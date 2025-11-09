Vì sao cha mẹ cầu toàn lại dễ làm con trở nên khép kín và thiếu bao dung?

Chủ nghĩa hoàn hảo – mong muốn làm mọi việc thật tốt – không hẳn là điều xấu. Khi khát khao làm tốt được chuyển hóa thành nỗ lực, con người có thể tiến bộ hơn. Tuy nhiên, chủ nghĩa hoàn hảo khiến con người sợ hãi thất bại lại là điều nguy hiểm.

Gần đây, một nghiên cứu cho thấy trẻ em được nuôi dạy bởi cha mẹ có xu hướng cầu toàn và thường tập trung vào khuyết điểm của con lại có khuynh hướng thiếu bao dung với người khác khi lớn lên.

Nhóm nghiên cứu tại Trung Quốc đã tiến hành khảo sát nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của tính cách cầu toàn ở cha mẹ đối với kỹ năng giao tiếp xã hội của trẻ. Nghiên cứu được thực hiện với 226 trẻ mẫu giáo trong năm đầu nhập học và cha mẹ của các em. Độ tuổi trung bình của các bé là 3,89 tuổi, trong đó 43,9% là bé trai. Cuộc khảo sát được tiến hành ba lần trong vòng 6 tháng/lần.

Lần thứ nhất, nhóm nghiên cứu đánh giá mức độ cầu toàn của cha mẹ và tìm hiểu họ lo lắng điều gì về năng lực của con mình, đồng thời đo lường kỹ năng giao tiếp của trẻ.

Lần thứ hai, họ xem xét mức độ bao dung của trẻ với người khác, khả năng tha thứ cho lỗi lầm của người khác.

Lần thứ ba, họ tiếp tục kiểm tra kỹ năng giao tiếp xã hội của trẻ.

Kết quả cho thấy, những đứa trẻ lớn lên trong môi trường có cha mẹ cầu toàn thường có năng lực và tư duy xây dựng tốt hơn. Tuy nhiên, nếu cha mẹ đặt ra tiêu chuẩn quá cao cho những lĩnh vực con chưa giỏi, đi kèm là lời chỉ trích và thất vọng, điều đó lại dễ khiến trẻ bị tổn thương và khép kín.

Điều thú vị là, ngay cả trong nhóm cha mẹ cầu toàn, tính cách của trẻ thay đổi tùy thuộc vào việc cha mẹ tập trung vào “nỗ lực” hay “những điều con chưa làm được”.

Nếu cha mẹ chú trọng vào nỗ lực và sự tiến bộ của con, trẻ sẽ bao dung hơn, hòa đồng hơn và có kỹ năng xã hội tốt hơn.

Ngược lại, nếu cha mẹ thường xuyên lo lắng, soi xét vào điểm yếu của con, trẻ sẽ ít bao dung hơn và gặp khó khăn trong các mối quan hệ.

Nhóm nghiên cứu kết luận:

“Ngay cả khi cha mẹ có cùng mức độ kỳ vọng cao đối với con, cách họ truyền đạt sự kỳ vọng đó mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt trong quá trình phát triển của trẻ.”

Kết quả nghiên cứu này được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế International Journal of Behavioral Development (Tạp chí Quốc tế về Phát triển Hành vi).

Nguồn: Naver