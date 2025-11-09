Vợ chồng Anh Tài - Vũ Ngọc Ánh chi đậm làm tiệc đầy tháng quý tử theo gu hoàng tộc, đến bộ ấm trà cũng được đặt làm riêng

Với nhiều gia đình nghệ sĩ, lễ đầy tháng không chỉ là cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình khôn lớn đầu đời của con, mà còn là dịp để cha mẹ gửi gắm tình yêu, lời chúc phúc và niềm hạnh phúc khi đón thêm thành viên mới. Không ít "cậu ấm cô chiêu" nhà sao Việt được tổ chức lễ đầy tháng ấm cúng nhưng vô cùng tinh tế, ghi dấu bằng những khoảnh khắc ngập tràn yêu thương.

Mới đây, vợ chồng nam diễn viên Anh Tài - Vũ Ngọc Ánh cũng khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ hình ảnh buổi tiệc đầy tháng ngọt ngào của cậu con trai nhỏ, bé Mario.

Bữa tiệc ngập tràn sắc xanh

Mọi thứ cực kì chỉn chu

Tiệc đầy tháng đáng nhớ của con trai Vũ Ngọc Ánh

Trên trang cá nhân, vợ chồng nam diễn viên viết: "Hôm nay tròn 1 tháng tuổi của Mario! Ba mẹ mong con mau ăn chóng lớn, ngoan ngoãn và thật khỏe mạnh! Con là mảnh ghép cuối cùng hoàn hảo của gia đình chúng ta! Ba mẹ, chị Bối và tất cả mọi người trong gia đình đều rất yêu thương con! Và trong ngày trọng đại của con, con đã nhận được rất nhiều tình yêu thương đến từ các cô chú!".

Buổi tiệc đầy tháng được chuẩn bị chu đáo với chủ đề hoa sen xanh, gam màu nhẹ nhàng mang lại cảm giác thanh thoát và tinh khiết. Được biết, ý tưởng này đã được vợ chồng nam diễn viên lên kế hoạch từ khi bé Mario còn trong bụng mẹ. Ê-kíp thực hiện đã chăm chút đến từng chi tiết: từ backdrop, rèm trang trí, hoa tươi cho đến cả bộ ấm chén được làm riêng cho ngày đặc biệt này.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc

Không gian buổi tiệc được bài trí tinh tế, tràn ngập sắc xanh dịu mắt. Giữa khung cảnh ấy, bé Mario nằm ngoan trong vòng tay ba mẹ, khuôn mặt bụ bẫm, đáng yêu khiến ai nhìn cũng phải mỉm cười.

Bên cạnh gia đình và bạn bè thân thiết, buổi tiệc còn nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả và đồng nghiệp. Dưới bài đăng, hàng nghìn bình luận gửi lời chúc tốt đẹp đến bé Mario và gia đình nhỏ. "Dễ thương quá Mario ơi, chúc con luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé!", "Gia đình thật ấm áp, chúc bé hay ăn chóng lớn!", cư dân mạng để lại nhiều lời khen.

Các món đồ trong bữa tiệc tỉ mỉ, tinh xảo

Không quá phô trương nhưng vẫn toát lên sự chỉn chu, tinh tế, buổi tiệc đầy tháng của bé Mario cho thấy vợ chồng nam diễn viên đã đặt trọn tâm huyết và tình yêu vào từng chi tiết nhỏ. Từ cách trang trí đến không khí gia đình, tất cả đều lan tỏa năng lượng tích cực và hạnh phúc.

Đối với vợ chồng Anh Tài - Vũ Ngọc Ánh, niềm vui lớn nhất không nằm ở sự xa hoa mà là được cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp trong hành trình nuôi dạy con. Và như lời nam diễn viên chia sẻ: "Mario chính là mảnh ghép cuối cùng hoàn hảo của gia đình nhỏ. Cảm ơn con vì đã đến và làm cho cuộc sống của ba mẹ thêm trọn vẹn".