da liễu Mỹ cũng khuyến nghị massage dầu gội nhẹ nhàng trên da đầu thay vì chà xát mạnh toàn bộ chiều dài tóc, hành động có thể khiến sợi tóc dễ tổn thương, gãy rụng hơn.

Về mặt thẩm mỹ, massage da đầu có thể giúp tóc sau khi gội trông tơi hơn, chân tóc bớt bết và tổng thể mái tóc có độ phồng tự nhiên. Còn những lời quảng cáo như massage làm mặt "nâng cơ" rõ rệt hay thay thế điều trị rụng tóc cần được nhìn nhận thận trọng.

Ba vùng nên ưu tiên khi massage

Bạn có thể chia da đầu thành ba khu vực để thao tác dễ hơn.

+ Vùng trán và thái dương: dùng đầu ngón tay xoay tròn nhẹ để thư giãn sau thời gian nhìn màn hình.

+ Đỉnh đầu: đặt đầu ngón tay áp sát da đầu, di chuyển lớp da đầu nhẹ nhàng thay vì kéo mạnh sợi tóc.

+ Sau tai, gáy và chân tóc phía sau: đây là vùng thường căng cùng vai gáy, phù hợp để xoa bóp chậm và nhẹ.

Nơi mua: MUJI Official Store

Mỗi lần chỉ cần 3–5 phút. Có thể thực hiện khi gội đầu, trước khi ngủ hoặc lúc tóc khô, miễn là tay và dụng cụ sạch.

Massage thế nào để không làm tổn thương da đầu?

Bắt đầu bằng việc chải nhẹ phần tóc rối từ ngọn lên thân tóc. Sau đó, dùng phần thịt của đầu ngón tay, không dùng móng, ấn nhẹ và xoay vòng theo từng vùng nhỏ. Bạn có thể đi từ trán ra sau gáy để thư giãn, hoặc từ gáy lên đỉnh đầu vào buổi sáng nếu muốn tỉnh táo hơn.

Nơi mua: hinatachan

Nếu dùng lược massage, hãy chọn loại đầu gai tròn, chất liệu mềm hoặc silicone, khoảng cách gai vừa phải. Khi gội, chỉ cần di chuyển dụng cụ chậm rãi trên bề mặt da đầu; không cào, miết mạnh hoặc giữ một vị trí quá lâu.

Massage nên mang lại cảm giác dễ chịu, không đau, nóng rát hay làm tóc rụng thành từng búi. Người đang có vết thương hở, viêm da đầu, mụn viêm, gàu nặng hoặc vừa làm liệu trình da đầu nên tạm ngưng. Một thói quen nhỏ, thực hiện đều và đúng lực, sẽ hữu ích hơn nhiều so với việc "day ấn" thật mạnh chỉ vì mong tóc mọc nhanh.



